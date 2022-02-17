Добровинский: Травля против российских фигуристок только начинается

Валиева призналась в эмоциональной усталости из-за допинг-скандала на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что эмоционально устала из-за ситуации на Олимпиаде в Пекине вокруг ее допинг-пробы.

«Эти дни для меня были очень сложными, и уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свои результаты», – сказала спортсменка в эфире Первого канала.

«Я сидела семь часов (на слушаниях CAS), у нас был один перерыв на 20 минут. И я сидела наблюдала. Это было сложно очень. Это, видимо, один из этапов, который я должна пройти», – передает слова Валиевой РИА «Новости».

Между тем Валиева с большим отрывом возглавила топ по упоминанию в русскоязычных соцмедиа за минувший день в контексте допинг-скандала на Олимпиаде. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в рамках совместного проекта РИА «Новости» и Brand Analytics, посвященного Играм.

Рейтинг топ-10 спортсменов построен по числу упоминаний в русскоязычных соцмедиа за период с 10.00 до 22.00 по пекинскому времени в контексте Олимпиады. Для его построения проанализировано более 50 млн сообщений.

На первом месте Камила Валиева (26,028), ее упоминали в связи с тем, что спортсменка решением CAS была допущена до участия в личном турнире в Пекине. Следом за Валиевой идет лыжник Александр Большунов (6,269), завоевавший в Пекине две медали.

Российские фигуристы Никита Кацалапов (4,747) и Виктория Синицина (4,266), завоевавшие в понедельник серебро в танцах на льду, заняли две следующие строчки рейтинга.

Далее с пятого по седьмое место идут лыжники Сергей Устюгов (2,710), Алексей Червоткин (2,343) и Денис Спицов (2,290).

Бронзовый призер в гонке преследования биатлонист Эдуард Латыпов (1,799) расположился на восьмой строчке. На девятом месте – единственная иностранная спортсменка в этом рейтинге, белорусская фристайлистка Анна Гуськова (1,408), завоевавшая в Пекине серебряную награду. Замкнула десятку лыжница Вероника Степанова (1,348), выступившая на последнем этапе победной для российских спортсменок эстафеты.

Самой популярной публикацией в социальных медиа у россиян стал пост в блоге о звездах в Instagram о решении CAS допустить Валиеву к выступлению в личном турнире. Вторым по популярности стал пост на официальной странице Олимпийского комитета России, который также посвящен решению CAS по Валиевой.

Третий по популярности пост – российского фигуриста Марка Кондратюка, который сфотографировался с японским фигуристом Юдзуру Ханю, фото подписано так: «С Легендой спорта, Двухкратным Олимпийским Чемпионом и просто лучшим фигуристом за всю историю!».

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения фигуристов на Олимпийских играх, если российская фигуристка Камила Валиева войдет в тройку призеров в женском одиночном катании. Валиева не планирует сниматься с индивидуального турнира Олимпийских игр в Пекине.

Короткую программу женщины представят 15 февраля, произвольную – 17 февраля.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».