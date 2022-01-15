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Посольство России ответило на заявления США о сроках «вторжения» на Украину
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Посольство России в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.
Российское посольство в своем заявлении на странице в соцсети Facebook отметило, что американские власти «уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций», не приводя никаких доказательств.
В дипмиссии подчеркнули, что такая постановка вопроса «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на Россию.
«Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», – указало посольство.
Дипломаты призвали США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров и подчеркнули, что «Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем».
Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США «определили» сроки «вторжения» России на Украину, при этом Москва, по ее утверждениям, может сфабриковать повод для таких действий. Аналогичное заявление о том, что Россия якобы ищет повод для «вторжения», сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Сатановский сравнил намерение США «разоблачить» планы России с телеграммами Остапа Бендера
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«США просто нечего сказать России на переговорах, поэтому они и гнут свою линию, как им кажется, резонную», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя намерение США рассказать прессе о «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Каждый своим умом решает, какие основания ему нужны для обострения отношений. В конце концов, у США есть свои методы, исходя из которых они определяют всех остальных на планете, в том числе и нас. Чего вы еще хотите от американских политтехнологов?» – считает политолог Евгений Сатановский.
«Фантазия у них бурная, так что можно ожидать чего угодно. Головы их политиков переполнены какой-то странной информацией о России. Та же идея о перекрытии доступа к американским смартфонам выглядит бредово. От этого, наверное, в их представлении, девицы стройными колоннами пойдут в Кремль свергать власть. Это тоже отражение американской действительности. Кто знает, что они еще придумают?» – задает риторический вопрос эксперт.
«Если в США выделяют деньги на отслеживание инопланетян и летающих тарелок, то чего мы от этих людей хотим по российскому направлению? Это ведь не сказка, а реальность бюджетирования военного разведывательного ведомства», – рассказал Сатановский.
«Они все это делают в период переговоров с Россией, потому что им нечего сказать, – уверен собеседник. – Российская сторона им задала очень конкретные вопросы и темы, а конкретных ответов они давать не хотят и не могут. Если это так, то что они могут ответить? По Ильфу и Петрову что ли – «грузите апельсины бочках» или «графиня изменившимся лицом бежит пруду», как писал Остап Бендер? Гнут какую-то свою линию и, как им кажется, резонную».
В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Киев предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина
Украинские власти выступили за проведение трехстороннего виртуального саммита с участием России, США и Украины, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», – сказал Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете», передает РИА «Новости».
По его словам, у американских коллег предложение вызвало глубокий интерес, сейчас Киев ждет реакцию российской стороны.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили «неспровоцированное наращивание Россией» сил «на Украине и вокруг нее».
Остин «подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», в том числе «усилия по наращиванию потенциала» украинских войск «путем предоставления военной помощи».
Виталий Кличко предупредил немцев о «желании» Путина забрать территорию ГДР
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Виталий Кличко в интервью газете Bild заявил, что Германия медлит с поставками оборонительного оружия Украине и раскритиковал проведение американо-российских переговоров по безопасности Украины без участия Киева.
Кличко на фоне угрозы вооруженного нападения России на Украину ожидает поддержки в том числе от правительства Германии. В то же время Кличко выразил обеспокоенность тем, что ФРГ медлит с поставками оборонительного оружия Киеву. По его мнению, это связано с ожиданием дальнейших провокаций со стороны президента Владимира Путина. «Эту позицию трудно понять», – передает Deutsche Welle слова украинского политика.
Кличко раскритиковал проведение переговоров США и Россией по безопасности Украины за то, что они проходили без непосредственного участия украинской стороны. Он назвал это «ударом в лицо».
Политик заявил, что если США и Европа позволят Путину напасть на Украину, то он не остановится на этом и «обратит внимание на балтийские страны». «Когда он (Путин) говорит о своем желании вернуть советскую империю, это включает в себя и бывшую ГДР. Поэтому угроза войны против Украины должна встревожить каждого немца», – сказал Кличко.
Ранее украинский военный эксперт заявил, что сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, а возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов.
Напомним, на Украине назвали «опасность» переговоров России и США.
В Госбюро расследований Украины заявили о перекрестном допросе Порошенко и Медведчука
Следователи Государственного бюро расследований могут провести перекрестный допрос экс-президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, заявила 14 января советник по вопросам коммуникации госбюро расследований Татьяна Сапьян.
Допрос будет касаться дела о поставках угля из Донбасса.
«Соответственно, если будет соответствующая база и необходимость, то следователи сделают соответствующие действия и пригласят на перекрестный допрос двух упомянутых лиц», – сказала Сапьян на брифинге, комментируя вопрос о возможности проведения перекрестного допроса, передает РИА «Новости».
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Против Медведчука открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.
Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».
По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
Политик находится под круглосуточным домашним арестом.
Владимир Зеленский на основании решения Совета нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против Медведчука и его супруги. Они коснулись всего имущества пары, речь идет о запрете распоряжаться активами и отчуждать их. Решение было обжаловано в Верховном суде.
