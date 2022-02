ВАДА сочло доказательства невиновности Валиевой недостаточными Глава МОК раскритиковал тренеров за «холод» по отношению к Валиевой 18 февраля 2022, 06:58

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В Международном олимпийском комитете не хотели, чтобы российская фигуристка Камила Валиева участвовала в Олимпийских играх после скандала с допинг-пробой, заявил глава МОК Томас Бах, который при этом раскритиковал отношение тренеров к спортсменке. Бах заявил, что были на Олимпиаде «и грустные истории, например, Валиева». Он заявил, что оказался «встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление». «С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей пятнадцать лет», – приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, как «сражалась» Валиева, «несмотря ни на что, старалась закончить выступление». По словам Баха, «язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс». Он считает, что «ей хотелось бы уйти, наверное, забыть эту историю, но она закончила выступление». Бах посетовал на то, «как холодно ее встретили со льда ее тренеры». По его мнению, «ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно». Он сказал, что это «просто потрясло, это был какой-то жест разъединения». Бах «не понимает, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке». «Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки», – сказал он, добавив, что «Валиевой нужна поддержка семьи, нужна поддержка окружающих в этой невероятно сложной для нее ситуации». Он выразил надежду, что «Валиевой помогут, что этот опыт не станет по-настоящему драматичным для жизни такой молодой женщины». Бах, отвечая на вопрос о необходимости расследования действий окружения российской фигуристки, заявил, что это исключительно важно, так как крайне редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине. При этом Бах заявил, что в МОК «не хотели, чтобы Валиева участвовала» в Олимпиаде, но «проиграли суд». Он призвал «уважать закон», но отметил, что в МОК «решили не проводить медальную церемонию». Напомним, в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности дала положительный результат на триметазидин. Из-за этой ситуации церемония награждения призеров командного турнира была отменена. И хотя все обвинения со спортсменки были сняты CAS, а Валиеву допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде, исполком МОК объявил – если фигуристка завоюет медаль в личном первенстве, то церемония награждения не состоится и в этом случае. В итоге Валиева, которая ранее лидировала, в четверг дважды упала при исполнении произвольной программы и заняла лишь четвертое место.

СМИ: Трусова устроила истерику после произвольной программы на Олимпиаде 17 февраля 2022, 19:24

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Текст: Вера Басилая

Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине, после произвольной программы устроила истерику, и заявила, что «никогда больше не выйдет на лед». «Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет», – цитирует РИА «Новости» фигуристку. Спортсменку настолько захватили эмоции, что она не стала аплодировать своей партнерше по тренировочной группе Анне Щербаковой, которая стала чемпионкой Олимпиады. Кроме того, Александра оттолкнула от себя тренера Этери Тутберидзе, пишет «СтарХит». Позже она объяснила свои эмоции усталостью и разлукой с родными. «Просто захотела плакать и плакала. Я нахожусь уже три недели без мамы, без собак», – заявила серебряный призер Олимпиады. Ранее фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде. Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Она выиграла «серебро» ОИ. Фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде 17 февраля 2022, 17:15

Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Текст: Вера Басилая

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место. Фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании и принесла сборной России пятую золотую медаль на играх в Пекине. Она по сумме программ набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова (251,73). Третьей стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала при исполнении произвольного проката, передает РИА «Новости». Камиле Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы, спортсменке принадлежат мировые рекорды в обоих видах программы и по сумме баллов. Анне Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира. 17-летняя Александра Трусова – бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы. Ранее российская фигуристка Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной». Добровинский: Травля против российских фигуристок только начинается 17 февраля 2022, 18:04

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Несмотря на взятие россиянками двух олимпийских медалей в фигурном катании, травля только начинается, и даже может коснуться не только Камилы Валиевой, но и получившей золото на Олимпиаде-2022 Анны Щербаковой, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский. На Олимпиаде в Пекине российская Фигуристка Анна Щербакова принесла сборной России золотую медаль, став олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Второе место досталось Александре Трусовой – она стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Играх. Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место. «Я поздравляю наших девочек с золотом и серебром, а четвертое место Камилы Валиевой для меня – платина. Но хочу предупредить, что травля только начинается – впереди будет попытка отнять у Камилы олимпийскую медаль в командном турнире, и могут быть введены санкции на олимпийский комитет России, чтобы доказать очередной бред», – говорит Добровинский. Он также опасается, что новые подробности могут открыться и в отношении других фигуристок, поскольку они лидируют. «Не удивлюсь, если через пару тройку дней и у Ани Щербаковой найдут в пробе каких-нибудь боевых глистов», – заключил адвокат. Ранее стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева заявила на произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, что исполнит четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова. Названа самая вероятная версия попадания триметазидина в организм Валиевой 17 февраля 2022, 23:54

