Захарова назвала продолжением идей Третьего рейха украинский сервис доносов

Открытый львовской адвокатской конторой сервис доносов на российских граждан, живущих в Евросоюзе, – это пример идеологии фашистов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Сервис носит название «Сдай москаля», это похоже на апгрейд сайта «Миротворец», сказала Захарова на брифинге, передает ТАСС.

Целью ресурса является «очищение Европы» от «потенциальных захватчиков», отметила дипломат со ссылкой на описание сервиса.

По ее мнению, это воплощение идей Третьего рейха об очищении Европы как «лучшей части человечества» от «генетически несостоявшихся».

«Это же все было описано, это идеология фашистов как она есть, националистов, нацистов и так далее», – подчеркнула Захарова.

Сервис предлагает писать доносы на россиян, живущих в странах Европы, сведения о таких людях предлагается направлять в компетентные органы этих государств.

Она задала риторический вопрос о том, как может идти речь о демократии и свободе, если подобные практики в «традициях худших диктатур» узаконены на территории, подконтрольной киевским властям.

При этом подобные новости не являются чем-то новым, пояснила она. При существующем украинском режиме людей заживо сжигали в Доме профсоюзов в Одессе, при нем существует сайт «Миротворец», в самом Киеве расстреливают людей, публикующих свое мнение с отличным от мнения руководства страны.

Россия о подобных ситуациях регулярно в течение восьми лет рассказывала, и сейчас констатирует, что подобная логика закреплена на законодательном уровне «в целом ряде законов, подзаконных актов, которые штампует киевский режим».

Захарова также упомянула, что одна из клиник во Львове предлагает тест ДНК «на гены москалей».