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17 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
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    Олимпийские медали России приходится завоевывать дважды

    Золото Камиле Валиевой пришлось защищать на льду и в суде
    		   17 февраля 2022, 23:30
    Фото: Mickael Chavet/Zuma/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Айнура Алиева

    Камиле Валиевой только в спортивном суде удалось отстоять золотую медаль, завоеванную в командном турнире. А в результате допинг-скандалов после Олимпиады в Сочи россияне лишились около 50 медалей, но 45 уже вернули через суды. Спортсмены и политологи уверены: большой спорт стал инструментом давления на Россию. Но если Игры используют в нечестной политической игре, то какой смысл нам участвовать в них?

    «Большинство россиян считают, что на Олимпийских играх в Пекине судьи относятся предвзято к нашим спортсменам», – сообщил в четверг руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Судя по результатам свежего телефонного опроса, мнению олимпийских судей не доверяют более 55%, и лишь 23% считают судейство непредвзятым, рассказал социолог. Данными исследования Мамонов поделился на круглом столе «О, спорт – не мир. Как Олимпиада становится театром информационных войн», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

    Большинство участников опроса воспринимают обвинения и подозрения в адрес наших спортсменов именно как элемент информационной атаки на Россию, констатировал Мамонов. Говоря об одном из самых скандальных эпизодов Олимпиады-2022 – обвинениях в применении допинга Камилы Валиевой – социолог рассказал, что 62% опрошенных россиян однозначно полагают, что антидопинговое агентство ведет себя необъективно.

    Напомним, что в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности (перед чемпионатом в Петербурге) дала положительный результат на препарат триметазидин. Из-за этой ситуации церемония награждения призеров командного турнира была отменена. И хотя все обвинения со спортсменки были сняты Спортивным арбитражным судом (CAS), а Валиеву допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде, исполком МОК затем объявил – если фигуристка завоюет медаль в личном первенстве, то церемония награждения не состоится и в этом случае. В итоге Камила, которая ранее лидировала, в четверг дважды упала при исполнении произвольной программы и в итоге заняла лишь четвертое место.

    «Она выдержала такой прессинг. Не давать ребенку спать ночью из-за этих слов, таскать ее везде, пресса... Ее просто сломали психологически. Эти люди сломали ребенка», – сказала в эфире канала «Россия-1» двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, олимпийский призер Ирина Слуцкая.


    О том, как психологически воздействуют на российских спортсменов, рассказал еще один участник круглого стола ЭИСИ – чемпион мира по биатлону 2017 года, а ныне замглавы думского комитета по физкультуре и спорту Антон Шипулин. «Надавить со стороны спорта, конечно, легче всего. Как бывший спортсмен, а теперь как государственный деятель, я все больше и больше понимаю те инструменты, которые используют некоторые государства, чтобы подавить нашу страну», – отметил депутат.

    Шипулина, напомним, лишили двух медалей, завоеванных на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи. Причем речь идет о командном соревновании и бездоказательных обвинениях в адрес лишь одного биатлониста – Евгения Устюгова, из-за чего члены всей команды остаются без наград. По оценке Шипулина, «по России сознательно бьют».

    Он привел примеры, как российских олимпийцев обвиняли в подмене проб, подмешивании соли в анализы, уничтожении баз данных тестов. Однако сама процедура сдачи анализа, когда спортсмен в присутствии представителей антидопингового агентства «спускает штаны до колена и приподнимает футболку, чтобы все видели, как ты наполняешь баночку», исключает возможность для спортсмена сделать что-либо с этим анализом. И за все, что происходит с этой баночкой, несет ответственность антидопинговое агентство, а не спортсмен, подчеркнул депутат.

    «Мой друг Александр Легков прошел очень тернистый путь, и ему пришлось завоевывать медаль дважды: первый раз собственно на олимпийском марафоне, второй раз в судах», – сказал Шипулин. 

    Сам Легков – олимпийский чемпион в лыжном марафоне на 50 километров, а ныне депутат Мосгордумы VII созыва, напомнил о том, как отстаивал в суде свое имя и достижение на Играх в Сочи. Спортсмену удалось победить в судебной тяжбе и доказать, что он не употреблял допинг.

    Чемпион пояснил, что в то время тренировался четыре года в Давосе и был под постоянным контролем всевозможных проверяющих международных инстанций. Это пригодилось ему потом для доказательства своей невиновности. Результаты всех анализов он сохранял в отдельной папке, где всего накопилось более 150 документов с подробной информацией, где и когда сдавался каждый анализ на допинг.

    «Я не давал комментариев в СМИ. Я знал точно, что если я начну говорить – неважно о чем – это было бы воспринято как оправдание. Поэтому нужно было бороться в европейских судах, в CAS (Спортивном арбитражном суде). Это получилось сделать, потому что со мной была армия моих друзей и знакомых, родных, близких, европейских тренеров. Только в правовом поле можно было отбиться, рассказывая и показывая на примерах свою историю», – рассказал Легков.