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой. Также CAS подверг критике ВАДА и Стокгольмскую антидопинговую лабораторию. Как рассказал CAS, представители Валиевой заверили, что фигуристка «не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно». В сообщении CAS говорится, что «наиболее вероятно запрещенное вещество попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой». Мать Валиевой «указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», передает РИА «Новости». В мотивировочной части решения CAS сообщается, что Валиева «предполагает, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дедушка (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана)». Фигуристка «намерена провести дальнейшее расследование и представить его на основных слушаниях», передает ТАСС. Кроме того, CAS не счел убедительным объяснение Всемирного антидопингового агентства по поводу задержки в проверке допинг-пробы российской фигуристки. ВАДА утверждало, что стандарт для лабораторий лишь рекомендует, но не обязывает обрабатывать образцы за 20 дней, а 40 дней, которые потребовались для уведомления Валиевой, находятся в пределах привычной работы. CAS указал, что эта «гибкость рекомендаций и руководящих принципов контрастирует со строгостью правил о временном отстранении». Подчеркивается, что хоть пробы и являются анонимными, «антидопинговые лаборатории и органы власти должны иметь возможность оперативно проводить антидопинговые тесты, если пробы собираются на важных мероприятиях, которые могут быть отборочными соревнованиями к Олимпийским играм, таких как чемпионат России по фигурному катанию». Также арбитраж счел неубедительными доводы Стокгольмской антидопинговой лаборатории: «Панель не находит убедительным тот факт, что Стокгольмская лаборатория объяснила задержку обработки допинг-пробы кадровыми проблемами, вызванными пандемией. Ни в чем из этого нет вины спортсменки, которая была поставлена в чрезвычайно трудное положение». Суд установил, что эпизод с допинг-пробой Валиевой омрачил впечатления фигуристки и других спортсменов на Олимпийских играх. Виной этому, по мнению арбитров, стал тот факт, что соответствующие антидопинговые органы не обеспечили своевременный анализ допинг-проб и вынесение решения по незавершенным делам до начала Олимпиады. Представители Валиевой будут просить вскрытия пробы Б спортсменки, взятой у нее в конце декабря. В пункте 119 мотивировочного решения сообщается, что «существует вероятность того, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая совместима с чрезвычайно низкой концентрацией вещества в пробе». Напомним, в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности дала положительный результат на триметазидин. Из-за этой ситуации церемония награждения призеров командного турнира была отменена. И хотя все обвинения со спортсменки были сняты CAS, а Валиеву допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде, исполком МОК объявил – если фигуристка завоюет медаль в личном первенстве, то церемония награждения не состоится и в этом случае. В итоге Валиева, которая ранее лидировала, в четверг дважды упала при исполнении произвольной программы и заняла лишь четвертое место. Россиянка Трусова стала первой выполнившей пять четверных прыжков фигуристкой на ОИ 17 февраля 2022, 17:03

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Российская фигуристка Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Россиянка исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степаутом, четверной лутц с тройным тулупом и четверной лутц. За прокат Трусова получила 177,13 балла, передает ТАСС. После короткой программы Александра Трусова шла четвертой. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Ранее стало известно, что Камила Валиева заявила три прыжка в четыре оборота на произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине, следует из официального протокола соревнований. Валиева заявила три четверных прыжка на произвольную программу на Олимпиаде 17 февраля 2022, 12:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская фигуристка Камила Валиева заявила три прыжка в четыре оборота на произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине, следует из официального протокола соревнований. Фигуристка заявила четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова, передает ТАСС. В заявке Анны Щербаковой значатся каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной флип. Александра Трусова заявила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом. Ранее Валиева выполнила два четверных прыжка из трех на тренировке произвольной программы перед началом соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Российская сборная осталась на втором месте по общему числу медалей ОИ 17 февраля 2022, 23:30

