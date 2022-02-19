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Пентагон заявил, что Россия «собрала правильные вещи для успешного вторжения»
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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не считает «блефом» действия России на границе с Украиной.
По мнению главы Пентагона, Россия «собрала правильные – те вещи, которые бы вам понадобились для успешного вторжения», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Запада о «вторжении» России на Украину являются пропагандой, фейками и вымыслами.
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Тимошенко призвала Зеленского заявить США об обязанности списать долг Украины
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Украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис должен поднять вопрос о списании внешнего долга Украины, заявила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Зеленский и Харрис встретятся в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению Тимошенко, Зеленский «должен очень четко сказать, что такие-то позиции минских соглашений для Украины являются неприемлемыми». Кроме того, он «должен поднять вопрос» о «списании долгов Украины», сказала Тимошенко.
Она заявила, что «история мира знает множество примеров, когда в таких ситуациях списывались долги с государств». Тимошенко отметила, что внешний долг Украины составляет «приблизительно 52 млрд долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».
«Это означает, что если мы имеем друзей в западном мире, то они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 млрд долгов», – сказала она, отметив, что Украина «как страна, которая имеет большой уровень доверия, ни в каком случае ни имеет право самостоятельно прекратить выплату внешних долгов», это «невозможно, это практически разрушение платежеспособности страны».
Тимошенко заявила, что 52 млрд долларов Украине сейчас необходимо использовать для создания собственной армии, чтобы «стать беспрецедентно сильной». По ее словам, президент Украины может также обсудить с США «обеспечение в достаточном количестве высокотехнологичным оружием». Она полагает, что «гаранты Будапештского меморандума обязаны сейчас дать» Украине «то оружие, в том количестве и той эффективности, которое необходимо».
В ноябре сообщалось, что Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ после Аргентины и Египта.
Лавров обратился к США «по понятиям»
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Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода к диалогу по гарантиям безопасности, как говорят у нас, «пацан сказал, пацан сделал», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет», – передает его слова RT.
«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», – отметил Лавров.
Министр добавил, что обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность встречи.
«Мы договаривались с госсекретарем Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам», – сказал он.
Ранее Швейцария заявила о готовности принять встречу Лаврова и Блинкена.
Блинкен заявил, что «направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта».
В ЛНР и ДНР объявлена эвакуация мирного населения в Россию
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», – сообщает Луганский информационный центр.
Глава республики заверил, что «Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской народной республики».
Также Пасечник поручил главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска. Кроме того, он призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать республику.
Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что власти начали эвакуацию мирных жителей республики на территорию России, передает Донецкое агентство новостей.
«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», – отметил он.
По словам Пушилина, по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан.
«Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», – подчеркнул он.
Глава ДНР заявил, что уже сообщил руководителям предприятий и учреждений, что необходимо организовать выезд семей сотрудников. «Штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим», – заявил Пушилин.
Известно, что после объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны.
Ранее президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.
США заявили о вторжении России в «другие части Восточной Европы»
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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.
Расшифровку интервью распространило постпредство США при ООН.
Ведущий отметил, что его знакомые украинцы в США не верят, что Россия начнет масштабное вторжение на Украину, такого же мнения придерживаются его коллеги на востоке Украины. «В чем здесь нестыковка?» – передает РИА «Новости» вопрос ведущего.
«Я не знаю, есть ли здесь нестыковка. Я думаю, что мы все видим одни и те же вещи, и это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», – сказала Томас-Гринфилд в ответ.
При этом она отметила, что если в итоге российского «вторжения» не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Напомним, ранее в пятницу газета Washington Post сообщила, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
ЛНР: Боевых действий подобных масштабов при Зеленском еще не было
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«Обстрелы идут вдоль всей линии соприкосновения, однако в республике никто не паникует и не эвакуируется. Но это, наверное, самое серьезное обострение ситуации за время правления Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ.
«Сейчас обстановка в самом Луганске стабильная. Все предприятия, школы и университеты работают. Все идет по плану. Эвакуации на данный момент нет, хотя есть, конечно, некоторое переживание. Люди не могут не переживать, когда грохочет на окраинах городах. Однако каких-либо панических настроений нет. Как говорится, не дождетесь», – отметил Мирошник.
Он добавил, что со стороны ведутся очень массированные обстрелы республики. «По данным СЦКК, за минувшие сутки со стороны Украины было выпущено более 300 снарядов. Причем зафиксированы прилеты снарядов из ствольной артиллерии – гаубиц, тяжелых минометов, и это не считая использования украинскими силовиками стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, – пояснил Мирошник. – Обстрелы идут вдоль всей линии соприкосновения».
