Шольц анонсировал новую стратегию нацбезопасности ФРГ с учетом «угрозы» со стороны России

Шольц: ФРГ примет новую стратегию нацбезопасности, учитывающую «угрозы со стороны России»

Правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в статье для журнала Foreign Affairs.

По словам Шольца, последние 30 лет решения по вопросам безопасности Германии и оснащения бундесвера принимались на фоне мира в Европе, но теперь главным вопросом будет то, каким угрозам ФРГ и союзники должны противостоять в Европе, «прежде всего со стороны России», передает ТАСС.

По его словам, к таким угрозам можно отнести кибервойны, потенциальное нападение на территорию союзников и даже небольшую возможность применения ядерного оружия.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна готова взять на себя ведущую роль в деле обеспечения безопасности Европы.