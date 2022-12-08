Москвичам пообещали рекордный снегопад

Синоптик Тишковец: Рекорд по осадкам для декабря может быть установлен в Москве в понедельник

Аномальные осадки до 25 миллиметров за сутки прогнозируются в Москве в понедельник, может быть установлен абсолютный рекорд для декабря, выходные в Москве также ожидаются снежными, в субботу выпадет до 13 миллиметров осадков, в воскресенье до 15 миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снегопады, которые в четверг принес на запад России североатлантический циклон «Зора», лишь «разминка» перед грядущим буйством стихии. Тишковец рассказал, что в пятницу и в ночь на субботу в столичном регионе время от времени будет сыпать небольшой снег при температуре воздуха -1...-6, а уже в субботу после полудня выпадет до 8-13 миллиметров осадков, благодаря чему высота снежного покрова подрастет с нынешних пяти-шести до 10 сантиметров, а видимость ухудшится до одного-трех километров, при этом температура устремится к нулевой, передает РИА «Новости».

Метеоролог отметил, что в воскресенье снег перейдет в мокрый снег, ожидается еще до 10-15 мм осадков, температура воздуха в течение суток от минус двух до плюс трех градусов, сугробы в Москве подрастут до 13-15 сантиметров.

В понедельник общее количество осадков может достигнуть 20-25 миллиметров за сутки, что для 12 декабря станет рекордным показателем за всю историю столичной метеостанции ВДНХ, превысив прежний максимум в два раза, когда в 1960 году в столице было зафиксировано 12,6 мм. Тишковец добавил, что высока вероятность, что может быть установлен и абсолютный суточный рекорд осадков за всю историю регулярных метеонаблюдений для всего декабря, который держится с 1981 года и составляет 23 миллиметра.

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