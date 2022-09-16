Шольц заявил о готовности Германии взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна готова взять на себя ведущую роль в деле обеспечения безопасности Европы.

«Одновременно мы даем ясно и убедительно понять, что Германия готова взять на себя ведущую роль, ответственность за безопасность нашего континента», – передает его слова ТАСС.

Он напомнил, что Германия придерживается пятой статьи подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора, предусматривающей коллективный ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран – членов НАТО.

Шольц добавил, что германское правительство готово пересмотреть оговорки в отношении правил военного экспорта, которые затрагивают совместные оборонные проекты. «Кто-то может удивиться, но правительство Германии готово это сделать», – сказал канцлер, говоря о национальных оговорках и правилах экспорта совместно производимой оборонной техники, которые в прошлом препятствовали сотрудничеству с европейскими и другими партнерами.

Кроме того, Шольц заявил, что Россия сейчас представляет наибольшую угрозу для НАТО.

«Ясность мотивов действий России, по крайней мере пока [Владимир] Путин является президентом, имеет еще одно последствие. Больше нет никаких сомнений относительно того, к чему мы должны готовиться. И Россия при президенте Путине, к этому мы готовимся в рамках НАТО, сейчас представляет наибольшую угрозу для нашего альянса», – сказал он.

«НАТО остается гарантом нашей безопасности. Мы будем защищать каждый квадратный метр нашей территории», – добавил Шольц.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.