    Помимо допинговых агентств, на спортсменов теперь давит еще и американское законодательство, рассказал политолог, обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. Он напомнил, что после сочинской Олимпиады в США появился так называемый закон Родченкова (по имени экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, бежавшего в Соединенные Штаты). Этот документ позволяет наказывать любого человека, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил на соревнованиях, где принимали участие американские спортсмены, спонсоры или трансляторы, а также имеет экстерриториальный характер. Это значит, что власти США вправе преследовать любого гражданина любой страны мира за нарушения на любой территории. Стоит отметить: угрозы уже прозвучали и в адрес Камилы Валиевой – руководитель USADA Трэвис Тайгарт заявил, что причастные к допинговому делу фигуристки могут быть привлечены к ответственности по «закону Родченкова». 

    При этом своим спортсменам, говорит политолог, Запад активно упрощает возможность победы на соревнованиях, в том числе и достаточно нетрадиционными способами: МОК уже выпустил свод рекомендаций для спортивных федераций об участии в соревнованиях трансгендеров – тех, кто сменил пол, или просто считающих себя людьми другого пола.

    «Мужчина, обладая большим физиологическим преимуществом, может состязаться с женщинами. Это официальная позиция МОК»,

    – указал Асафов. Страны Запада показательно борются за «честный спорт», выискивая следы допинга у конкурентов, но считают нормой такую фору для «мужчин, осознавших себя женщинами», заметил эксперт.

    О двойных стандартах в спорте рассказал и Антон Шипулин. «Со мной в последние годы тренировался Алексей Волков – он был действительно астматиком и аллергиком и уезжал со сборов, когда начиналось цветение, потому что он задыхался. Но официально получить разрешение на использование препаратов от астмы и от аллергии он не смог. А некоторые из западных спортсменов пользуются этими препаратами. Если мы говорим про равный спорт, про равные права, про жесткие критерии отбора к Олимпийским играм и чемпионатам мира, давайте ко всем применять одни и те же правила», – сказал он. 

    Антон Шипулин, судя по всему, имел в виду спортсменов из Норвегии. В прошлом году президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вместе с тренером Юрием Бородавко фактически прямым текстом обвинила норвежских лыжников в том, что они специально предоставляют медицинские документы, чтобы получить доступ к запрещенной фармакологии. И именно это – одна из причин их тотального доминирования в лыжах.

     

    Последней настоящей Олимпиадой, пожалуй, были зимние Игры в Сочи 2014 года, заметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Все, что было потом, праздником назвать невозможно. Игры превратились в соревнования больших фармацевтических компаний, – констатировал политолог. – На прошлых Олимпийских играх антидопинговые агентства оспорили 50 медалей, а в итоге выясняется, что около 45 удалось вернуть через суды. Это соревнования юристов, а спортсмены здесь как-то сбоку».

    По словам Мартынова, большинство россиян не знает, что медали были возвращены, «но все знают, что их отобрали». «Это информационная война на уровне спецслужб. А спортсмены – просто участники этого спектакля и совершенно бесправные люди», – посетовал эксперт.

    Обратившись к олимпийскому чемпиону Легкову, Мартынов заметил, что даже не знал о победе, которую спортсмен одержал в суде. «Я думаю, подавляющее число людей – 99,99% – точно так же не слышали о том, что ему удалось отстоять свою честь в этих унизительных судах», – предположил эксперт.

    «Я понимаю логику спортсменов и чиновников, которые уговаривают – мы должны победить, наш дух не сломить», – заметил Мартынов. При этом он задался вопросом: «Но надо ли себя уговаривать себя участвовать в чужом некрасивом спектакле? Ведь за свои деньги мы получаем огромное количество негатива, над нами издеваются, над всей страной».

    «Надо участвовать», – возразил глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Политолог напомнил, как во времена холодной войны две державы сражались на Олимпийских полях, чемпионатах мира, за шахматной доской. «Все эти допинговые скандалы, которых становится все больше и больше, и трагедия нашей сборной после звездной для нас Олимпиады в Сочи – это попытки исключить Россию из элитного клуба великих держав, доиграть холодную войну».

    В такой ситуации отказываться от выступлений, подчеркнул эксперт, значит «лить воду на мельницу врагов и зафиксировать их победу окончательно и бесповоротно». Другая функция допинговых скандалов, добавил Кузнецов, – демонстрация «фундаментальной порочности россиян». «Великий чемпион Легков действительно показал, как бывает тяжело завоевать одну и ту же медаль два раза. Но, значит, надо иметь в два раза больше энергии и завоевывать одну и ту же медаль два, пять и более раз, чтобы доказать, что русский дух не сломить», – предложил Кузнецов. 

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