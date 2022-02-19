Лавров сообщил главе МИД Франции о продолжающихся провокациях в ДНР

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом сообщил ему о продолжающихся со стороны Киева вооруженных провокациях в Донбассе, говорится в сообщении МИД России по итогам разговора.

Телефонные переговоры состоялись по инициативе французской стороны.

«Было подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками «нормандского формата», демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского «Комплекса мер», наращивает военные силы на линии соприкосновения в Донбассе, проводит кампанию по милитаризации населения и продолжает вооруженные провокации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операций в Донбассе.

Главы ДНР и ЛНР 18 февраля призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент России Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей.