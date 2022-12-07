Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны Путин заявил о необходимости возмещения ущерба Украиной Донбассу Член СПЧ: Причинами спецоперации на Украине стали страдания людей в Донбассе Член СПЧ Ахмедова назвала страдания людей в Донбассе причинами начала спецоперации 7 декабря 2022, 20:47 Текст: Кристина Цыцура

Специальная военная операция была неизбежной и решение о ее проведении было справедливым, заявила член СПЧ Марина Ахмедова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека (СПЧ). Ахмедова вспомнила, как посещала регион в 2014 году, когда видела гибель людей из-за их желания быть русскими и говорить на русском языке, а остальной мир не обращал на эти жертвы внимание. «Я в 2014 году впервые приехала в Донецк, когда там все только начиналось. Я видела, как страдают и гибнут под обстрелами люди. Эти люди, по сути, убивались только потому, что они хотели быть русскими, какими они и были, хотели продолжить говорить на русском языке и хотели быть с Россией. <...> Это, конечно, было несправедливо, и я убеждена в том, что это само собой бы не остановилось, это надо было останавливать», – рассказала член СПЧ, передает сайт Кремля. Также она вспомнила о факельных шествиях на Майдане, антироссийских лозунгах, кричалках и требованиях к русским извиняться за то, что они из России. «Что касается неизбежности. В 2014 году я работала на Майдане и тогда впервые в жизни увидела, что такое факельные шествия националистов, услышала нацистские кричалки. <...> От нас, российских журналистов, они требовали, чтобы мы начинали общение с ними с извинения за то, что мы из России. Я, разумеется, этим никогда не занималась – я горжусь своей принадлежностью, но тем не менее для меня было очевидно, что эта агрессия будет расти и сама по себе она не остановится», – заявила девушка. Ахмедова рассказала, что в 2014 году даже обижалась на Владимира Путина, потому что он не принимал решение о присоединении Донбасса тогда, но все же понимала, почему этого не случилось. В ходе встречи она поблагодарила президента за то, что Донбасс в 2022 году вошел в состав России. Во время заседания Ахмедова попросила президента о демобилизации ряда категорий граждан. Речь шла о протезистах. «В Донецком ортопедическом центре было много хороших протезистов, но в марте мобилизовали практически всех, то есть всех – остался только один, и он работает сейчас и днем, и ночью. К нему выстроилась очередь, огромная очередь из гражданских и из военных. Мы знаем, что республики Украина регулярно посыпает минами-лепестками: люди, дети наступают на эти мины, погибают, теряют конечности, им нужны протезы. Но есть [только] один специалист, и к тому же комплектующие из Германии идут слишком долго, а со своими у нас проблемы, к сожалению», – указала член СПЧ. По ее словам, военные выражают готовность вернуться на передовую, если у них будут протезы. «И недавно пришел в увольнение один из протезистов, он зашел в [ортопедический] центр в Донецке и сказал, что когда боевые товарищи узнали, что он протезист, они на него накричали: что ты здесь делаешь, ты нам гораздо важнее в тылу», – сообщила Ахмедова. Она подчеркнула важность наличия протезистов в больницах, о чем просят и гражданские, и военные. А также указала на необходимость получить комплектующие для создания протезов. Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS 7 декабря 2022, 13:15

Фото: t.me/mod_russia

В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Пушилин рассказал об обстановке в Марьинке и Павловке 7 декабря 2022, 05:09 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные удерживают часть укреплений в Марьинке, но город от них зачищают, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Марьинское направление считается важным, бои ведутся в самом населенном пункте, и противник упирается, сказал Пушилин в беседе с ТАСС. Он занял часть укрепрайонов, но город постепенно освобождается. Также врио главы республики затронул тему населенного пункта Павловка – ВСУ пытаются контратаковать подразделения ДНР, но они продвигаются вперед. Освобождение Павловки стало шагом к выходу на Угледар, контратаки успешно купируются, заключил Пушилин. Ранее Минобороны сообщало, что попытки украинских военных провести контратаки у Курдюмовки, Спорного и Марьинки успешно пресекаются. Новости СМИ2 Пушилин рассказал о продвижении ВС России на угледарском направлении Пушилин: Силы России буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении 7 декабря 2022, 13:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские силы буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, на угледарском направлении наши подразделения продвигаются буквально ежедневно, передает ТАСС. Ранее Пушилин заявил о «совсем скором» освобождении Угледара. Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных на четырех направлениях 7 декабря 2022, 13:22 Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах. Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков. В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет 7 декабря 2022, 17:50

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Подобные разговоры не имеют сейчас смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом нет, отметил глава страны на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС. Он добавил, что из 300 тыс. мобилизованных в России 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции. «Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только – это 77 тыс. – находится непосредственно в боевых подразделениях», – заявил президент.



«Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя по сути роль территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч не находятся в группировке вообще, они до сих пор на полигонах. Это так называемый боевой резерв, половина из всех мобилизованных. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой», – пояснил Путин. Также президент отметил отсутствие проблем с дезертирством в зоне специальной военной операции. Он назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших боевые позиции военных. Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. ВС России заняли населенный пункт Яковлевка в ДНР В Народной милиции ДНР заявили о завершении зачистки Яковлевки 7 декабря 2022, 18:50 Текст: Кристина Цыцура

Вооруженные силы России завершают зачистку населенного пункта Яковлевка в Артемовском районе Донецкой народной республики, а на западных окраинах еще идет противостояние, сообщили в Народной милиции ДНР. «Заканчивают зачистку. На западных окраинах еще постреливают, но это уже новая линия фронта», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Сейчас идет изоляция района боевых действий, установление контроля за всеми дорогами для подвоза личного состава, боекомплекта и техники. Населенный пункт Яковлевка позволит минометной батарее контролировать дорогу Артемовск – Северск и гаубичной батарее калибра 122 мм работать по дороге Артемовск – Славянск. «Соответственно, с занятием Яковлевки зачистка Соледара и северного фланга Артемовска становится делом времени», – уточнили в Народной милиции ДНР. Ранее сообщалось, что авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР. Новости СМИ2 Марочко: Украина ежедневно теряет до батальона на Артемовском направлении 7 декабря 2022, 11:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В зависимости от вида и рода войск, батальон составляет примерно 400-500 человек. По словам Марочко, ВСУ на Артемовском направлении ежедневно теряют до батальона личного состава, это санитарные и безвозвратные потери, передает РИА «Новости». По его словам, среди украинских военных появились первые случаи обморожений, участились смерти от хронических заболеваний, пневмоний. Ранее Марочко рассказал, что украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе. Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР 7 декабря 2022, 13:33 Истребительной авиацией ВКС России у населенного пункта Артемовка Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-24 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Средствами ПВО за последние сутки уничтожены четыре беспилотника возле населенных пунктов Нововодяное, Полтава, Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР) и Амбарное Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» под населенными пунктами Ольховатка Харьковской области, Фрунзе, Первомайск ЛНР и Волноваха ДНР, сообщил Конашенков. С начала проведения СВО на Украине уничтожен 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотников, 392 ЗРК, 7020 танков и других бронемашин, 913 боевых машин РСЗО, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Путин: Члены СПЧ стали голосом народа Донбасса 7 декабря 2022, 17:44 Текст: Вера Басилая

Отстаивание прав народа, проживающего в Донбассе, имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления нацистского режима соседней страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с членами СПЧ. По словам Путина, с начала СВО члены СПЧ во главе с Валерием Фадеевым заняли абсолютно четкую гражданскую позицию, объяснили истинные причины ее начала, борются с русофобией, разоблачают наглую ложь и подлые, распространяемые в западных СМИ, говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ. Он отметил огромное значение отстаивания прав народа, проживающего в Донбассе, членами совета по правам человека. «Важно, что вы продолжаете разоблачать преступления нацистского режима соседней страны», – заявил президент России. Глава государства поблагодарил СПЧ за помощь нашим гражданам, проживающим на новых территориях, отметил работу журналистки Марины Ахмедовой, которая работает в Донбассе еще с 2014 года, много раз посещала передовую, занималась организацией гуманитарной помощи жителям Мариуполя и Волновахи. «В этом году состав Совета значительно обновился. В него вошли известные люди, лидеры общественного мнения. Среди них – член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, а также Ольга Демичева, возглавляющая «Справедливую помощь Доктора Лизы», – напомнил президент. Путин заявил, что рассчитывает на опыт и знания новых членов СПЧ, которые принесут пользу новым территориям в становлении там институтов гражданского общества. «Считаю также важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач, работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей, и вместе с органами власти добиваться их решения», – подчеркнул Президент РФ. Ранее Путин отметил роль СПЧ в борьбе с попытками западных СМИ исказить правду о спецоперации. Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны Путин: Угроза ядерной войны нарастает 7 декабря 2022, 19:07 Текст: Вера Басилая

Угроза ядерной войны возрастает, Россия рассматривает применение оружия массового поражения как возможность ответно-встречного удара, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Такая угроза (ядерной войны – прим. ВЗГЛЯД) нарастает. Здесь чего греха таить?» – заявил глава государства, отметив, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара, передает ТАСС. Президент объяснил, что стратегия применения средств защиты России вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара. «То есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ», – пояснил глава государства. «Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Мы не собираемся размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликта, а сдерживающий фактор. Надеюсь, это все понимают», – заявил Путин. Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами. Новости СМИ2 Путин заявил о необходимости возмещения ущерба Украиной Донбассу Путин: Лишним не будет, если Украина возместит ущерб Донбассу 7 декабря 2022, 20:56 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет лишним, если Украина возместит ущерб, нанесенный Донбассу и другим новым территориям России, а также общественные трибуналы дадут оценку действиям киевского режима. Об этом президент заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС. Член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина указала на преследование Киева, которому подвергались все жители Донбасса за стремление воссоединиться с Россией. Людей обвиняли по тяжким обвинениям, таким как госизмена, шпионаж, финансирование терроризма. «Граждане, осужденные по политическим мотивам, жители Донбасса. Конечно, нужно прекращать все эти дела, положить конец этому состоянию дел за отсутствием самого состава преступления», – заявила Шишкина. Президент согласился с ней, добавив, что соответствующие поручения будут даны Генеральной прокуратуре. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос будет проработан в самое короткое время. Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева. Пушилин заявил об использовании ВСУ заградотрядов для репрессий 7 декабря 2022, 06:15 Текст: Алексей Дегтярев

Руководство украинских военных даже в безвыходных ситуациях не позволяет отходить своим подразделениям, для сдерживания фронта они применяют заградительные отряды, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Подразделения ВСУ, запрашивающие приказ на отход в бесперспективных ситуациях в населенных пунктах, не получают удовлетворительного ответа, сказал Пушилин в беседе с ТАСС. В некоторых случаях применяются репрессивные меры по отношению к тем командирам и подразделениям, которые хотят сохранить жизнь бойцам. По его словам, для того, чтобы заставить бойцов ВСУ сражаться, начальство использует заградительные отряды, в числе которых есть «оголтелые националисты», не останавливающиеся ни перед чем. Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что профессиональные воинские части украинских ВС сейчас интенсивно заменяют заградотрядами, есть случаи, когда такие подразделения гнали бойцов прикладами в спину. Новости СМИ2 Путин заявил об отсутствии массового дезертирства в зоне спецоперации Путин заявил об отсутствии проблем с дезертирством в зоне спецоперации 7 декабря 2022, 18:12 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции нет проблем с массовым покиданием места службы солдатами. «Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось. Сейчас все меньше и меньше», – передает ТАСС слова Путина, который добавил, что массового характера нет. Также российский лидер назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших позиции военных. «У нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее», – добавил он. Ранее Путин сообщил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации. ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град» 7 декабря 2022, 01:36 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные ночью в среду обстреляли Ворошиловский район Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Град» из населенного пункта Тоненькое, передает ТАСС со ссылкой на сообщение представительства. Обстрел начался в 00.43, всего было выпущено шесть ракет. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что при обстреле ДНР во вторник погибли четверо, ранения получили 19 человек. Новости СМИ2 Пожарные потушили загоревшуюся после обстрела крышу Донецкого национального университета 7 декабря 2022, 03:48 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные обстреляли Донецкий национальный университет, после чего крыша строения загорелась, возгорание ликвидировано, сообщили в республиканском МЧС. Сообщение о пожаре в одном из корпусов вуза поступило в 00.56 мск, приехавшие на место пожарные выяснили, что в результате обстрела загорелась кровля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. К 1.46 мск пожар локализовали, к 2.23 – ликвидировали. По оперативным данным, в результате ЧП никто не пострадал и не погиб. Для тушения привлекались семь единиц техники и 30 человек. Напомним, ночью в среду ВСУ провели обстрел Ворошиловского района Донецка, было выпущено шесть ракет из РСЗО «Град».