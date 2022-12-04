Число погибших при обрушении в жилом доме в Нижневартовске возросло до четырех, сообщили в пресс-службе МЧС России.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 109 человек и 30 единиц техники, добавил он, сообщает РИА «Новости».

Пресс-служба мэрии в свою очередь сообщила, что число пострадавших при обрушении в жилом доме возросло до 10, четыре человека погибли.

Ранее сообщалось, что в результате частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Нижневартовске один человек погиб, еще десять пострадали, 52 человека эвакуированы.

За последнее время это не первый подобный инцидент. В ноябре в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское произошел взрыв бытового газа. Специалисты приняли решение демонтировать первый подъезд дома. Также было возбуждено уголовное дело по двум статьям.