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Валиева заявила три четверных прыжка на произвольную программу на Олимпиаде
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Российская фигуристка Камила Валиева заявила три прыжка в четыре оборота на произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине, следует из официального протокола соревнований.
Фигуристка заявила четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова, передает ТАСС.
В заявке Анны Щербаковой значатся каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной флип. Александра Трусова заявила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом.
Ранее Валиева выполнила два четверных прыжка из трех на тренировке произвольной программы перед началом соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.
МОК объяснил попадание триметазидина в организм Валиевой
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Запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка, сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд.
Как сообщил журналист издания USA Today Том Шэд, по словам Освальда, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения фигуристки, передает ТАСС.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
МОК объяснил разницу дел Валиевой и Ричардсон
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Дела о положительных допинг-тестах российской фигуристки Камилы Валиевой и американской бегуньи Ша'Кэрри Ричардсон не имеют ничего общего между собой, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
«Ричардсон сдала положительный тест 19 июня, результаты пришли быстро, и Американское антидопинговое агентство обработало их до Игр в Токио. Ричардсон приняла один месяц дисквалификации с 28 июня. Надеюсь, ясно, что здесь ситуация (с Валиевой) другая», – передает РИА «Новости» ответ Адамса на вопрос, в чем разница между делами Валиевой и Ричардсон.
Ранее Ричардсон заявила, что сравнение ситуаций с ее допинг-тестом и допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой свидетельствует о расизме в мировом спорте.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
Лыжница Степанова попрощалась с Олимпиадой афоризмом Юлия Цезаря
Российская лыжница Вероника Степанова попрощалась с Олимпийскими играми в Пекине цитатой древнеримского императора Юлия Цезаря.
«Veni, vidi, vici (Пришел, увидел, победил)! Олимпиада, до свидания! Было приятно познакомиться, надеюсь на новую встречу. Благодарю всех. И спасибо за девиз, Юлий Цезарь! Я тоже хочу стать императрицей – лыж», – написала спортсменка в Instagram.
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Степанова на ОИ завоевала золотую медаль в женской эстафете. Она стала самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок (21 год 39 дней), превзойдя достижение трехкратной победительницы Игр россиянки Юлии Чепаловой, которая выиграла золото Олимпиады-1998 в возрасте 21 года и 60 дней.
На Олимпиаде в Пекине еще будут разыграны медали в женском командном спринте (16 февраля) и масс-старте (20 февраля).
Напомним, женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Вторыми пришли немки (отставание – 18,2 секунды), третьими – шведки (+20,7).
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Темнокожая бегунья из США усмотрела расизм в допуске Валиевой к ОИ
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Американская бегунья Ша'Карри Ричардсон считает, что сравнение ситуаций с ее допинг-тестом и допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой свидетельствует о расизме в мировом спорте.
Ричардсон была дисквалифицирована летом за употребление каннабиса. Из-за этого она пропустила Олимпиаду в Токио, хотя ожидалось, что американская звезда спринта станет одной из обладательниц медалей. Дисквалификация Ричардсон привела к возобновлению дискуссии об исключении марихуаны из списка запрещенных для спортсменов веществ.
«Драма ситуации еще и в том, что за неделю до победы на олимпийском отборе, которым являлся чемпионат США, Ричардсон похоронила свою биологическую мать, предпочитая не особо вдаваться в подробности этой истории. А еще чуть раньше она призналась в том, что как минимум на текущий момент у нее есть девушка», – сообщал «Матч ТВ».
После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой Ричардсон заявила: «Можем ли мы получить внятный ответ о разнице ее положения и моего? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место. Единственная разница, которую я вижу, это то, что я темнокожая», – пишет «Чемпионат».
«Проваленный допинг-тест у Валиевой был в декабре, однако, мир узнал только сейчас, тогда как мой результат был опубликован в течение недели, и мое имя и талант были растоптаны людьми», – заявила она. Ричардсон считает, что «ни одному чернокожему спортсмену не дадут выступить, если идет разбирательство». Бегунья добавила, что ей «все равно, что они говорят».
Отметим, что Ричардсон 21 год, а Валиева обладает статусом «защищенной персоны», поскольку ей всего 15 лет.
Напомним, CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев и Всемирного антидопингового агентства на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Валиева не планирует сниматься с индивидуального турнира Олимпийских игр в Пекине.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.
Терапевт рассказал о найденном в организме Валиевой триметазидине
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Триметазидин считается условным веществом, способным как-то улучшить функцию сердечно-сосудистой системы, доказательств этого в медицине нет, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко, комментируя информацию о том, что данное вещество могло оказаться в организме фигуристки Камилы Валиевой посредством питья из одного стакана с дедушкой, принимающего лекарство для сердца.