Пушков высмеял попытки Зеленского встретиться с Путиным
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял попытки президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
«Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно. Пустая инициатива, очередная неудачная попытка самопиара. Зеленский никак не хочет или не может понять, что Украина – не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя предложение Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием президентов России и США.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите Россия – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.
По мнению политолога, сейчас нет шансов не только на контакты в новом формате, но и на встречу «нормандской четверки», на которую сильно рассчитывает Зеленский. «Позиция Москвы была выражена ясно, и она не менялась», – напомнил Погребинский. Позиция проста – разговор с Зеленским будет возможен лишь тогда, когда он выполнит обещания, данные на саммите «четверки» в Париже в декабре 2019 года, подчеркнул украинский эксперт.
Напомним, в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о возвращении «нормандского» формата к работе. При этом глава МИД Франции напомнил, что «в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве». Источник в Елисейском дворце сообщил, что Франция рассчитывает на проведение встречи внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского» формата до конца января. Эта встреча, по его словам, должна состояться в преддверии «отмены Киевом украинского законопроекта об основах государственной политики переходного периода, который не соответствует положениям Минских соглашений».
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Песков: Предложений о саммите РФ-США-Украина от Вашингтона не поступало
Предложений о саммите Россия – США – Украина от американской стороны не поступало, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Пока ничего не поступало», – ответил Песков РИА «Новости» на вопрос о том, поступили ли уже предложения от американской стороны о проведении такого саммита.
Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский предложил Джо Байдену провести трехсторонний виртуальный саммит с участием президентов России, США и Украины.
Отмечалось, что украинская сторона ждет ответ от российской, а американские партнеры якобы высказали глубокий интерес.
Позже появился комментарий от пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что США пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
На Украине назвали условие «вытирания ног» Россией о США
Сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Жданов заявил в колонке для «Главреда», что «Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее (...) если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться», передает РИА «Новости».
По мнению военного, сохранение контроля над Украиной превратилось для США в борьбу за собственный престиж на мировой арене, а потому Вашингтон готов оказывать Киеву помощь вооружениями и боеприпасами.
Ранее на Украине назвали «опасность» переговоров России и США.
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Силам территориальной обороны Украины решили выдать оружие
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Силы территориальной обороны (СТО) Украины 15 января должны получить оружие в приграничных областях, а до февраля – по всей стране, сообщил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Федор Вениславский.
«Завтра (15 января) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим силами территориальной обороны, он мне подтвердил то, что я сейчас говорю», – приводит слова парламентария ТАСС.
Как утверждает депутат, сейчас военно-политическое руководство Украины «разрабатывает план действий на любой непредсказуемый случай». «К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался», – сказал Вениславский в эфире канала «Эспресо».
Напомним, в конце декабря 2021 года мэр украинской столицы Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева.
1 января 2022 года на основании закона «Об основах национального сопротивления» Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. В этот день также был назначен командующим Силами терробороны генерал Юрий Галушкин.
Формирование подразделений СТО Украины планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Однако по решению президента их можно привлекать к выполнению других задач. Предполагается, что в СТО будут входить военнослужащие, которые постоянно будут ходить на службу и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных, гражданских должностях.
Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов терробороны проходят в свободное от работы время. На службу в подразделениях терробороны также могут поступить офицеры запаса, имеющие опыт военной службы, военнообязанные и резервисты без опыта военной службы, которые смогут занять старшинские, сержантские и солдатские должности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Зеленский и Алиев обсудили создание транспортного коридора между странами
Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев в ходе встречи обсудили создание транспортного коридора, объединяющего страны Организации за демократию и экономическое развитие, куда входят Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия.
«Мы будем и дальше совместно работать над рядом перспектив. Среди прочего, это создание транспортного коридора, возможно, в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию, Молдавию», – цитирует Зеленского ТАСС.
По его словам, страны должны развивать транзитный потенциал, создавать современную инфраструктуру. Для этого нужно начать сотрудничество в сфере международных автомобильных, железнодорожных перевозок и авиации.
Также Зеленский сообщил, что он договорился Алиевым провести заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
В Киеве и ранее заявляли, что заинтересованы в транспортном потенциале сотрудничества между странами. Речь шла об активизации транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.
Отметим, что нынешний визит Алиева на Украину стал первым после избрания Зеленского президентом.
В Белом доме обвинили Россию в подготовке провокации на границе Украины
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США располагают данными о якобы подготовке Россией провокации на Украине.
«Наша информация также свидетельствует о том, что российские агенты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных СМИ и соцсетях, чтобы оправдать российское вмешательство и посеять раскол на Украине. Например, российские официальные лица и агенты влияния делают акцент на историях об ухудшении ситуации с правами человека на Украине и усилении воинственных настроений украинских лидеров», – заявила она, передает ТАСС.
Белый дом также назвал сроки нападения России на Украину – это может случится в январе – феврале, сказала Псаки. По ее словам, Россия может сфабриковать повод для такого вторжения. Однако никаких конкретных данных на этот счет приведено не было.
