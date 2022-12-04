При обрушении этажей в пятиэтажном доме в Нижневартовске погиб один человек, еще десять пострадали

В результате частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Нижневартовске один человек погиб, еще десять пострадали, 52 человека эвакуированы, сообщили в экстренных службах.

Источник отметил, что по предварительным данным, погиб один человек, десяти пострадавшим оказывается медицинская помощь, еще 52 жильца дома эвакуированы, передает ТАСС.

В экстренных службах не исключают, что под завалами могут быть люди.

Также источник пояснил, что взрыв бытового газа, предположительно, стал причиной частичного обрушения в жилом доме.

Напомним, 3 декабря на пятом этаже жилого дома в городе Камызяке произошел хлопок газа. В результате ЧП был госпитализирован мужчина и эвакуированы жильцы трех подъездов жилого дома, всего 114 человек.

За последнее время это не первый подобный инцидент. В ноябре в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское произошел взрыв бытового газа. Специалисты приняли решение демонтировать первый подъезд дома. Также было возбуждено уголовное дело по двум статьям.