В Италии предложили перенести памятник Екатерине II из Одессы в Милан Суд обязал жителя Мурманска отправлять деньги ВСУ 7 декабря 2022, 23:30 Текст: Ольга Иванова

Житель Мурманска обратился в суд с просьбой прекратить исполнительное производство против него по делу о хищении нефтепродуктов в части в Западной Украине, в которой он проходил службу в составе Советской армии. Мужчина заявил, что что таким образом он финансирует ВСУ, суд отказал ему, ссылаясь на Минскую конвенцию. Как сообщает издание «СеверПост», в должниках перед воинской частью под Винницей оказался бывший военнослужащий Советской армии, проходивший службу на территории Западной Украины. В 90-е годы его обвинили в халатности по делу о хищении нефтепродуктов в части. Мужчина дослужил до пенсии под Винницей, а затем вернулся в Мурманск. В 2002 году винницкая воинская часть через Мурманский облсуд потребовала вернуть долг, который составлял порядка 675 тысяч рублей. Каждый месяц банк списывал с пенсии должника деньги в счет части. Издание отмечает, что в2019 году по неизвестным причинам средства перестали доходить до части. Вероятнее всего это произошло из-за изменения реквизитов. В результате на счете для невостребованных сумм скопилось около 175 тыс. рублей, списания продолжаются. Мужчина и ранее пытался через суд перестать выплачивать долг, но не преуспел. На фоне спецоперации он снова обратился в Мурманский областной суд с просьбой прекратить исполнительное производство и вернуть 175 тыс. рублей. Ему отказали со ссылкой на Минскую конвенцию. Она была заключена в январе 1993 года странами СНГ, Россия и Украина из нее не выходили. В связи с этим исполнение решения суда Украины не противоречит международным обязательствам России. В решении отмечено, что перечисление украинской воинской части средств на основании исполнительного документа не образует состава общественно опасного деяния. Доводы о том, что за перечисление денег военным на Украине после 24 февраля можно увидеть финансирование терроризма или экстремизма, признаны несостоятельными. Ранее в петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы». Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS 7 декабря 2022, 13:15

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В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. ВСУ перебросили подкрепление к Артемовску Марочко: Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску 7 декабря 2022, 08:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. По его словам, в район Артемовска прибыло пополнение ВСУ, часть из военнослужащих сразу направили для восполнения потерь в зону активных боевых действий, часть пока находится в резерве командования, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта. Новости СМИ2 В двух регионах Западной Украины прозвучала воздушная тревога 7 декабря 2022, 04:51 Текст: Алексей Дегтярев

В Волынской и Ровенской областях в западной части Украины прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщил официальный ресурс по оповещению страны. Воздушная тревога также прозвучала в Киевской области, передает ТАСС со ссылкой на оповестительный ресурс. До этого взрывы фиксировались в Днепропетровске (Днепре), воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Экстренные отключения света начались в Киеве, Одессе и Днепре В Киеве, Одессе и Днепре зафиксированы экстренные отключения света 7 декабря 2022, 12:45 Текст: Александра Юдина

Срочные отключения света произошли в среду в Киеве, Одессе и Днепре, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. Согласно информации холдинга, графики стабилизационных отключений пока не действуют, передает ТАСС. Ранее экстренное аварийное отключение подачи электроэнергии было применено в Сумах и Кривом Роге, звуки взрывов раздавались в центре Одессы. По сообщениям украинских СМИ, не было света и воды в Житомирской области, гремели взрывы во Львовской области, в Харькове и Тернополе. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных на четырех направлениях 7 декабря 2022, 13:22 Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах. Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков. В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Захарова отреагировала на отказ Эстонии принимать новых беженцев Спикер МИД Захарова прокомментировала решение эстонский властей больше не принимать беженцев с Украины 7 декабря 2022, 10:20 Текст: Александра Юдина

Спикер МИД Мария Захарова предложила задуматься, какая из песен певицы Полины Гагариной больше всего подходит новость об отказе эстонский властей принимать беженцев с Украины. В своем Telegram-канале она предложила два варианта: «Спектакль окончен» или «Драмы больше нет». Как пишет РИА «Новости», ранее премьер Эстонии Кая Калласс заявила, что ее страна не сможет принять новую волну украинских беженцев. При этом она добавила, что договорилась с Финляндией, чтобы те принимали больше беженцев. Новости СМИ2 Пентагон призвал Киев производить собственное оружие дальнего действия Глава Пентагона Остин заявил, что Киеву не запрещено вести разработки оружия дальнего радиуса действия 7 декабря 2022, 08:45 Текст: Александра Юдина

