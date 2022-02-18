Эксперт: Видео с изготовлением «коктейлей Молотова» противоречат правилам самого YouTube

«С учетом международной напряженности вокруг Украины, Генпрокуратура должна отреагировать особенно оперативно», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Илья Костунов. Ранее Лига безопасного интернета выявила распространение в приграничных с Украиной областях YouTube-роликов с инструкцией по изготовлению «коктейлей Молотова».

«Уже больше года в России действует закон о саморегулировании соцсетей, который обязывает администраторов таких сетей проверять контент и оперативно удалять неприемлемые материалы», – подчеркнул IT-эксперт Илья Костунов.

«Появление на сайте YouTube роликов с инструкцией по изготовлению «Молотов- коктейлей» противоречит внутренним правилам самого Google. То есть IT-корпорация явно не справляется с модерацией. Значит, западным IT-гигантам, которые зарабатывают в России, необходимо усилить свои службы по модерации, начать выполнять законы России. Это богатые корпорации, так что деньги у них на такие расходы есть», – уверен аналитик.

Костунов не исключил, что массовое появление на YouTube запрещенного контента косвенно вызвано тем фактом, что Google пока отказывается исполнить требования другого российского закона – о «приземлении». «Напомню, что этот документ требует от крупных IT-компаний открывать свои филиалы в России. В нашей стране пока нет офиса Google, в котором могли бы работать модераторы. Именно они, по идее, и должны были не допустить подобных провокаций», – подчеркнул эксперт.

В пятницу Лига безопасного интернета призвала Генпрокуратуру пресечь распространение на YouTube роликов с инструкциями по изготовлению «коктейлей Молотова» – бутылок с зажигательной смесью. На YouTube, уточнила член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, подобный контент распространяется в течение последних дней. Причем, по ее словам, ролики с подобным контентом демонстрируются гражданам России на территории Тамбовской, Белгородской и Воронежской областей, то есть происходит таргетированный показ в регионах. «Очевидно, что рекламирование подобного контента недопустимо», – заявила Мизулина.

По мнению Костунова, с учетом международной напряженности вокруг Украины Генпрокуратура должна быстрее обычного отреагировать на обращение Лиги. «Но кроме того, хотелось бы, чтобы администраторы компании сами бы осознали, что они делают. Ведь подобного рода рекламу могли увидеть, в частности, жители приграничных с Украиной областей», – отметил эксперт.

Костунов убежден, что «напряженность вокруг Украины придает особую остроту находке Лиги. Общественники в такое тревожное время должны мониторить контент более тщательно, потому что таргетинг опасного контента на определенную территорию потенциально может привести к большим проблемам», – предупредил собеседник. Что касается изготовителей подобных роликов и администраторов соцсетей, то их действия могут караться даже в уголовном порядке, не исключает эксперт.

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