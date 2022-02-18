|
|
Россия вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российская мужская сборная по хоккею на Олимпийских играх в Китае победила шведскую команду в полуфинале, матч был выигран по буллитам.
Основное время и овертайм закончились со счетом 1:1, на 21 минуте шайбу в шведские ворота забил Антон Слепышев, передает РИА «Новости».
Ему ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев.
Шведская команда уравняла счет на 47 минуте, шайбу в российские ворота забил Антон Ландер. Решающий буллит забил 20-летний нападающий Арсений Грицюк.
Решающий матч пройдет 20 февраля, соперником будет команда Финляндии, ранее обыгравшая словаков со счетом 2:0.
Спортивный арбитраж раскритиковал ВАДА по делу Валиевой
|
|
Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой. Также CAS подверг критике ВАДА и Стокгольмскую антидопинговую лабораторию.
Как рассказал CAS, представители Валиевой заверили, что фигуристка «не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно». В сообщении CAS говорится, что «наиболее вероятно запрещенное вещество попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой». Мать Валиевой «указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», передает РИА «Новости».
В мотивировочной части решения CAS сообщается, что Валиева «предполагает, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дедушка (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана)». Фигуристка «намерена провести дальнейшее расследование и представить его на основных слушаниях», передает ТАСС.
Кроме того, CAS не счел убедительным объяснение Всемирного антидопингового агентства по поводу задержки в проверке допинг-пробы российской фигуристки. ВАДА утверждало, что стандарт для лабораторий лишь рекомендует, но не обязывает обрабатывать образцы за 20 дней, а 40 дней, которые потребовались для уведомления Валиевой, находятся в пределах привычной работы.
CAS указал, что эта «гибкость рекомендаций и руководящих принципов контрастирует со строгостью правил о временном отстранении». Подчеркивается, что хоть пробы и являются анонимными, «антидопинговые лаборатории и органы власти должны иметь возможность оперативно проводить антидопинговые тесты, если пробы собираются на важных мероприятиях, которые могут быть отборочными соревнованиями к Олимпийским играм, таких как чемпионат России по фигурному катанию».
Также арбитраж счел неубедительными доводы Стокгольмской антидопинговой лаборатории: «Панель не находит убедительным тот факт, что Стокгольмская лаборатория объяснила задержку обработки допинг-пробы кадровыми проблемами, вызванными пандемией. Ни в чем из этого нет вины спортсменки, которая была поставлена в чрезвычайно трудное положение».
Суд установил, что эпизод с допинг-пробой Валиевой омрачил впечатления фигуристки и других спортсменов на Олимпийских играх. Виной этому, по мнению арбитров, стал тот факт, что соответствующие антидопинговые органы не обеспечили своевременный анализ допинг-проб и вынесение решения по незавершенным делам до начала Олимпиады.
Представители Валиевой будут просить вскрытия пробы Б спортсменки, взятой у нее в конце декабря. В пункте 119 мотивировочного решения сообщается, что «существует вероятность того, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая совместима с чрезвычайно низкой концентрацией вещества в пробе».
Напомним, в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности дала положительный результат на триметазидин. Из-за этой ситуации церемония награждения призеров командного турнира была отменена. И хотя все обвинения со спортсменки были сняты CAS, а Валиеву допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде, исполком МОК объявил – если фигуристка завоюет медаль в личном первенстве, то церемония награждения не состоится и в этом случае. В итоге Валиева, которая ранее лидировала, в четверг дважды упала при исполнении произвольной программы и заняла лишь четвертое место.
Глава МОК раскритиковал тренеров за «холод» по отношению к Валиевой
|
|
В Международном олимпийском комитете не хотели, чтобы российская фигуристка Камила Валиева участвовала в Олимпийских играх после скандала с допинг-пробой, заявил глава МОК Томас Бах, который при этом раскритиковал отношение тренеров к спортсменке.