«Буквально несколько часов назад были нанесены удары по пригороду Луганска. Вчера ВСУ обстреляли из гаубиц поселок Николаевка. В том числе стреляли по жилым домам и производственным помещениям», – уточнил собеседник.
«Ничего подобного за последнее время не было. Наверное, это самое серьезное обострение обстановки в регионе за время пребывания у власти на Украине Зеленского», – заключил Мирошник.
В пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ. Отмечается, что украинские силовики открыли огонь по району Зеленая Роща в пригороде Луганска и по другим районам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском. В ходе общения с журналистами Зеленский также заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были составлены бездарно и поставили Киев в проигрышную ситуацию.
В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности народной милиции Луганской народной республики. В результате обстрелов населенных пунктов Ольховое и Николаевка получили множественные повреждения остекления многоквартирных домов.
Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.
В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона не видит «полномасштабной» российской военной операции. Он утверждает, что в Донбассе якобы происходят «провокации» со стороны России.
По версии Данилова, «провокации» предпринимаются, чтобы Украина «начала мощно отвечать» и дала повод «обвинить» ее в том, чего она «делать не собирается». Данилов призвал Киев быть сдержанным, чтобы не поддаваться провокациям, и заявил, что украинская армия к этой ситуации «абсолютно готова», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».
Между тем депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина готовится к штурму Донбасса.
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Посол возмутился нежеланием США признать геноцид русских в Донбассе
Слова представителей властей США, подвергающих сомнению факт геноцида русских в Донбассе, «вызывают возмущение и негодование», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?» – заявил он, напомнив также о «трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, когда десятки безоружных жителей города были сожжены заживо неонацистскими преступниками, оставшимися в итоге безнаказанными».
По мнению посла, «здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм». Он заявил, что «красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша», передает ТАСС.
Как указал Антонов, «главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток», для этого проводится «выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания». В результате США «предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой».
Антонов подчеркнул, что «на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены». По его словам, «в этом – залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.
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Пушилин: Зеленский готов начать наступление на Донбасс
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Президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. К этому абсолютно все (готово)», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы республики, не исключено, что из ДНР будет эвакуировано несколько сотен тысяч человек, чтобы обезопасить гражданское население по максимуму, передает РИА «Новости».
В интервью «Донецкому агентству новостей» Пушилин подчеркнул, что вооруженные силы ДНР, «имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру».
Покидают регион в основном женщины и дети, а мужчины остаются в ДНР, добавил он.
Ранее сообщалось, что главы ДНР и ЛНР призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент России Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей, обеспечить горячим питанием и медицинской помощью.
Украинские СМИ назвали три возможные причины эвакуации жителей ДНР и ЛНР
Украинские СМИ отреагировали на сообщения об эвакуации населения из Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область рядом догадок.
В Telegram-канале «Политика Страны» назвали три предположения, почему власти пошли на этот шаг.
Первый вариант. Вооруженные силы Украины действительно готовят наступление, что ранее не раз украинская сторона опровергала.
Второй вариант. Наступление или серьезное обострение военного конфликта готовит сама ДНР. По данным автора поста, это маловероятно, так как военных сил у региона мало, а передвижений российских сил на Донбассе не фиксирует даже западная разведка.
Третий вариант. Это попытка заставить президента Украины Владимира Зеленского выполнить минские соглашения, показав западным странам серьезность положения.
«Может быть. Но эффект вряд ли будет. Зеленский и все прочие ещё раз заявят, что Украина не собирается наступать на Донбассе. А Запад обвинит Россию и «ДНР» в эскалации ситуации», - говорится в публикации.
Напомним, ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Из ДНР намерены эвакуировать в Россию около 700 тыс. человек
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Из Донецкой народной республики (ДНР) планируется вывезти около 700 тыс. жителей, сообщило МЧС республики.
«Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выехали сегодня в 20:00... Планируется эвакуировать около 700 тыс. жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.
Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Кроме того, президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.
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В Кремле похвалили работу российских спецслужб
Спецслужбы России, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту Владимиру Путину представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе, что у США действительно «очень много различных разведслужб», но и в России «у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно», передает РИА «Новости».
«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента России есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады», – ответил представитель Кремля на вопрос о дополнительных каналах связи.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.