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин, которое было обнаружено у российской фигуристки Камилы Валиевой, попало в организм спортсменки с продуктом, который употреблял ее дедушка, поскольку она пила из его стакана.
«Это вещество уже давно известно, наши спортсмены уже по этому поводу отстранялись от участия в соревнованиях. Триметазидин – вещество, которое улучшает функцию сердца и способствует лучшей переносимости физических нагрузок. Но это справедливо только в том случае, если это вещество человек получает в терапевтических дозах и по определенным показаниям», – говорит Карабиненко.
Он не исключает, что данное вещество действительно могло содержаться в препарате, которым лечится дедушка Валиевой, однако что именно это за лекарство, ему предположить трудно. Более того, он сомневается, что препарат мог передаться спортсменке через стакан, из которого пил свое лекарство дедушка – доза вещества теоретически была бы крайне мала для ее выявления в организме.
«Дедушка что, разжевал таблетку и слюней напускал в этот стакан, что ли? Я не знаю, как мог быть загрязнен этот стакан. Лично у меня больше подозрений, что скорее была заранее испорченная этим веществом пробирка. Но доказать теперь это вряд ли можно будет, конечно», – считает врач.
Специалист объясняет, что есть целый список препаратов, которые в спорте запрещены, но в терапевтических целях в некоторых случаях допускаются. Но фигуристка никакими болезнями, при которых ей мог быть показан данный препарат, не заболевала. Ни о каких проблемах с сердцем, например, скрытой сердечной недостаточности, не сообщалось. По крайней мере, об этом не было известно.
«В 15 лет много чего в организме происходит, например, идет гормональный дисбаланс, но так, чтобы это могло повредить сердечной деятельности – я не склонен утверждать. Да и триметазидин – препарат, который никого еще не убил, но и каких-то фантастических результатов в спорте не может дать. Он ведь считается условным веществом, способным как-то улучшить функцию сердечно-сосудистой системы. Но доказывающих это явление фактов в медицине тоже нет», – объясняет Карабиненко.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что взятая 25 декабря прошлого года допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно 8 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку от соревнований, однако позже ей разрешили продолжить участие в Олимпиаде в Пекине.
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МОК объяснил отмену церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине
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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд заявил, что организация отложила церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов Игр в Пекине, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их потом.
«Мы хотим вручить медали «правильным людям». Пока не прояснится ситуация, было ли допинговое нарушение, вручать медали мы не будем. На данный момент справедливо по отношению к каждому спортсмену, что медалей пока вручаться не будет. Мы полностью понимаем ситуацию со сборными, которые заняли второе и третье места. Но очень сложно вручить медали в ситуации, когда результат не окончательный. Нам надо было найти баланс между интересами спортсмена, которому разрешено продолжить выступление, и спортсменов, которые заслужили церемонию награждения. Но с тем решением, что мы приняли, есть уверенность, что непоправимого ущерба не будет причинено. Очень особенная церемония будет проведена, когда определятся окончательные результаты», – передает РИА «Новости» слова Освальда.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Журова: Мало того, что над Камилой эти пять дней издевались, так это еще и продолжается
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Отменив церемонии награждения в случае попадания Камилы Валиевой на пьедестал, МОК подстраховался от возможных претензий других стран. Но до нашей фигуристки информацию об этом решении лучше пока не доводить, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Исполнительный комитет МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Более того, церемонию награждения по итогам женского одиночного катания также не станут проводить в случае, если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров.
«Это кому-то покажется логичным, потому что разбирательство до конца еще не проведено. Есть решение, которое сегодня было озвучено: по всем правилам Камила имеет право участвовать в соревнованиях, потому что вина ее не доказана. При этом если в дальнейшем будет доказана ее вина, то придется медаль отдавать», – говорит Журова.
Чтобы не «отбирать» в случае чего медаль, впервые в истории Олимпийских игр олимпийскими чемпионами и призерами люди будут условно (до окончания расследования), продолжает собеседница. Сделано это, по ее мнению, для того, чтобы предостеречь претензии и всевозможные петиции, которые могут предъявить МОК другие страны – участницы соревнований.
«С другой стороны, такое резкое решение отразится на наших участницах. Ведь не только Камила, но и все другие девочки – призеры пока условные. Причем это давит только на наших спортсменок – другие будут понимать и радоваться, что в случае чего им достанется медаль. И лично я бы никому из троих наших девочек эту информацию сейчас не доносила, чтобы они спокойно выступали эти два дня и не знали, что принято такое решение», – рекомендует депутат.
Она подчеркивает, что выступать на Олимпийских играх, понимая, что ты чемпион условный, очень тяжело, поскольку такие новости оказывают на спортсмена огромное давление.
