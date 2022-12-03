Очевидцы рассказали о взрыве бытового газа в доме в Астраханской области

«Газета.Ru»: Жители города Камызяк под Астраханью рассказали о взрыве бытового газа в пятиэтажке

Жительница города Камызяк Астраханской области Майя рассказала подробности взрыва бытового газа в пятиэтажном доме на улице Максима Горького. По ее словам, в квартире, где произошла утечка, живет мужчина, у которого проблемы с алкоголем.

Местная жительница Майя рассказала, что она живет в доме напротив того, в котором произошел взрыв. «Сам момент взрыва не видели, но сразу как он произошел, наш дом пошатнуло, мы вскочили и увидели все», – рассказала она «Газете.Ru».

Она сказала, что в результате взрыва сильно пострадал ее автомобиль.

По ее словам, в квартире, в которой произошел взрыв газа, «жил пьяница». «Как сказали, газ был включен, он им отапливался и, скорее всего, зажег спички или зажигалку», – рассказала очевидица.

Другой житель города Андрей (имя изменено) сообщил, что в пятиэтажке живут его родственники. Он добавил, что соседи неоднократно жаловались на жильца квартиры, где взорвался газ. «Он занимался наркотиками, образ жизни – наркотики и алкоголь, вот до чего и довело», – сказал он, уточнив, что мужчина, по вине которого произошел взрыв, 1977 года рождения. Приезжали правоохранительные органы, задержали за дебош и потом уже был осужден за наркотики, добавил Андрей.

Между тем в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» сообщили, что специалистами газовой службы в квартире многоквартирного дома под Астраханью, где ночью произошло ЧП с газовым оборудованием, был обнаружен самовольный демонтаж соединения к газовой колонке. Газоснабжение всего многоквартирного дома временно приостановлено, передает ТАСС.

Последняя проверка оборудования проводилась 13 января 2020 года. В дальнейшем имелся отказ абонента в допуске при последующих проверках, которую необходимо проводить раз в год.

Напомним, 3 декабря на пятом этаже жилого дома в городе Камызяке произошел хлопок газа. В результате ЧП был госпитализирован мужчина и эвакуированы жильцы трех подъездов жилого дома, всего 114 человек.

За последнее время это не первый подобный инцидент. В ноябре в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское произошел взрыв бытового газа. Специалисты приняли решение демонтировать первый подъезд дома. Также было возбуждено уголовное дело по двум статьям.