Бах заявил, что были на Олимпиаде «и грустные истории, например, Валиева». Он заявил, что оказался «встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление». «С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей пятнадцать лет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, как «сражалась» Валиева, «несмотря ни на что, старалась закончить выступление». По словам Баха, «язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс». Он считает, что «ей хотелось бы уйти, наверное, забыть эту историю, но она закончила выступление».
Бах посетовал на то, «как холодно ее встретили со льда ее тренеры». По его мнению, «ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно». Он сказал, что это «просто потрясло, это был какой-то жест разъединения». Бах «не понимает, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке».
«Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки», – сказал он, добавив, что «Валиевой нужна поддержка семьи, нужна поддержка окружающих в этой невероятно сложной для нее ситуации». Он выразил надежду, что «Валиевой помогут, что этот опыт не станет по-настоящему драматичным для жизни такой молодой женщины».
Бах, отвечая на вопрос о необходимости расследования действий окружения российской фигуристки, заявил, что это исключительно важно, так как крайне редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине. МОК выясняет, есть ли в деле Валиевой признаки жестокого обращения с ребенком.
«Да, в отношении тренера Валиевой будет расследование, мы полностью доверяем WADA его проведение. Свет на эту ситуацию будет пролит, после чего будут приняты необходимые меры. Самые сильные возможные меры, – заявил Бах. – Конечно, я обеспокоен ее самочувствием после такого выступления и такого приема ее тренеров. Что мы можем сделать сейчас? Мы использовать все наши инструменты: предложить психологическую помощь спортсмену. И мы в контакте с ОКР, чтобы ей предложили всю необходимую помощь. Это в интересах всех».
При этом Бах заявил, что в МОК «не хотели, чтобы Валиева участвовала» в Олимпиаде, но «проиграли суд». Он призвал «уважать закон», но отметил, что в МОК «решили не проводить медальную церемонию».
Между тем после проката Валиевой тренер Этери Тутберидзе сперва спросила подопечную, почему та прекратила бороться. «Ну что ты так отпустила-то все? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», – передает ее слова Lenta.ru.
Напомним, в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности дала положительный результат на триметазидин. Из-за этой ситуации церемония награждения призеров командного турнира была отменена. И хотя все обвинения со спортсменки были сняты CAS, а Валиеву допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде, исполком МОК объявил – если фигуристка завоюет медаль в личном первенстве, то церемония награждения не состоится и в этом случае. В итоге Валиева, которая ранее лидировала, в четверг дважды упала при исполнении произвольной программы и заняла лишь четвертое место.
Фигуристка Трусова сняла медаль сразу после награждения на Олимпиаде
|
|
Российская фигуристка Александра Трусова после церемонии награждения на Олимпийских играх в Пекине сняла медаль и вышла в микст-зону к журналистам без награды.
«Сняла. Награждение закончилось», – цитирует РИА «Новости» Трусову.
В пятницу в Пекине состоялась церемония награждения, в ходе которой российские фигуристки получили медали Олимпийских игр. Анна Щербакова получила золото, а Александра Трусова стала серебряным призером Олимпиады в женском одиночном катании.
После соревнований у Трусовой случился эмоциональный срыв, она устроила истерику и кричала, что «никогда больше не выйдет на лед», «ненавидит спорт» и «не пойдет на награждение».
Александре Трусовой 17 лет, она бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы. Фигуристка стала первой в истории Олимпиады, кто выполнил пять четверных прыжков во время произвольной программы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американская журналистка позлорадствовала в связи с проигрышем Валиевой
Известная американская журналистка, колумнист издания USA Today Кристин Бреннан язвительно прокомментировала выступление 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Бреннан написала в Twitter: «Потрясающе, Валиева четвертая. Теперь они могут провести цветочную церемонию и церемонию награждения».
До этого она комментировала выступление фигуристки, отмечая, что Валиева «падает на лед, падает и спотыкается на каждом прыжке».
«Жестокое обращение с ребенком со стороны тренера и нации – на всеобщее обозрение», – заключила журналистка.
Напомним, Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.
Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
В результате спортсменку все же допустили до соревнований. ВАДА возложило на РУСАДА ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВАДА обвинило CAS в изменении правил для допуска Валиевой к Олимпиаде
|
|
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступило с заявлением по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвинив Спортивный арбитражный суд (CAS) в явном нарушении кодекса агентства и переписывании правил.
Текст заявления появился на сайте ВАДА.
В нем организация указывает на опасные последствия допуска Валиевой: «Переписывание кодекса, по всей видимости, позволит спортсменам в статусе защищенных персон продолжать участвовать в соревнованиях, несмотря на положительные допинг-тесты, без какого-либо объяснения причин».
«Это не то, что говорится в кодексе, не то, что предполагали разработчики кодекса, и никогда не предлагалось ни одной из заинтересованных сторон ВАДА в течение трех раундов консультаций по кодексу», – подчеркивается в заявлении.
Это, по мнению ВАДА, может «подорвать честность спортивных соревнований и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются на равных условиях».
Все это «создает опасный прецедент, который, как надеется и ожидает ВАДА, будет исправлен будущими комиссиями CAS».
Отметим, что в этом же заявлении ВАДА возложило на РУСАДА ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой.
Ранее Спортивный арбитраж раскритиковал ВАДА по делу Валиевой: там сообщили, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой. Также CAS подверг критике ВАДА и Стокгольмскую антидопинговую лабораторию.
Напомним, в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.
ВАДА сочло доказательства невиновности Валиевой недостаточными
Всемирное антидопинговое агентство заявило, что российская фигуристка Камила Валиева не предоставила достаточного количества фактических доказательств своей невиновности в употреблении запрещенного вещества.
ВАДА утверждает, что Валиева не дала полного объяснения о том, как в ее организм попало запрещенное вещество. По мнению агентства, это исключает основания для отмены временного отстранения. Так, указывается, что не были предоставлены рецепты или другие документы, подтверждающие употребление ее дедушкой соответствующего препарата.
Отметим, что, по мнению суда, Валиевой не хватило бы времени для предоставления достаточного количества доказательств, передает ТАСС.
Напомним, в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности дала положительный результат на триметазидин. Однако все обвинения со спортсменки были сняты. Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой. Также CAS подверг критике ВАДА и Стокгольмскую антидопинговую лабораторию за задержку в проверке допинг-пробы.
Валиеву и всех российских призеров Олимпиады решили представить к госнаградам
|
|
Всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам, сообщили в пресс-службе Министерства спорта России.
«Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров», – приводит РИА «Новости» сообщение спортивного ведомства.
Всего в активе российской команды после 17-го соревновательного дня 27 наград: пять золотых, девять серебряных, 13 бронзовых.
Напомним, в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российская сборная осталась на втором месте по общему числу медалей ОИ
В общем медальном зачете Олимпиады российская сборная, на счету которой пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых наград, по-прежнему занимает второе место по общему количеству завоеванных медалей, сообщают информационные агентства.
По общему количеству завоеванных наград россияне с 26 медалями уступают только команде Норвегии (29). По числу золотых первое место сохраняет Норвегия (14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), на втором расположилась Германия (10 золотых, семь серебряных и пять бронзовых), третьими идут США (восемь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых). передает ТАСС.
Напомним, в четверг российская фигуристка Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, россиянка Александра Трусова заняла второе место, а Камила Валиева после давления, оказанного на нее из-за скандала с допинг-пробой, стала только четвертой.
Россияне Тарасова и Морозов заняли второе место после короткой программы на Олимпиаде
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми после короткой программы у пар на Олимпиаде, уступив китайцам.
За свое выступление спортсмены получили 84,25 балла. Лидируют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (84,41), установившие новый мировой рекорд. Третье место занимают россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76), передает РИА «Новости».
Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,59) располагается на четвертой строчке.
Ранее стало известно, что Камилу Валиеву и всех российских призеров Олимпиады в Пекине решили представить к государственной награде.
