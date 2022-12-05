После взрыва в жилом доме в Нижегородской области эвакуировали 18 человек

Из пятиэтажного жилого дома в городе Заволжье в Нижегородской области эвакуировали 18 человек после хлопка газа, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в пятиэтажке поступило в 10.10, он произошел на проспекте Дзержинского, дом 45, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В результате ЧП никто не погиб и не пострадал, были эвакуированы 18 человек, включая троих детей.

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту взрыва газовоздушной смеси. По предварительным данным, взрыв не повредил несущие конструкции дома. Надзорный орган даст оценку исполнению службами законов при обслуживании газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным экстренных служб, в результате взрыва были разрушены две межквартирные перегородки.

Ранее в понедельник в многоэтажном доме в Ярославле произошел взрыв, есть пострадавший. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В воскресенье в Нижневартовске в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа, погибли шестеро, пятерых положили в больницу.