«Мало того, что над Камилой эти пять дней издевались, так это все еще и продолжается. Только она обрадуется, что ее допустили, а значит, практически не видят ее вины, а тут новое решение через несколько часов. Весь мир сейчас будет сопереживать ей, ведь фигуристке всего 15 лет. Взрослые люди понимают, что это ребенок. Я надеюсь, что тренерский штаб Камиле ограничит возможности доступа к информации, постарается создать ей все-таки позитивную обстановку перед выступлением. И важно будет надеть на нее наушники после короткой программы, чтобы она не слышала возгласы журналистов, особенно иностранных», – считает Журова.
Ранее специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде учитывая ее статус «защищенной персоны» и особого подхода к ним. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков назвал такое решение торжеством здравого смысла и справедливости.
Добровинский: МОК делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир
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«Все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают – это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя соответствующие решения Международного олимпийского комитета (МОК).
Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине, учитывая ее статус «защищенной персоны» и особого подхода к ним. Однако позже МОК сообщил, что принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Более того, церемонию награждения по итогам женского одиночного катания также не станут проводить в случае, если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров.
«МОК, который убрал награждение фигуристов, как в командном зачете, так и в предполагаемом индивидуальном, делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир. Ведь все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают – это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх», – считает Добровинский.
Он отмечает, что данное решение несправедливо и по отношению к другим участникам соревнований. «Если есть факт того, что Камила допущена до одиночного катания, то почему ее попадание на пьедестал грозит отсутствием церемонии награждения в том числе для спортсменов других стран, оказавшихся на этом же пьедестале?» – задается вопросом адвокат.
Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвала не рассказывать Валиевой о решении МОК не проводить церемонию награждения в случае, если она станет призером в женском одиночном катании, поскольку такие новости оказывают на спортсмена огромное давление. Кроме того, она объяснила, что данное решение было принято с целью подстраховаться от возможных претензий других стран.
РУСАДА: Допинг-проба Валиевой была доставлена в достаточный для проверки срок
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой была доставлена в лабораторию Стокгольма в достаточный для выполнения проверки срок.
Уточняется, что лаборатория в Стокгольме в январе проинформировала РУСАДА, что допинг-проба Валиевой будет проверена в приоритетном порядке, однако предоставила заключение лишь 7 февраля, сообщает ТАСС.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Международный олимпийский комитет объявил, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде не пройдет в Пекине.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия
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Олимпийский комитет России (ОКР) принял решение не брать российскую фигуристку Камилу Валиеву на пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, сославшись на плохое самочувствие спортсменки.
После проката короткой программы фигуристка не стала общаться с прессой, она прошла мимо представителей СМИ в сопровождении главы пресс-службы Олимпийского комитета России Константина Выборнова.
«Участие (в пресс-конференции) после короткой программы необязательно, все вопросы к ОКР», – цитирует РИА «Новости» модератора микст-зоны.
Позже в ОКР заявили, что Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия.
Ранее Камила Валиева допустила ошибку при исполнении акселя в три с половиной оборота в короткой программе, после чего расстроилась и всплакнула. Несмотря на неудачный прыжок, российская фигуристка лидирует перед произвольным прокатом с результатом (82,16). Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна россиянка Александра Трусова занимает четвертую позицию.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
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Украинскую лыжницу заподозрили в нарушении антидопинговых правил
Международное агентство тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении украинской лыжницы Валентины Каминской, которую заподозрили в нарушении антидопинговых правил.
В допинг-пробе 34-летней спортсменки нашли местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест она сдавала 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Теперь ей запрещено принимать участие в оставшихся стартах, об этом и о результатах теста, ее уже уведомили.
На текущих Играх Каминская стала 70-й в спринте, 79-й в гонке с раздельным стартом и 18-й в составе эстафетной команды.
До 2018 года Каминская представляла Белоруссию, для нее это третьи Олимпийские игры.
Напомним, ранее скандал начался после подозрительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр
Сборная России по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.
Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35) и Вячеслав Войнов (56). У проигравших отличился Франс Нильсен (23), передает ТАСС.
Полуфинальный матч с участием сборной России состоится 18 февраля. Время начала игры определится позднее. В случае победы финнов в четвертьфинальном матче со швейцарцами российская команда в полуфинале сыграет с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Если в полуфинал выйдут швейцарцы, то российские хоккеисты встретятся со сборной Швейцарии.
Валиева призналась в эмоциональной усталости из-за допинг-скандала на Олимпиаде
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что эмоционально устала из-за ситуации на Олимпиаде в Пекине вокруг ее допинг-пробы.
«Эти дни для меня были очень сложными, и уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свои результаты», – сказала спортсменка в эфире Первого канала.
«Я сидела семь часов (на слушаниях CAS), у нас был один перерыв на 20 минут. И я сидела наблюдала. Это было сложно очень. Это, видимо, один из этапов, который я должна пройти», – передает слова Валиевой РИА «Новости».