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В общем медальном зачете Олимпиады российская сборная, на счету которой пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых наград, по-прежнему занимает второе место по общему количеству завоеванных медалей, сообщают информационные агентства. По общему количеству завоеванных наград россияне с 26 медалями уступают только команде Норвегии (29). По числу золотых первое место сохраняет Норвегия (14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), на втором расположилась Германия (10 золотых, семь серебряных и пять бронзовых), третьими идут США (восемь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых). передает ТАСС. Напомним, в четверг российская фигуристка Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, россиянка Александра Трусова заняла второе место, а Камила Валиева после давления, оказанного на нее из-за скандала с допинг-пробой, стала только четвертой. ВАДА сочло доказательства невиновности Валиевой недостаточными 18 февраля 2022, 04:47 Текст: Антон Антонов

Всемирное антидопинговое агентство заявило, что российская фигуристка Камила Валиева не предоставила достаточного количества фактических доказательств своей невиновности в употреблении запрещенного вещества. ВАДА утверждает, что Валиева не дала полного объяснения о том, как в ее организм попало запрещенное вещество. По мнению агентства, это исключает основания для отмены временного отстранения. Так, указывается, что не были предоставлены рецепты или другие документы, подтверждающие употребление ее дедушкой соответствующего препарата. Отметим, что, по мнению суда, Валиевой не хватило бы времени для предоставления достаточного количества доказательств, передает ТАСС. Напомним, в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности дала положительный результат на триметазидин. Однако все обвинения со спортсменки были сняты. Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой. Также CAS подверг критике ВАДА и Стокгольмскую антидопинговую лабораторию за задержку в проверке допинг-пробы. Глава комиссии спортсменов МОК прокомментировала отмену церемонии награждения фигуристов 17 февраля 2022, 08:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Разбирательство по делу о положительном результате допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой не завершено, поэтому торжественную церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине провести невозможно, заявила глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эмма Терхо. «Разбирательство еще не закончено. Мы прекрасно понимаем, что сейчас, увы, невозможно провести торжественные церемонии награждения спортсменов. С этими спортсменами мы сейчас остаемся на связи, идут обсуждения, консультации. К сожалению, я не могу раскрыть, о чем идет речь в этих беседах», – передает ТАСС слова Терхо. Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд заявил, что организация отложила церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов Игр в Пекине, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их потом. Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке 17 февраля 2022, 09:14

