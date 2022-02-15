Прокурор: Навальный потратил 8 млн пожертвований на рестораны, отели и гольф-клубы

В ходе судебного заседания по делу Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду прокурор указал, что с 2016 по 2020 год Навальный потратил более 8 млн рублей, присланных ему в виде пожертвований на политическую деятельность, на развлечения и путешествия.

Обвинение предоставило таблицы, в которых представлены траты на кафе, бары, юридические услуги, авиабилеты, спортклубы, одежду, связь, продукты, печатную продукцию за период с 2016 до 2020 года. За этот период Навальный потратил более 8 миллионов рублей. Многие счета, на которые Навальный переводил деньги, нельзя идентифицировать, указал прокурор, передает РАПСИ.

Прокурор указал, что среди любимых гостиниц Навального Hilton, Raddison и другие зарубежные отели. Также около 400 тысяч рублей Навальный потратил на игру в гольф и спортклубы. В свою очередь Навальный заявил, что факт траты им 8 млн рублей за 4 года «ничего не доказывает».

Отмечается, что, по данным прокуратуры, экс-директор Фонда борьбы с коррупцией** (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Роман Рубанов с 2016 по 2019 год потратил более 64 млн рублей.

За этот период экс-директор ФБК* только на авиабилеты израсходовал более 2 млн рублей, следует из банковских документов. Также он заказал товаров на Amazon на 714 тыс. рублей, оплатил различные отели на 2 млн рублей, приобрел туристические услуги на сумму более 4,7 млн рублей, на бары и рестораны потратил более 2,2 млн рублей, а в продуктовых магазинах и супермаркетах оплатил чеки на более 2,7 млн рублей, указал прокурор.

Ранее в ходе судебного заседания по делу Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду прокурор напомнил, что блогер активно собирал пожертвования на несуществующую предвыборную кампанию. Обвинение отметило, что сбор средств на участие в президентской кампании – очевидная афера, поскольку Навальный заранее знал о невозможности своего участия в выборах, как имеющего судимости. То есть, собирая деньги, Навальный и соучастники прекрасно понимали, что на участие в выборах они потрачены не будут, указала прокуратура.

Процесс проходил в открытом режиме: в зале присутствовали более 70 представителей СМИ. Следующее заседаний суда пройдет 21 февраля в связи с тем, что суд удовлетворил ходатайство ФСИН о предоставлении осужденному Алексею Навальному внеочередного свидания с супругой.