Между тем Валиева с большим отрывом возглавила топ по упоминанию в русскоязычных соцмедиа за минувший день в контексте допинг-скандала на Олимпиаде. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в рамках совместного проекта РИА «Новости» и Brand Analytics, посвященного Играм.
Рейтинг топ-10 спортсменов построен по числу упоминаний в русскоязычных соцмедиа за период с 10.00 до 22.00 по пекинскому времени в контексте Олимпиады. Для его построения проанализировано более 50 млн сообщений.
На первом месте Камила Валиева (26,028), ее упоминали в связи с тем, что спортсменка решением CAS была допущена до участия в личном турнире в Пекине. Следом за Валиевой идет лыжник Александр Большунов (6,269), завоевавший в Пекине две медали.
Российские фигуристы Никита Кацалапов (4,747) и Виктория Синицина (4,266), завоевавшие в понедельник серебро в танцах на льду, заняли две следующие строчки рейтинга.
Далее с пятого по седьмое место идут лыжники Сергей Устюгов (2,710), Алексей Червоткин (2,343) и Денис Спицов (2,290).
Бронзовый призер в гонке преследования биатлонист Эдуард Латыпов (1,799) расположился на восьмой строчке. На девятом месте – единственная иностранная спортсменка в этом рейтинге, белорусская фристайлистка Анна Гуськова (1,408), завоевавшая в Пекине серебряную награду. Замкнула десятку лыжница Вероника Степанова (1,348), выступившая на последнем этапе победной для российских спортсменок эстафеты.
Самой популярной публикацией в социальных медиа у россиян стал пост в блоге о звездах в Instagram о решении CAS допустить Валиеву к выступлению в личном турнире. Вторым по популярности стал пост на официальной странице Олимпийского комитета России, который также посвящен решению CAS по Валиевой.
Третий по популярности пост – российского фигуриста Марка Кондратюка, который сфотографировался с японским фигуристом Юдзуру Ханю, фото подписано так: «С Легендой спорта, Двухкратным Олимпийским Чемпионом и просто лучшим фигуристом за всю историю!».
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
Международный олимпийский комитет (МОК) не будет проводить церемонию награждения фигуристов на Олимпийских играх, если российская фигуристка Камила Валиева войдет в тройку призеров в женском одиночном катании. Валиева не планирует сниматься с индивидуального турнира Олимпийских игр в Пекине.
Короткую программу женщины представят 15 февраля, произвольную – 17 февраля.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
Эксперт: В хоккей на Олимпиаде надо обыгрывать даже инопланетян
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«Конечно, мы очень на наших надеемся, но теоретически кто угодно может победить», – сказал газете ВЗГЛЯД советский и российский хоккейный судья, эксперт Леонид Вайсфельд, предполагая, кто из вышедших в полуфинал по хоккею на Олимпиаде-2022 является сильнейшим.
Российская сборная по хоккею в Пекине обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира со счетом 3:1. Полуфинальный матч с участием России пройдет 18 февраля. В этот день россияне сыграют с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Также в полуфинал уже вышли сборные Словакии (которая обыграла США со счетом 3:2) и Финляндии.
«Мне кажется, у всех сейчас примерно одинаковый уровень. Конечно, мы очень на наших надеемся, но теоретически кто угодно может победить. Я вот, например, сегодня был уверен, что американцы выиграют, но они проиграли. Поэтому может быть все что угодно», – говорит Вайсфельд.
Более того, он обращает внимание на то, что одинаково сильны и сборные Швеции и Канады. Потому для России нет абсолютно никакой разницы, с кем из них играть в полуфинале. «А в финале, если мы до него дойдем, то вообще нет разницы, с кем играть. Если на кону золото, то хоть кого нужно обыгрывать, даже инопланетян», – заключил собеседник.
После победы над датчанами нападающий российской команды Арсений Грицюк поделился, что в третьем периоде сборная Дании начала так активно играть, что россияне «словили даже небольшую панику», однако это не помешало им победить.
Валиева с ошибкой на тройном акселе лидирует в короткой программе на Олимпиаде
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Российская фигуристка Камила Валиева с ошибкой на акселе в три с половиной оборота исполнила короткую программу в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, заработав 82,16 балла.
Камила Валиева вышла на лед второй в заключительной группе участниц. При исполнении короткой программы, она допустила ошибку на приземлении с первого прыжкового элемента – акселя в три с половиной оборота. Затем фигуристка чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. После окончания выступления фигуристка была почти расплакалась, но сдержалась, передает РИА «Новости».
За исполнение короткой программы Валиева получила 82,16 балла, она занимает текущее первое место. Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна россиянка Александра Трусова занимает четвертую позицию.
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Ранее сообщалось, что Камила Валиева провела тренировку короткой программы с ошибкой на тройном акселе.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».
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