В конце декабря секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что нет угрозы полномасштабного вторжения России, военное положение в стране поэтому вводить не планировали.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что очередные публикации о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе ничем не подтверждены и носят «голословный характер».
Напомним, что телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что США, предположительно, располагают информацией о том, что Россия якобы готовит провокацию «под чужим флагом» на востоке Украины.
В офисе Зеленского заявили о готовности Украины стать членом НАТО
Украина готова вступить в НАТО, считает членство в альянсе вопросом жизни и смерти, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы уже абсолютно готовы быть членом НАТО», – сказал Ермак на виртуальном мероприятии в Атлантическом совете, передает РИА «Новости».
По его словам, Киев ждет конкретные требования для членства, отметив, что вступление в НАТО для страны – вопрос жизни и смерти.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и недопустимость присоединения к альянсу Украины.
СБУ обвинила «связанных со спецслужбами России» хакеров в атаке на Украину
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Служба безопасности Украины (СБУ) усматривает «некоторые признаки причастности» к кибератаке на сайты органов государственной власти на Украине хакерских групп, «связанных с российскими спецслужбами», сообщил пресс-центр СБУ.
«На данный момент можно сказать, что есть некоторые признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных с российскими спецслужбами», – приводит текст сообщения пресс-службы СБУ ТАСС.
СБУ напомнила, что всего было атаковано более 70 государственных сайтов, десять из которых подверглись несанкционированному вмешательству. «Содержание сайтов не изменилось, а утечки персональных данных не произошло. Наши специалисты совместно с администраторами министерств и ведомств возобновили работу большинства веб-ресурсов», – подчеркивает спецслужба.
Отмечается, что по инициативе СБУ был отключен ряд критически важных государственных ресурсов, в том числе портал госуслуг «Дия» («Действие»), для локализации технической проблемы и предотвращения распространения атаки. При этом сообщения о хакерах, эксплуатирующих конкретную уязвимость системы управления контентом, появившиеся в СМИ в течение дня, были одной из версий, которые обрабатывались.
«Теперь, в конце концов, мы, скорее всего, можем утверждать, что среди прочего произошла так называемая атака на цепочку поставок, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ к правам администрирования веб-ресурсов, пострадавших от атаки. Специалисты продолжат работу над расследованием, чтобы установить его клиентов и дальнейшую официальную атрибуцию. Все подробности события задокументированы в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ», – отмечается в сообщении.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Россию в кибератаках на сайты украинского правительства.
Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты на Украине подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.
Напомним, в декабре 2021 года США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности под предлогом «защиты от России». В ноябре 2021 года СБУ обвинила Москву в кибератаках на госорганы Украины.
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США пообещали поддержать Европу в случае срыва поставок газа из России
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Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки», сообщил один из источников Reuters.
По данным Reuters, американские власти провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по планам действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу в случае, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки», передает РИА «Новости».
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Как заявили источники Reuters, американские дипломаты поинтересовались у компаний, откуда в случае необходимости можно получать газ. Там на это ответили, что мировые поставки газа ограничены, и в наличии мало топлива для замещения больших объемов импорта из России. После этого «Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе в случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций», сообщил один из источников.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Псаки: США не знают, кто стоит за атакой на сайты властей Украины
Соединенные Штаты обеспокоены кибератакой на украинские министерства, но пока не знают, кто за ней стоит, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры обеспокоены кибератакой, и президент [США Джо Байден] был проинформирован об этом. <…> На данный момент у нас нет данных о том, кто это совершил, и я не могу представить какую-либо конкретику [в связи с этим]», – цитирует ТАСС Псаки.
Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов возложил на Россию ответственность за кибератаки на сайты украинского правительства, заявив, что за ними стоят «российские специалисты».
«Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами», – заявил он в комментарии Sky News, добавив, что «уверен в этом на 99,9%».
Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.
Ранним утром на сайте министерства образования и науки Украины появилось сообщение: «Бойтесь и ждите худшего». Речь идет о сайте mon.gov.ua (этот адрес указан и на верифицированной странице ведомства в соцсети Facebook). Если пройти по ссылке, открывалась страница с сообщением на украинском, русском и польском языках. На странице присутствоввали изображения свиной головы, украинского флага, герба Украины и территории страны на карте. Все изображения перечеркнуты.
Запад заявил о готовности помочь Украине учениями в странах НАТО
США и их союзники в случае эскалации вокруг Украины готовы помочь украинской стороне путем проведения учений в странах НАТО: в Польше, Румынии и Словакии, а также предусмотрены поставки оружия, заявили в американской администрации.
«Помимо материально-технической поддержки и оружия, США и союзники по НАТО могут также предоставить медицинское оборудование, услуги и даже убежище», – сообщила газета New York Times со ссылкой на источник, передает РИА «Новости».
Отмечается, что США «почти наверняка» займутся поставкой оружия. Помощь украинской стороне будет стремится оказать ЦРУ и Пентагон. От ЦРУ помощь будет поступать тайно, а от Пентагона – открыто.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что страна ни на кого не собирается нападать.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.