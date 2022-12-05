СК возбудил дело после хлопка газа в Ярославле

СК: Уголовное дело возбуждено в Ярославле по факту взрыва газа в жилом доме

Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Ярославле, из-за чего которого пострадал человек, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

По сообщению пресс-службы СК, в Ярославле после хлопка газа было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе горадминистрации, причиной ЧП в многоэтажке, по всей видимости, стал взрыв бытового газа. В результате было повреждено перекрытие в квартире и балкон. Городские власти добавили, что 19 жильцов дома размещены в пункте временного размещения.

В МЧС, в свою очередь, сообщали, что из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 44 человека, в том числе троих детей.

Взрыв произошел на последнем этаже жилой трехэтажки 1960 года, дом газифицирован. В результате инцидента пострадал человек. Основные разрушения зафиксированы в квартире, где произошел взрыв. Открытого горения в настоящее время нет.

Напомним, при обрушении перекрытий в пятиэтажном доме в Нижневартовске погибли шесть человек, еще пятеро пострадавших госпитализированы. Причиной частичного обрушения в жилом доме, предположительно, стал взрыв бытового газа.