В пятницу в Пекине состоялась церемония награждения, в ходе которой российские фигуристки получили медали Олимпийских игр. Анна Щербакова получила золото, а Александра Трусова стала серебряным призером Олимпиады в женском одиночном катании.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Определился первый финалист олимпийского турнира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии со счетом 2:0 в полуфинальной встрече на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Подопечные Юкки Ялонена вышли в финал олимпийского хоккейного турнира. Финская команда сделала это во второй раз в истории. Впервые в матче за золотые медали Финляндия сыграла на Олимпиаде 2006 года в Турине (Италия), уступив команде Швеции со счетом 2:3, передает «Чемпионат». Также финны завоевали серебро на Олимпиаде-1988 в Калгари (Канада), однако тогда турнир проходил без плей-офф, с двумя групповыми раундами.
В финальном матче 2022 года Финляндия сыграет с победителем пары Россия – Швеция. Второй полуфинал Олимпиады состоится сегодня, 18 февраля, начало – в 16.10 мск.
Ранее сборная России по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.
Чернышенко назвал неуместными слова Баха о холодном отношении окружения Валиевой
Вице-премьер РоссииДмитрий Чернышенко разочарован словами президент Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который на пресс-конференции заявил о холодном отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Мы глубоко разочарованы тем, что президент МОК рассказывает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем представляет их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно. Все признают Олимпийские игры вершиной профессионального спорта, и каждый спортсмен несет надежды и мечты всей нации на успех», – передает ТАСС слова Чернышенко.
Как заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, Баха относительно холодного отношения к Камиле Валиевой со стороны тренеров группы Этери Тутберидзе вызывают крайнее недоумение.
«Последнее заявление главы МОК относительно холода к Валиевой со стороны тренеров группы Тутберидзе вызывает крайнее недоумение, – сказал Горшков. – Может быть, уважаемый господин президент включил не тот канал телевизора или возникли помехи в трансляции, так как многомиллионная аудитория телезрителей и все те, кто находился в этот момент на арене, видели совершенно иную картину. Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, – и ее окружение, и вся наша команда – делали все возможное, чтобы ее поддержать в эту исключительно сложную минуту, поэтому нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали все, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем команду Тутберидзе».
Ранее в пятницу Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе. Россиянка, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвертое место.
В Кремле не согласились со словами Баха про Валиеву
В Кремле с уважением относятся к мнению Томаса Баха, но не всегда с ним согласны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Томас Бах – весьма и весьма авторитетный человек в мировом спорте. Возглавляет олимпийский комитет международный, поэтому мы, конечно, с уважением относимся к его мнению, но мы и необязательно с ним соглашаемся», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
«Ему (Томасу Баху) не нравится жесткость наших тренеров, но все знают, что в спорте высоких достижений жесткость тренера – это залог побед учеников. И мы видим, что ученики добились побед», – добавил он.
Как заявил министр спорта России Олег Матыцин, высказывания Баха должны быть более сдержанными.
«Комментарии – это дело личное, но, естественно, если высказывается президент Международного олимпийского комитета как президент олимпийского комитета, я считаю, что они [комментарии] должны быть более сдержанными. Насколько я знаю, речь шла о трансляции телевизионной, по телевизору определить и давать оценки поведению тренера и оценки взаимоотношения со спортсменом по меньшей мере дискуссионно», – передает ТАСС слова министра.
Матыцин добавил, что результаты работы тренерского штаба по фигурному катанию «говорят сами за себя». «У нас олимпийское золото в командных соревнованиях, золото и серебро в одиночных соревнованиях, серебряная медаль в танцах. Надеюсь, что будет награда и в спортивных парах», – отметил министр.
Ранее в пятницу Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе. Россиянка, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвертое место.
Напомним, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко был разочарован словами Баха, который на пресс-конференции заявил о холодном отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой.
Десятку самых упоминаемых спортсменов на Олимпиаде возглавили российские фигуристки
Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова возглавили десятку по упоминанию в русскоязычных соцмедиа на Олимпиаде.
