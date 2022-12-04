При обрушении в доме в Нижневартовске шесть человек погибли

При обрушении в доме в Нижневартовске, где произошел взрыв бытового газа, шесть человек погибли, четверо пострадавших госпитализированы, сообщает МЧС России.

В сообщении ведомства отмечается, что «по состоянию на 19.00 (мск) в результате происшествия пострадали 15 человек, из них шестеро погибли, четверо госпитализированы в медицинские учреждения. На месте происшествия развернут оперативный штаб по проведению спасательных работ, которые будут проводиться в круглосуточном режиме», передает РИА «Новости».

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до четырех.