Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России

Евросоюзу (ЕС) необходимо ввести предупреждающие санкции против России с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля, заявил президент страны Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Президент Украины отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности... Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против России с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом», – говорится в сообщении на сайте офиса лидера Украины.

Зеленский также добавил, что Украина выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. «Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг – это паника», – уточнил он.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию с безопасностью и обменялись мнениями и оценками по поводу последних международных переговоров и контактов со стратегическими партнерами.

Во время разговора Зеленский поблагодарил Мишеля за решение ЕС о предоставлении пакета макрофинансовой помощи для Украины и отметил необходимость определения четких перспектив со стороны Европейского союза относительно полноправного членства страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что Россия якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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