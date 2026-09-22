Литовский парламент в первом чтении одобрил отмену запрета на размещение ЯО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Законодатели Литвы в первом чтении проголосовали за изменение конституции страны. Они намерены поменять закон, чтобы внести в него отмену запрета на размещение ядерного оружия в стране, пишет РИА «Новости». Инициативу поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, еще пять человек воздержались.

Для окончательного утверждения Сейму предстоит провести два дополнительных голосования. Ближайшее заседание намечено на 6 октября, а итоговое решение ожидается 12 января 2027 года. Поправка будет принята, если ее одобрят не менее 94 парламентариев из 141.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

Ранее президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских ракет на литовскую территорию в случае реализации этих планов.