Фото: Mickael Chavet/Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российская фигуристка Камила Валиева выполнила два четверных прыжка из трех на тренировке произвольной программы перед началом соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Валиева исполнила четверной сальхов, тройной аксель, затем упала с четверного тулупа, а после выполнила чисто каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, передает РИА «Новости». Другая россиянка Александра Трусова вместо обычных для себя пяти четверных зашла на три: сальхов, тулуп и лутц. Фигуристка Анна Щербакова зашла на один четверной прыжок – флип, который она исполнила в каскаде с тройным тулупом. Также отмечается, что Валиева прошла через микст-зону после тренировки в сопровождении главы пресс-службы ОКР. Прокат произвольной программы пройдет 17 февраля. Главные претендентки на медали выйдут на лед в 16.00 мск. Во вторник в своем выступлении россиянка допустила ошибку при исполнении акселя в три с половиной оборота в короткой программе, после чего расстроилась и всплакнула. Несмотря на неудачный прыжок, российская фигуристка лидирует перед произвольным прокатом с результатом (82,16). Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна россиянка Александра Трусова занимает четвертую позицию. После соревнований в ОКР заявили, что Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия. Рекорд мира на ОИ решили считать предварительным, если его установит Валиева 17 февраля 2022, 10:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Международный союз конькобежцев будет считать предварительным мировой рекорд у фигуристок, если его на Олимпиаде в Пекине установит россиянка Камила Валиева, сообщил источник. «В случае мирового рекорда Валиевой, ее достижение будет считаться предварительным. Если этот рекорд все-таки будет», – сообщил источник ТАСС. Валиевой 15 лет, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). Ранее в четверг Валиева выполнила два четверных прыжка из трех на тренировке произвольной программы перед началом соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Напомним, во вторник в своем выступлении россиянка допустила ошибку при исполнении акселя в три с половиной оборота в короткой программе, после чего расстроилась и всплакнула. Несмотря на неудачный прыжок, российская фигуристка лидирует перед произвольным прокатом с результатом (82,16). Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна россиянка Александра Трусова занимает четвертую позицию. ОКР обратился в МОК с запросом о проведении церемонии награждения фигуристов 17 февраля 2022, 12:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Олимпийский комитет России (ОКР) направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой провести церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, сообщил министр спорта Олег Матыцин. «ОКР уже отправил соответствующий запрос в МОК, с тем чтобы церемония награждения была проведена, потому что это касается не только российских спортсменов, но и других стран, которые участвовали в соревнованиях и входят в число призеров в одиночном катании. Надеемся, что мнение ОКР будет учтено. Пока вина не установлена и детали дела не установлены, надо дать церемонию провести», – передает РИА «Новости» слова Матыцина. Как заявил глава ОКР Станислав Поздняков, Олимпийский комитет России направил письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), в котором изложил позицию о том, что результаты командного турнира на Олимпийских играх в Пекине не подлежат пересмотру. «В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументировано изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки», – сказал Позднякова. «Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр. Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется», – добавил он. «Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займет призовое место) будут считаться предварительными, и в отношении них будет проставлен некий знак в виде «звездочки». Мы с этим категорически не согласны», – передает ТАСС слова Позднякова. Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Россиянка Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60). Произвольную программу женщины покажут в четверг. Валиева выйдет на лед в 16:49 мск, Щербакова – в 16:41 мск, Трусова – в 16:25 мск. Ранее в ISU заявили, что Международный союз конькобежцев будет считать предварительным мировой рекорд у фигуристок, если его на Олимпиаде в Пекине установит россиянка Камила Валиева. Путин поздравил Анну Щербакову с олимпийским золотом 17 февраля 2022, 19:36 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, отметив ее высокое мастерство и огромный творческий потенциал. «Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за ваш труд, упорство и целеустремленность – звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова – в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Медальная церемония награждения российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой по итогам личного турнира на Олимпийских играх в Пекине состоится 18 февраля. Напомним, фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании и принесла сборной России пятую золотую медаль на играх в Пекине. Главный тренер женской сборной России по керлингу ушел в отставку 17 февраля 2022, 13:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов сообщил, что Федерация керлинга России удовлетворила его заявление об отставке в связи с неудачным выступлением команды на Олимпийских играх. «Что касается меня, я уже попросил руководство федерации не направлять меня с командой на чемпионат мира и направить вместо меня другого тренера. Спорт имеет жесткие законы, кто-то должен понести ответственность. Мое заявление удовлетворено, я сообщил о своем решении федерации три дня назад», – передает ТАСС слова Беланова. Ранее женская сборная России по керлингу уступила команде Великобритании в заключительном матче кругового турнира Олимпиады в Пекине. Встреча завершилась со счетом 9:4 в пользу британок. В составе российской команды на Играх выступали Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина, а также запасная Мария Комарова. На круговом этапе на Олимпиаде выступили десять сборных, четыре лучшие команды выходят в полуфинал. Уже гарантировали себе выступление на этой стадии сборные Швейцарии и Швеции. Россиянки заняли последнее место, проиграв восемь матчей из девяти. Ранее панды из Московского зоопарка предсказали победу России и Китая на ОИ. Украинская лыжница Каминская завершила карьеру после отстранения из-за допинга 17 февраля 2022, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинская лыжница Валентина Каминская объявила о завершении карьеры после временного отстранения по подозрению в употреблении допинга. «Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все и что таким образом. Просто не верю», – передает ТАСС слова спортсменки. «Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли», – добавила лыжница. Каминской 34 года, на Олимпиаде-2022 она стала 70-й в спринте свободным стилем, 79-й в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем и 18-й в составе национальной сборной в эстафете. Для спортсменки эти Олимпийские игры стали третьими в карьере. Напомним, в среду пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA) сообщила, что в пробе украинской спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка получила временное отстранение, лыжнице запрещено участвовать в тренировках и соревнованиях во время Игр в Пекине.