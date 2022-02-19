Новый глава Мюнхенской конференции выразил сожаление из-за отсутствия России на форуме

Новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) Кристоф Хойсген, полномочия к которому перейдут в феврале, выразил сожаление из-за отсутствия на форуме официальных представителей России, отметив, что Москва упускает возможность сделать еще один шаг на пути к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Хойсген заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, что Москва «упускает прекрасную возможность: их официальный представитель мог бы, с одной стороны, изложить позицию России перед международной аудиторией, а с другой стороны, использовать присутствие многих коллег для продвижения вперед в этом вопросе», передает ТАСС.

При этом он добавил, что Мюнхенская конференция дает возможность для проведения конфиденциальных переговоров, в ходе которых могут быть найдены оптимальные пути решения.

«Жаль, что российское правительство упускает эту возможность», – заключил он.

Ранее сожаление в связи с решением Москвы не направлять на форум официальных лиц России также выразили глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, а также официальные власти Германии.

Напомним президент Украины Владимир Зеленский отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Между тем президент США Джо Байден заявил, что, на его взгляд, решение Зеленского ехать на Мюнхенскую конференцию не является мудрым, «но решать ему».

Также стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Вашингтон встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить защиту Украины «российской агрессии».

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