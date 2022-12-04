Возросло число госпитализированных после взрыва газа в Нижневартовске

Число госпитализированных в результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске увеличилось до пяти человек

Число госпитализированных в результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске увеличилось до пяти человек, сообщили в медицинских кругах. По данным МЧС России, всего в результате ЧП пострадали девять человек, еще шестеро погибли.

В медицинских кругах сообщили, что, по последним данным, госпитализированы пять человек, передает ТАСС.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома по улице Мира в Нижневартовске. Она сообщила, что с семьями погибших, пострадавших работают психологи, медицинские работники, специалисты федеральных, местных, региональных органов власти.

Ранее сообщалось, что при обрушении перекрытий в пятиэтажном доме в Нижневартовске шесть человек погибли, еще четверо пострадавших госпитализированы. Причиной частичного обрушения в жилом доме, предположительно, стал взрыв бытового газа. Власти Нижневартовска ввели в городе режим ЧС муниципального характера.