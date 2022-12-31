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31 декабря, суббота | Последнее обновление — 14:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил создать центры по разработке беспилотников в России
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31 декабря 1919 года завершилась Донбасская операция еще молодой Красной армии. Войска сражались за богатый углем русский регион. В сводках пестрели знакомые современному потребителю новостей топонимы – Сватово, Горловка, Дебальцево. В России шла Гражданская война.
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Эксперты оценили значимость поручений президента по итогам встречи с инвалидами
Общественник Ильясов: Реализация поручений президента поможет встать на ноги тысячам людей
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Поручения президента по итогам встречи с инвалидами и общественными организациями дадут возможность быстро и эффективно решать вопросы, которые волнуют людей. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли член НКО Марат Ильясов и член центрального штаба ОНФ Юлия Белехова.
«Важность поручений заключается в том, что теперь есть возможность решения конкретных вопросов практически напрямую с ведомствами. Это то, о чем мы ранее просили. Такой контакт просто необходим, потому что к нам за помощью обращаются люди, и они хотят слышать ответы на свои вопросы», – сказала член центрального штаба ОНФ, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
«Сейчас мы собрали все самые волнующие нас и наших подопечных проблемы. И есть реальная возможность их решить. Впереди есть целый год для того, чтобы показать, насколько эффективно можно решать задачи при прямом контакте с профильными ведомствами», – подчеркнула собеседница.
«Сама встреча и весь список поручений президента – большой итог этого года и результат серьезной работы. Я могу сказать, что еще 15 лет назад реабилитации инвалидов уделялось довольно мало внимания. Сегодня же мы видим ряд реально работающих проектов», – добавил Марат Ильясов, руководитель проекта «Встал на ноги – помоги другому» автономной НКО содействия людям с ограниченными возможностями «Я СМОГУ».
«Разница в подходах колоссальная, буквально небо и земля. И благодаря поручениям президента это развивается все больше. Можно с уверенностью сказать, что поручения дают реальную надежду многим людям на восстановление», – продолжил он.
«Я представил президенту разработанные мною тренажеры и методику реабилитации инвалидов. 16 лет назад в результате аварии я и сам оказался парализован, но смог встать на ноги. Поэтому прекрасно понимаю, насколько это сложный процесс и что многим требуется помощь», – обращает внимание собеседник.
«Сейчас разработано 12 различных моделей для занятий в положениях лежа, сидя и стоя. Они подходят для людей с различными функциональными ограничениями. Мы уже ведем серьезную работу, многое сделано. Кроме того, проводятся клинические исследования для получения регистрационных удостоверений», – рассказывает общественник.
«За пять лет, которые мы работаем, удалось оказать помощь многим людям. И было большое желание масштабировать этот опыт на всю страну. Теперь, благодаря поручению Владимира Путина, у нас появилась такая возможность», – подчеркнул Ильясов.
Ранее президент Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, которая прошла 2 декабря в формате видеоконференции.
В числе прочего глава государства поручил создать центр реабилитации для людей, получивших инвалидность, в том числе в результате боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР).
Напомним, в декабре Путин заявил, что помощь раненым солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции должна оставаться в зоне особого внимания властей всех уровней. Он поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов СВО в Донбассе.
Также Путин распорядился решить вопрос по индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Установленный срок – 15 апреля. Помимо этого, глава государства поручил расширить возможности использования электронного сертификата для приобретения инвалидами отдельных видов товаров, работ и услуг, в том числе предусмотреть возможность приобретения протезов с использованием такого документа.
Кроме того, до 31 декабря будущего года правительство представит доклад по поводу возможности проведения предрегистрационных испытаний и исследований тренажеров Марата Ильясова. Ожидается, что при успешном прохождении все испытаний технология будет введена в медицинскую практику и будет использоваться при проведении соревнований по различным видам адаптивного спорта.
Путин дополнил контрсанкции повышенными пошлинами
Путин дополнил контрсанкции повышенными ставками таможенных пошлин
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Президент России Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада.
В их число вошли повышенные ставки таможенных пошлин. Речь идет о введении повышенных таможенных пошлин как на вывоз, так и на ввоз в Россию определенной продукции. Ее перечень должен быть утвержден правительством, передает ТАСС.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России. Между тем в Британии призвали европейские страны признать ошибочность санкций против России. Кроме того, Западу предсказали внутренние конфликты из-за санкций против Москвы.
