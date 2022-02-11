Изменена граница между Брянской и Калужской областями

Совет Федерации на заседании в пятницу принял решение об изменении границы между Калужской и Брянской областями, чтобы ликвидировать территории-анклавы.

«Утвердить изменение границы между субъектами Российской Федерации – Калужской областью и Брянской областью – в соответствии с согласованными между ними картографическим изображением и картографическим описанием линии границы», – передает ТАСС текст заключения профильного комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Изменение границ обусловлено необходимостью ликвидации существующих на сегодняшний день анклавов. В первую очередь села Желтянка Хвастовичского района Калужской области, которое входит в состав Калужской области, но фактически отделено от ее границ. Граница между субъектами изменяется путем взаимного обмена территориями равной площади. Соответствующее соглашение было подписано губернаторами двух регионов, утверждено в конце прошлого года заксобраниями Калужской и Брянской областей. Как отметил на заседании Совфеда глава профильного комитета палаты Андрей Шевченко, речь идет о двух территориях площадью по 22,3 га, это земли лесного фонда.

Как отмечается на сайте заксобрания Калужской области, село Желтянка связывает с калужским регионом единственная автомобильная дорога, которая проходит по территории Брянской области. По этой причине отремонтировать ее, привести в порядок линию электропередачи, которая проходит вдоль дороги, «не представляется возможным». В региональном парламенте также подчеркивают, что еще в 2018 году был проведен опрос, в ходе которого жители села высказались за изменение границ. По словам Шевченко, село Желтянка расположено среди леса, состоит из частных жилых домов, численность жителей – семь человек. «В результате реализации соглашения будет осуществлено соединение территорий села Желтянка с основной территорией Калужской области посредством взаимного обмена земельными участками между регионами», – отметил сенатор.

В соответствии с Конституцией России вопросы утверждения изменения границ между российскими субъектами относятся к ведению Совета Федерации.

Ранее в Совфеде назвали ключевые цели реформы местного самоуправления.