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Глава СНБО: Украина не отдавала приказов на наступление в Донбассе
Секретарь Собвеза Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине нет приказов на «освобождение» Донбасса.
«Якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск якобы для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не отвечает действительности, никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет. Более того, мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения, такого приказа в нашей стране быть не может», – сказал Данилов на брифинге в пятницу, передает РИА «Новости».
Также он заявил, что Киев пытаются провоцировать в Донбассе, но огонь будет открыт только в случае, если есть угроза жизни военным.
В субботу в регион направятся представители правительства и парламента Украины.
Подчеркивается, что Украина готова выполнить минские соглашения, но «не в логике России».
Немцы не поддержали вступление Украины в НАТО
Больше половины жителей Германии (53%) не поддерживают членство Украины в НАТО, следует из результатов опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.
Против вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшие годы выступили 31% респондентов, еще 22% полностью исключили членство этой страны в организации, передает Deutsche Welle.
Среди опрошенных 28% высказались против принятия Украины в НАТО при нынешней ситуации на политической арене. Не смогли или не захотели ответить на вопрос о членстве Украины в альянсе 19% респондентов.
Ранее в НАТО решили изучить возможность корректировки присутствия в Восточной Европе. Вместе с тем Россия настаивает на выводе сил США из Восточной Европы и Прибалтики.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
Посол Эстонии на Украине: Комплексы Javelin сразу направят на фронт
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На Украину прибыли американские переносные противотанковые комплексы Javelin, об этом сообщил эстонский посол в Киеве Каймо Кууск.
«Javelin на месте. Их приняли заместитель министра обороны Украины и командующий тылом. Мы вместе с военным атташе Эстонии передали их украинцам», – заявил Кууск, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал ERR.
Он пояснил, что комплексы сразу же отправят «в воинские части и на фронт». Посол не уточнил число ракет, которые получили украинские военные.
Кууск добавил, что сейчас в украинской столице ситуация спокойная.
«Российская сторона распространяет там всякие ложные новости, в самом Киеве обычный вечер пятницы с заторами перед выходными», – заключил Кууск.
Ранее литовские вооруженные силы сообщили, что военнослужащие батальона противовоздушной обороны ВВС страны направились на Украину, они будут помогать ВСУ осваивать полученные из Литвы системы Stinger.
Польские власти сообщали, что решили безвозмездно передать украинской стороне новую партию военного оборудования.
До этого власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи.
В конце января администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.
До этого сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешили передачу оборудования американского производства третьим странам.
Украинский танк врезался в БМП на учениях
Боевая машина пехоты (БМП) столкнулась с танком в ходе учений вооруженных сил Украины «Метель 2022», следует из сюжета «Телевизионной студии новостей» (ТСН) канала «1+1».
Командно-штабные учения «Метель-2022» проходят в феврале на всей территории страны. Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля ознакомился с ходом учений в ходе визита в Ровенскую область, передает РИА «Новости».
На кадрах с учений видно, как в движущийся танк врезалась БМП. Танк поехал дальше, а БМП остановилась. Корреспондент телеканала никак не прокомментировал инцидент. Он не уточнил, присутствовал ли в этот момент на учениях Зеленский.
Ранее пьяный украинский танкист в ходе осуществлявшейся в нарушение Минских соглашений переброски бронетехники в Станицу Луганскую сбил опору ЛЭП, обесточив 20 домов.
Эвакуируемые жители Донбасса прибыли в Ростовскую область
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Первые автобусы с эвакуируемыми жителями ДНР прибыли в Ростовскую область, сообщают информационные агентства.
Автобусы въехали в Россию через пункт пропуска Матвеев Курган, передает ТАСС.
Сотрудник администрации приграничного Неклиновского района Ростовской области сообщил, что три детских лагеря («Звезда», «Спутник», «Котлостроитель») примут до 1,5 тыс. эвакуированных из Донбасса, передает РИА «Новости».
В лагере «Звезда» сообщили, что первые беженцы из Донбасса уже прибыли к ним – «чуть больше 50 человек». Всего в лагере ожидается 400 человек, «к их размещению все готово».
Представитель экстренных служб сообщил, что эвакуируемых из Донбасса планируют принять в пунктах временного размещения в восьми районах и одном городском округе Ростовской области, общая численность готовящихся для приема людей ПВР – более 700 тыс. человек.
Режим повышенной готовности вводится с пятницы на территории области для работы по приему беженцев из Донбасса, сообщил представитель правительства региона.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
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