Telegraph назвала темой переговоров Трампа и Стармера установление мира в Газе

Tекст: Ирма Каплан

«Призыв премьер-министра Стармера к обеспечению прекращения огня в анклаве повышает риск столкновения с президентом США, который заявил, что ХАМАС не хочет мира», – пишет Telegraph.

Как сообщает газета, переговоры Трампа и Стармера один на один будут посвящены тому, как британцы и американцы могут извлечь выгоду из торговой сделки между Великобританией и США, заключенной в мае. Ожидается, что также политики обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Но ожидается и то, что премьер-министр Британии попытается разведать дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты для обеспечения «срочного» прекращения огня в Газе. Он подтвердит свою поддержку возвращения оставшихся 50 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС и готовность Британии эвакуировать тяжелобольных детей из сектора Газа.

Ранее Стармер заявлял, что Британия работает с Иорданией над планом доставки гуманитарной помощи в анклав по воздуху, чтобы «положить конец массовому голоду в Газе».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители Эдинбурга и Абердина в Шотландии устроили протестные акции против визита президента США Трампа, сопровождая демонстрации яркими перформансами.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа, отметив, что никакого голода в анклаве нет, а страшные истории о смертях детей и взрослых без еды – коварные выдумки лидеров ХАМАС.