Штаты не запрещают Киеву вести собственные разработки оружия для дальнего расстояния, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Он уточнил, что США никогда не мешали Киеву производить свои ударные мощности и напомнил, что Штаты направили уже более 19 млрд долларов военной помощи и «втянули» союзников и партнеров для поддержки Киева, передает РИА «Новости». Ранее стало известно, что США тайно изменили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для запуска по России. До этого глава Пентагона заявил, что США «не будут втянуты в конфликт» на Украине, но продолжат ее поддерживать. Экс-замглавы МЧС России Фалеев оценил последствия обстрелов для Киева 7 декабря 2022, 04:13 Текст: Алексей Дегтярев

Энергетические объекты украинской столицы могут испытать серьезные трудности при продолжении обстрелов, также ситуацию осложняет наступление зимы, заявил бывший замглавы МЧС России, лауреат правительственной премии в области науки и техники Михаил Фалеев. От ударов пострадают практически все производства, от металлургии до хлебопечения, поскольку в них применяются энергоемкие тепловые процессы, сказал Фалеев в беседе с РИА «Новости». Городскому правительству придется прикладывать большие усилия для обеспечения минимальной работоспособности учреждений, транспорта и т.д. По мнению Фалеева, власти города вряд ли располагают нужными для этого ресурсами, включая трубы тепловые приборы, наличие квалифицированных кадров. Это замедлит ремонт внутридомовых систем. Эксперт напомнил, что мэр Киева Виталий Кличко предлагал эвакуировать горожан в села и частные дома, чтобы решить проблему нехватки тепла, но правительство его не поддержало. Он предположил, что это делается «по политически-спекулятивным соображениям», поскольку украинскому руководству нужны «страдающие горожане». Ранее в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве открыли пункт обогрева для жителей, это вызвало сомнения у части киевлян. Новости СМИ2 Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР 7 декабря 2022, 13:33 Истребительной авиацией ВКС России у населенного пункта Артемовка Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-24 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Средствами ПВО за последние сутки уничтожены четыре беспилотника возле населенных пунктов Нововодяное, Полтава, Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР) и Амбарное Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» под населенными пунктами Ольховатка Харьковской области, Фрунзе, Первомайск ЛНР и Волноваха ДНР, сообщил Конашенков. С начала проведения СВО на Украине уничтожен 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотников, 392 ЗРК, 7020 танков и других бронемашин, 913 боевых машин РСЗО, подытожили в оборонном ведомстве. СМИ: Киев признался в атаках на российские аэродромы WP: Украина неофициально подтвердила причастность к атакам БПЛА на российские аэродромы 7 декабря 2022, 15:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Высокопоставленный украинский чиновник в беседе с американской газетой Washington Post на условиях анонимности признал, что атаковать российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском пытался именно киевский режим, хотя власти Украины хранят официальное молчание. Собеседник Washington Post заявил, что это были украинские беспилотники, при этом издание отмечает, что пока неясно, как именно проводились атаки и какие дроны применялись, передает РИА «Новости». Ранее в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Напомним, Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ. Новости СМИ2 Пушилин заявил об использовании ВСУ заградотрядов для репрессий 7 декабря 2022, 06:15 Текст: Алексей Дегтярев

Руководство украинских военных даже в безвыходных ситуациях не позволяет отходить своим подразделениям, для сдерживания фронта они применяют заградительные отряды, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Подразделения ВСУ, запрашивающие приказ на отход в бесперспективных ситуациях в населенных пунктах, не получают удовлетворительного ответа, сказал Пушилин в беседе с ТАСС. В некоторых случаях применяются репрессивные меры по отношению к тем командирам и подразделениям, которые хотят сохранить жизнь бойцам. По его словам, для того, чтобы заставить бойцов ВСУ сражаться, начальство использует заградительные отряды, в числе которых есть «оголтелые националисты», не останавливающиеся ни перед чем. Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что профессиональные воинские части украинских ВС сейчас интенсивно заменяют заградотрядами, есть случаи, когда такие подразделения гнали бойцов прикладами в спину. В Италии предложили перенести памятник Екатерине II из Одессы в Милан 7 декабря 2022, 19:36 Текст: Кристина Цыцура

Координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто предложил перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь. По словам эксперта, на войне нет места логике, поэтому киевские власти решили убрать памятник «выдающейся женщине эпохи Просвещения». Он указал на необходимость обязательно сохранить этот памятник, а для этого предложил перенести его в Милан или Неаполь, передает РИА «Новости». В среду Баратто разместил на сайте change.org петицию «Спасем памятник Екатерине II в Одессе» и направил ее копию премьер-министру Италии Джордже Мелони. Он также назвал бессмысленными демонтаж различных мемориалов, в том числе посвященных памяти славных героев Красной армии. Баратто отметил, что выступает против любых попыток «отменить» историческую память и российскую культуру, которая является неотъемлемой частью европейской культуры. Ранее Горсовет Одессы поддержал решение о демонтаже памятника основательнице города, русской императрице Екатерине II. Новости СМИ2 В МИД заявили о поддержке Москвой идеи создания зоны защиты Запорожской АЭС Представитель миссии России при ООН Кармазинская заявила о поддержке Москвой идеи создания зоны защиты ЗАЭС 7 декабря 2022, 09:19 Текст: Александра Юдина

Президент Украины Владимир Зеленский постоянным обстрелом продолжает играть жизнями украинцев и европейцев, Москва поддерживает идею о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, заявила представитель России Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН. По ее словам, доказательства постоянных обстрелов и угрозы жизням людей были переданы в СБ и ГА ООН, однако западные страны по-прежнему игнорируют ситуацию и не торопятся образумить киевский режим, передает РИА «Новости». Кармазинская подчеркнула, что Москва сделала все необходимое, чтобы миссия МАГАТЭ на ЗАЭС 1 сентября прошла максимально эффективно, после чего гендиректор агентства выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. По словам представителя миссии России при ООН, Россия поддерживает идею о создании безопасной зоны и ждет возможности договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности. Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что системы противовоздушной обороны перехватывают большинство снарядов, которые ВСУ выпускают по Запорожской АЭС, но часть из них все же поражает объекты, которые влияют на безопасность станции. ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град» 7 декабря 2022, 01:36 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные ночью в среду обстреляли Ворошиловский район Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Град» из населенного пункта Тоненькое, передает ТАСС со ссылкой на сообщение представительства. Обстрел начался в 00.43, всего было выпущено шесть ракет. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что при обстреле ДНР во вторник погибли четверо, ранения получили 19 человек. Новости СМИ2 СК решил дать правовую оценку действиям пытавших пленных ВС России украинских националистов 7 декабря 2022, 13:10 Текст: Александра Юдина

Следственный комитет взял показания у недавно возвращенных из плена российских военных, которые рассказали о многочисленных фактах издевательств и пыток со стороны украинских националистов. Из показаний одного из российских военных следует, что в бою он получил несколько ранений, в том числе пуля перебила кость правой руки. Во время допросов, которые проходили с применением арматуры и черенка от лопаты, военному сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое. Из пистолета прострелили обе ступни. Первую помощь ему оказали спустя длительное время, поставив жизнь под угрозу, отмечается на сайте следственного комитета России. Другой военнослужащий сообщил, что попал в засаду, устроенную украинскими силовиками, пришел в сознание в подвале. Во время допроса военный получил удар ножом в правую ногу, кровь никто не останавливал. Если ответы не устраивали задававшего вопросы, того начинали бить руками или ногами, затем каской или прикладом. После допроса мужчины в камуфляже повалили российского военнопленного на пол. Трое удерживали его, а четвертый ножом отрезал ему палец на руке. Позднее к пленному также применяли пытки электрическим током. Представители ВСУ под угрозой убийства и расправы над близкими родственниками заставили военного подписать «добровольное» согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами, снимая пытки на камеру мобильного телефона. СК России совместно с оперативными службами МВД и ФСБ, Министерством обороны России ведет работу по установлению украинских националистов, причастных к пыткам и убийствам. Следователи собирают и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности.