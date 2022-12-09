Путин отметил вклад участников форума «Патриот» в историческое просвещение

В приветствии участникам Всероссийского патриотического форума и церемонии вручения национальной премии «Патриот-2022» президент России Владимир Путин подчеркнул их значимую роль в развитии исторического просвещения, воспитании патриотизма.

Путин отметил, что форум объединил в Москве и Санкт-Петербурге большую, дружную команду участников: представителей образовательных, общественных, поисковых, волонтерских организаций из разных регионов страны, передает ТАСС.

Он подчеркнул многогранную деятельность участников форума ее значимую роль в развитии исторического просвещения, сохранении преемственности поколений, воспитании молодежи патриотизма и гражданственности.

Глава государства выразил уверенность, что встреча пройдет в дружеской атмосфере, позволит участникам обменяться опытом и практиками.

С 9 по 12 декабря в Санкт-Петербурге проходит Всероссийский патриотический форум, приуроченный к 350-летию Петра I. Мероприятие откроют национальной премией «Патриот –2022», которая пройдет в Москве и Санкт-Петербурге.

Национальная премия «Патриот–2022» определяет лучшие практики патриотического воспитания, признает успехи граждан и организаций в сферах сохранения исторической памяти, добровольчества, наставничества и взаимодействия между поколениями.

На участие в Премии в этом году подано 1200 заявок из 75 субъектов России и восьми зарубежных стран.