На первом месте – Камила Валиева (9,084), пользователи переживали за спортсменку, ожидали ее выступление в произвольной программе на Олимпиаде, а также делали предположения о возможных результатах. По результатам выступлений появились также первые сообщения с сожалениями, верой в спортсменку и ожиданием на следующих Олимпиаде. Следом идут Александра Трусова (3,087) и Анна Щербакова (2,597); в сети гадали о результатах, также стали поступать первые поздравления с завоеванными медалями, свидетельствует исследование, проведенное в рамках совместного проекта РИА «Новости» и Brand Analytics, посвященного ОИ.
На четвертом месте рейтинга – биатлонистка Ирина Казакевич (1,252), завоевавшая вместе с партнершами «серебро»; пользователи сети поздравляют спортсменку с медалью, а также обсуждают тот факт, что она бежала эстафету в день похорон отца.
Следом в рейтинге – фристайлист Илья Буров (1,112), завоевавший «бронзу». Шестое место рейтинга отошло лыжнику Александру Большунову (997); в сети обсуждалась завоеванная в командном спринте классическим стилем бронзовая медаль, а также его ответ «хейтерам» на обвинения в якобы высокомерии.
Биатлонистки Светлана Миронова (747) и Кристина Резцова (705) заняли седьмое и восьмое места рейтинга, их упоминали и поздравляли с завоеванием серебряной медали в женской биатлонной эстафете в Пекине. Лыжница Наталья Непряева (693), завоевавшая накануне бронзу в командном спринте классическим стилем, стала девятой в топе. Замкнула «десятку» самых упоминаемых спортсменов завоевавшая в эстафете «серебро» биатлонистка Ульяна Нигматуллина (667).
Самыми популярными публикациями в социальных медиа у россиян стали сообщения ОК России в Instagram в поддержку фигуристки Камилы Валиевой.
«Обнимаем тебя всей страной. Камила, мы рядом»; «Камила, обнимаем тебя! Вся страна сейчас посылает тебе свою поддержку! Камила Валиева набирает 224,09 баллов и это 4 место…», – говорится в посте.
Третий по популярности пост также принадлежит странице Олимпийского комитета России, на опубликованном видео показана генеральная репетиция произвольных программ российский фигуристок.
Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место. Серебро в соревнованиях «одиночниц» досталось Александре Трусовой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Фигуристка Валиева и другие спортсмены вернулись в Москву
Камила Валиева и некоторые другие российские спортсмены прибыли в Москву после выступления на Олимпийских играх в Пекине.
Среди вернувшихся также шорт-трекисты Семен Елистратов и Константин Ивлиев, которые заняли третье и второе место на дистанциях 1 500 м и 500 м соответственно, бронзовый призер Игр в лыжной акробатике фристайлист Илья Буров, передает ТАСС.
Также в Москву вернулись сборные России по керлингу, мужская команда заняла восьмое место в олимпийском турнире, женская – десятое, российские шорт-трекисты Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Вера Рассказова, Елена Серегина, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Павел Ситников.
Ранее стало известно, что всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственным наградам.
Напомним, Камила Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх, она не будет участвовать в показательных выступлениях.
Олимпийское «золото» в соревнованиях фигуристок стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова.
Фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпиаде
Фристайлист Сергей Ридзик стал третьим в соревнованиях по ски-кроссу и принес сборной России 27-ю награду на Олимпийских играх в Пекине.
Победил швейцарец Райан Регез. Второе место занял его соотечественник Алекс Фива, передает РИА «Новости».
Ридзик является бронзовым призером Игр-2018 в этой дисциплине, на счету 29-летнего фристайлиста одна победа и две серебряные медали на этапах Кубка мира.
Теперь в активе российской команды на Олимпийских играх в Пекине 27 наград: пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых. По общему числу медалей россияне уступают только норвежцам (29), которые лидируют в общем зачете (14 золотых, семь серебряных, восемь бронзовых наград). Также в тройке идут немцы (10-7-5) и американцы (8-8-5).
Ранее глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов заявил, что обратится в Международную федерацию лыжных гонок (FIS) из-за низких оценок Анастасии Таталиной на Олимпийских играх в Пекине.