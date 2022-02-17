На Украине призвали присудить Зеленскому Нобелевскую премию мира

Президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон должны получить Нобелевскую премию мира за предупреждение «масштабной войны» в Европе, выразил мнение советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Считаю, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения России на Украину Владимир Зеленский, Джо Байден, Борис Джонсон, Эмманюэль Макрон и другие лидеры, приложившие свои усилия к тому, чтобы предупредить масштабную войну в Европе и наступление второй мировой холодной войны, должны получить в этом году Нобелевскую премию мира. Думаю, что многие из моих читателей согласятся со мной», – приводит ТАСС выдержку из статьи Геращенко, опубликованной в украинском издании «Фокус».

Как считает советник министра внутренних дел Украины, «вторжение», якобы намеченное на 16 февраля, не состоялось «только благодаря беспрецедентному объединению Запада». «А Украина сегодня получила, возможно, последний шанс на то, чтобы сохранить свою государственность», – считает Геращенко.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.

Напомним также, 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что «вторжение» может начаться в январе – феврале. Посольство России в Вашингтоне назвало заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину вбросом и информационным давлением. В начале февраля в администрации США прекратили называть «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.

Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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