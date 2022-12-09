Стали известны подробности гибели человека при пожаре в OBI

Охранник гипермаркета OBI погиб при взрыве, ему на голову упала конструкция здания

Охранник подмосковного гипермаркета OBI погиб после того, как ему в результате взрыва на голову упала конструкция горящего здания, сообщили в экстренных службах.

В магазине OBI в момент возгорания находились трое охранников, все они успели покинуть горящее здание, однако один из мужчин остался рядом с ТЦ «смотреть на пожар». «Когда произошел взрыв, ему на голову упала конструкция, он погиб на месте», – сообщил источник ТАСС.

Как уточнили в экстренных службах, погибший – охранник гипермаркета. В настоящее время здание OBI почти полностью разрушено пожаром, от него остались лишь несущие конструкции каркаса.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке OBI, которая находилась на реконструкции. Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь. Во время пожара, предположительно, взорвались газовые баллоны.

В экстренных службах сообщили также, что специалисты выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности в ходе последней плановой проверки подмосковного гипермаркета OBI, которая проводилась в ноябре 2021 года. Их нужно было ликвидировать до 15 августа этого года.

«Позже срок был продлен до 20 февраля 2023 года в соответствии с законом «О государственном контроле». К административной ответственности было привлечено юрлицо, на него наложен штраф в размере 160 тыс. рублей», – сказал собеседник агентства.

По его словам, нарушения зафиксированы не только в OBI, но и во всем ТЦ «Мега Химки». Среди них, в частности, несоблюдение в размещении пожарных извещателей до близлежащих объектов, а также извещателя до вентиляционного отверстия.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Московской области сообщила, что пожар начался в здании торгового центра «МЕГА Химки». На данный момент он локализован на 7 тыс. кв. метров. Один человек погиб.