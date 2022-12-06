Оливер Стоун назвал США подлинным виновником событий на Украине

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6 декабря, вторник | Последнее обновление — 07:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Орбан призвал Европу переосмыслить санкции против России
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Кажется очевидным, что почти с самого начала СВО поляки явно ищут предлоги зайти на Украину. И чем дальше, тем мечта полакомиться украинскими территориями разгорается в польской душе все сильней.
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Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации.
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Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада.
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Оливер Стоун назвал США подлинным виновником событий на Украине
Режиссер Оливер Стоун назвал США подлинным виновником конфликта на Украине
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Американский режиссер Оливер Стоун выразил уверенность, что подлинными виновниками конфликта на Украине являются США, которые активно вооружали украинскую армию.
Режиссер отметил в интервью сербскому изданию «Политика», что каждая война имеет свои причину и следствие. Стоун напомнил, что США активно вооружали украинскую армию. Он выразил уверенность, что по крайней мере с 2014 года Украина перестала быть нейтральной и выступила против России, и это именно то, что нарушило равновесие, именно это стало причиной начала военных действий. Стоун заметил, что США нарушают все правила, когда хотят. Он выразил уверенность, что обвинять Россию смешно, учитывая роль США, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
Минобороны: ВСУ пытались атаковать военные аэродромы РФ советскими беспилотниками
Минобороны подтвердило налет украинских беспилотников на военные аэродромы
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Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, также несколько человек получили легкие ранения.
Нападение произошло на военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, трое военнослужащих технического состава получили смертельные ранения, говорится в Telegram-канале ведомства. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения, там им оказывается медицинская помощь.
Российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Ведомство отмечает, что нанести удар пытались реактивными беспилотниками советского производства. Атака производилась для того, чтобы вывести из строя самолеты Дальней авиации.
Киевским властям не удалось прервать боевую работу авиации, и около 15.00 мск по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов.
В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий
Ранее СМИ писали, что в Саратовской области беспилотник напал на аэродром и упал на взлетно-посадочной полосе, повредив два самолета. Кроме того, на аэродроме под Рязанью после взрыва бензовоза погибли три человека.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что главе государства доложили о происшествиях.
Осужденный в ДНР британский наемник Пиннер вновь прибыл на Украину
Воевавший за украинскую сторону британский наемник Шон Пиннер, приговоренный в ДНР к смертной казни и возвращенный домой после обмена, вновь появился на Украине, пишут СМИ.
Пиннер заявил, что не намерен уходить на передовую, это он пообещал матери и взрослому сыну, но пояснил, что планирует помогать украинской супруге Ларисе, работающей в благотворительной организации, передает ТАСС со ссылкой на газету Sun.
Пиннер прибыл на украинскую территорию менее чем через 10 недель с момента возвращения в Британию.
Также на Украину захотел вернуться и другой приговоренный к смертной казни в ДНР наемник из Британии – Эйден Эслин. Он заявил, что будет снимать видео для своего блога.
В Николаеве рассказали об изнасилованиях девушек польскими наемниками
Киев запретил расследовать дело об изнасиловании польскими наемниками двух девушек в Николаеве
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Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского, рассказал активист николаевского подполья.
«Польские наемники ... беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок», – сообщил источник РИА «Новости». Он отметил, что на данный момент достоверно известно о двух случаях изнасилования. «Девчата потом вместе с родителями пошли в полицию, а там развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Из Киева дан указ закрывать на все глаза», – добавил он.
Активист также заметил, что недавнее заявление главы администрации Николаевской области Виталия Кима о возвращении в город его семьи не соответствует действительности, на самом деле его жена и сын приехали на несколько часов, чтобы снять фото и видео, после чего уехали.
Ранее пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, где прячутся сотрудники местного управления Службы безопасности Украины (СБУ) от российских ракетных ударов, а также место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики.
Авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские Су-25, МиГ-29 и два Ми-8
Истребительной авиацией ВКС возле Юрьевки сбит в воздухе Су-25 ВСУ, а в районе Зверево Донецкой народной республики (ДНР) сбит украинский МиГ-29, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО у Марьинки ДНР сбиты два вертолета Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены десять беспилотников возле Кирилловки, Вишневого, Степного ДНР, а также Красноселовки и Токмака Запорожской области, перечислили в Минобороны.
Кроме того, перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS под Новолуганским ДНР, сообщил Конашенков.
Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
Минобороны показало пуски ракет «Калибр» по объектам Украины
Минобороны показало пуски трех ракет «Калибр» по объектам Украины
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Министерство обороны России показало кадры пуска высокоточных ракет по системе военного управления, а также объектам энергетики Украины.
Минобороны России опубликовало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках массированного удара по системе военного управления, объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.
На видео показан пуск трех ракет с надводного корабля в светлое время суток.
Ранее в Минобороны сообщили, что около 15.00 мск в понедельник по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов.
После ударов в ряде областей Украины полностью отключили подачу электроэнергии.
«Калибр» (по классификации НАТО – SS-N-27 Sizzler) – российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор» (в составе концерна ВКО «Алмаз-Антей»). В настоящий момент в Вооруженных силах РФ применяются ракеты двух модификаций: «Калибр-НК» (корабельного базирования) и «Калибр-ПЛ» (устанавливаемые на подводные лодки).
В Польше уличили Украину во лжи о «выплаченном долге»
Kresy: УНИАН обманывает, говоря о «выплате» Польше долга за военную помощь с помощью беженцев
Заявление Киева о том, что украинцы якобы внесли в польскую экономику ровно столько, сколько Варшава выплатила Украине в качестве военной помощи, в Польше назвали пропагандой, пишет обозреватель Kresy Марек Троян.
Украинское инфмгентство УНИАН опубликовало инфографику «Украинцы возвращают долг Польше». Если верить этим цифрам, то 2,14 млрд евро, которые украинцы потратили в Польше за последний год, «полностью окупают помощь Украине от властей Польши», передает РИА «Новости».
При этом, по словам Трояна, информация УНИАН абсолютно ложная и носит пропагандистский характер, так как потраченная Польшей на помощь Украине сумма на данный момент составила более 3 млрд евро. Более того, по данным агентства ECD, содержание украинских беженцев еще обошлось Варшаве в 8,36 млрд евро.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли.
На Украине создали рекордный запас дров
По информации украинских СМИ, Гослесагентство закупило рекордное количество топливной древесины
Украинское государственное агентство лесных ресурсов запаслось рекордным количеством топливной древесины, сообщает украинское издание «Корреспондент» со ссылкой на главу ведомства Юрия Болоховца.
Уточняется, что общий запас дров на Украине достигает 260 тыс. кубометров, при том, что в середине ноября он составлял около 187 тыс. кубометров. При этом заготовка значительно превышает объемы реализации, а в декабре планируется заготовить еще 314 куб. м. Планируется, что до конца года лесхозы продадут внутри страны 1,1 млн куб. м дров, передает ТАСС.
Ранее на Украине запретили вывозить из страны дрова. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас это основной способ отопления во многих регионах Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по энергетике Украины перестали быть щадящими.
Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России
Глава дипломатии Евросоюза Боррель предложил не спешить с предоставлением гарантий безопасности России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже, сообщило Agence France-Presse.
Выступая на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, Боррель выразил мнение, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться в соответствии с нормами международного права путем предоставления Киеву гарантий безопасности. Комментируя необходимость предоставления гарантий безопасности России, глава дипломатии Евросоюза предложил поговорить об этом «позже», передает ТАСС.
Боррель также заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие из Украины угрозы для России.
В США раскрыли потери своих арсеналов из-за Украины
National Review: Спонсирование Украины истощило оружейные запасы США
Из-за ВСУ на Украине США истратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, который был рассчитан на несколько лет вперед пишет National Review со ссылкой на гендиректора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса.
По мнению Хейеса, основная проблема заключается в том, что США уже израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний запас Javelin еще в первые месяцы конфликта на Украине, и сейчас вопрос пополнения запасов стоит очень остро, так как Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года, передает РИА «Новости».
Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5,5 тыс. единиц Javelin и 1,4 тыс. ПЗРК Stinger Киеву в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 млн долларов для восполнения боезапаса армии.
Министр армии США Кристина Вормут во время форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил десятки контрактов на общую сумму более 6 млрд долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов.
Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.
Ранее отставной полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США ввиду истощения запасов для продолжения снабжения оружием Украины придется или забирать его из собственной армии, или отправлять Киеву менее эффективные образцы.
Российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях
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Огневое поражение нанесено ротной тактической группе ВСУ на Купянском направлении у населенного пункта Табаевка Харьковской области. Ликвидированы 65 украинских военнослужащих и две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Решительными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорвана попытка двух ротных групп ВСУ атаковать возле населенных пунктов Житловка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Также в районе Райгородка уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три машины пехоты, бронеавтомобиль, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Продолжаются успешные наступательные действия на Донецком направлении. За минувшие сутки уничтожено более 70 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины.
Подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки на Южно-Донецком направлении недалко от населенного пункта Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Однако противник был отброшен на исходные позиции. Ликвидированы до 30 военнослужащих, две машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ в районах Кисловки, Кругляковки, Крахмального Харьковской области, Торского, Тоненького, Водяного, Ивано-Дарьевки ДНР, а также 72 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 193 районах, сообщил Конашенков.
У Краматорска и Диброва ДНР поражены пункты дислокации иностранных наемников. Возле Парасковиевки ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Под населенным пунктом Рай-Александровка ДНР взорвана радиолокационная станция украинского ЗРК С-300.
Недалеко от Каменского Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Лобода пригрозила судом литовцам, отказавшимся проводить ее концерт
Украинская певица Лобода заявила о намерении обратиться в суд из-за отмены выступления в Вильнюсе по вине властей Литвы
Украинская певица и телеведущая Светлана Лобода заявила, что намерена обратиться в суд в связи с нанесенным ей ущербом из-за отмены одной из площадок ее выступления в Вильнюсе после попытки властей Литвы объявить исполнительницу нежелательной персоной.
Лобода заявила, что попытка литовских властей объявить ее нежелательной персоной привела к тому, что организаторы гастролей прекратили продажу билетов, а вильнюсский концертный зал Compensa в одностороннем порядке неоправданно отменил концерт, заявив, что он нежелателен на их сцене. Певица сообщила, что ее адвокаты готовят исковое заявление, передает ТАСС.
Как утверждается, концерт Лободы в столице Литвы состоится, несмотря на ранее объявленную отмену, но пройдет на другой площадке. На прошлой неделе выступления Лободы в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляе были отменены с учетом рекомендаций литовского МИД и противоречиво оцениваемой в Литве репутации исполнительницы.
Ранее Лободу раскритиковали за обращение на русском языке в соцсетях.
Захарова отвергла возможность передачи контроля над Запорожской АЭС
Официальный представитель МИД Захарова отвергла возможность передачи Россией контроля над Запорожской АЭС кому-либо
Россия не собирается передавать кому-либо контроль над Запорожской АЭС, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под российского контроля или передаче контроля над атомной станцией какой-то третьей стороне не может быть и речи. Дипломат указала, что станция находится на территории РФ и полностью управляется властями России, поэтому только Россия способна обеспечить физическую и ядерную безопасность Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».
В минувшую субботу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил скорого соглашения о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Напомним, в результате обстрелов ЗАЭС войсками Украины оказались повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Россия предупредила об угрозе атомной аварии.
В США заявили о разногласиях с Киевом после слов Зеленского
WSJ: Западные политики обеспокоены стараниями Зеленского вовлечь НАТО в конфликт с Россией
После отрицаний президента Украины Владимира Зеленского по поводу падения украинской ракеты в Польше западные политики поняли, что киевский режим стремится вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявили обозреватели Wall Street Journal Лоуренс Норман, Нэнси Юссеф и Дрю Хиншоу.
По их мнению, ситуация показала: в то время, как Киев стремится усилить присутствие НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники напротив стараются избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт с Россией, передает РИА «Новости».
Таким образом, заявления Зеленского обнажили «одно из самых острых разногласий между Украиной и США», считают американские журналисты.
Кроме того, они отмечают, что некоторые европейские и американские официальные лица до сих пор задаются вопросом, не пытался ли Зеленский тем поступком использовать происшествие в Польше в качестве провокации, чтобы еще больше вынудить НАТО вступить в конфликт.
Издание подчеркивает, что многие европейские чиновники назвали реакцию Киева в большей степени эмоциональной.
Ранее польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека.
Орбан призвал Европу переосмыслить санкции против России
Премьер Венгрии Орбан призвал Европу переосмыслить санкции против России ради спасения европейской промышленности
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Цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики, Европе следует задуматься о пересмотре санкций против Москвы, чтобы быстро разрешить энергетический кризис и спасти европейскую промышленность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине, но цена неодинакова по разные стороны Атлантики. Премьер Венгрии выразил уверенность, что Макрон прав и цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Орбан призвал Европу переосмыслить санкции, чтобы быстро разрешить энергетический кризис и спасти европейскую промышленность, передает РИА «Новости».
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают сдвигов политики ЕС, направленных на дипломатическое разрешение ситуации на Украине.
В минувшую субботу Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии безопасности России. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил не спешить с предоставлением гарантий безопасности России.
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