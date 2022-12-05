В Кремле прокомментировали слова Шольца об «эффективности» санкций

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что специалисты видят адаптацию России к санкциям

Со словами канцлера ФРГ Олафа Шольца, об эффективности антироссийских санкций можно поспорить, так как специалисты видят процесс адаптации страны к этим условиям, в первую очередь ограничения вредят самой Германии, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs заявил, что эффективность санкций против России все возрастает, а ЕС и НАТО сильны как никогда.

По словам Пескова, из-за санкций есть проблемы, но они были не критического состояния, поэтому с Шольцем можно поспорить, тем более, что специалисты видят, что Россия успешно адаптируется к сложившимся условиям, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что антироссийские санкции вредят самим европейцам и экономике Германии, это отмечают специалисты в Брюсселе и в Берлине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал новую стратегию нацбезопасности ФРГ с учетом «угрозы» со стороны России.

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