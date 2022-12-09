В Рязани в жилом доме произошел взрыв газа

В Рязани в двухэтажном доме произошел взрыв газа

В Рязани произошел взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме, здание обрушилось, под завалами могут быть люди, сообщил источник в экстренных службах.

Взрыв произошел на улице Пушкина, произошло частичное обрушение второго этажа на первый, сказал собеседник ТАСС. Повреждены две квартиры.

По предварительным данным, под завалами могут быть люди. Источник указал, что после взрыва и обрушения не произошло пожара, но были разрушены межкомнатные перегородки.

Утром в Московской области начался пожар в крупном торговом центре, там обрушились конструкции. Пожар охватил все строение площадью в 18 тыс. квадратных метров. Погиб один человек