Политолог объяснил отсутствие поздравлений Кремля в адрес Меркель и Байдена
Политолог Кортунов: Поздравления Путина с Новым годом иллюстрирует внешнеполитические отношения России
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Президент Владимир Путин, вероятно, поздравил только тех лидеров стран, с которыми еще можно иметь дело. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал политолог Андрей Кортунов. Ранее на сайте Кремля появилось поздравление российского лидера главам государств и правительств зарубежных стран с Новым годом и Рождеством.
«Мы наблюдаем серьезное политическое и в чем-то даже военно-политическое противостояние России и Запада. У нас есть длинный список недружественных государств, куда входят в том числе США и Германия. Вероятно, поэтому ни экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни глава Белого дома Джо Байден в этом году поздравления не получили», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«При этом к каждому из лидеров враждебных государств у Москвы есть вопросы и претензии. Так, например, последние заявления бывшего канцлера Германии по Минским соглашениям поставили под вопрос доверие к ней. С Байденом отдельная история – там список поводов для недовольства довольно длинный», – отметил эксперт.
«Вместе с тем, есть политики и главы государств, которые также неоднократно критиковали президента Путина, но все же получили поздравления. Например, в числе прочих можно назвать Сильвио Берлускони», – обращает внимание политолог.
«Владимир Путин сам неоднократно говорил про категорию политиков, чья позиция расходится с его мнением, но с ними можно иметь дело. Так он ссылался на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент отмечал, что честность и открытое высказывание позиции заслуживает уважения», – продолжил собеседник.
«В целом, взаимные новогодние поздравления глав государств – часть дипломатического протокола, за которым ежегодно следят все. Причем важен не только сам факт поздравления, но также форма и используемые формулировки. Это своего рода устоявшийся ритуал», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Соответствующий список был размещен на сайте Кремля. В обращении в лидерам постсоветского пространства Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление связей.
Так, новогодние поздравления Путина были отправлены президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Южной Осетии. Кроме того, в списке поздравлений значатся премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Кроме того, Путин тепло поздравил с наступающим Новым годом турецкого президента Эрдогана. Российский руководитель обратил внимание на динамичное развитие взаимовыгодных связей между Москвой и Анкарой, невзирая на сложную международную обстановку. В поздравлении сирийскому коллеге Башару Асаду президент России подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности арабской республики. Кроме того, глава государства направил рождественские и новогодние поздравления премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Как уже отмечалось выше, в список поздравляемых не попали бывший канцлер Германии и президент США. При этом в прошлом послании Джо Байдену российский лидер отметил, что Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать.
Вне списка поздравляемых также оказались главы международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент Международного Олимпийского комитета, руководители спортивных федераций и другие.
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Эксперты указали на ошибки в ходе образования СССР
Эксперты: Предпосылки распада СССР были заложены 100 лет назад
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В результате образования СССР произошла большая трагедия для русского народа – его разделили. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость, возвращая исконно русские земли в состав России. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли историк Владимир Шаповалов и политолог Олег Матвейчев, комментируя 100-летнюю годовщину образования СССР.
«30 декабря 1922 года начался новый этап развития нашего государства, который имел и положительные, и отрицательные стороны. Но прежде всего стоит отметить тот факт, что создание СССР проходило в условиях революционного слома страны и гражданской войны», – рассказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.
«Большевики в условиях борьбы за власть активно эксплуатировали национальный вопрос, выдвинув лозунг «право наций на самоопределение». По факту это привело к тому, что значительная часть территорий России была отторгнута от нашей страны, на них возникли новые государства. Оставшаяся часть страны была поделена на советские республики, созданные по национальному признаку», – отметил собеседник.
«При этом, к примеру, в состав Украины вошли земли, которые были населены русскими – это Новороссия, Донбасс, а позднее и Крым. Они не имели никакого отношения к Малороссии, на основе которой была провозглашена Украинская ССР. Сам факт создания Украины как отдельной национальной республики, при том, что украинцы – часть русского народа, был трагедией для страны, поскольку единый русский народ был разделен», – убежден историк.
«Усугубилось это тем, что после распада СССР в 1991 году именно по административным границам советских республик был окончательно разделен Советский Союз и возникло независимое украинское государство. Правительство Украины стало проводить ярко выраженную антироссийскую и антирусскую политику, репрессии, всячески дискриминировало русское население, язык и культуру», – акцентировал он.
«Сейчас мы исправляем вековые исторические ошибки, возвращая в состав России территории, отторгнутые в результате неоправданных экспериментов в области национальной политики. Речь, конечно, не только об Украине, но и о других землях, которые большевики фактически подарили национальным республикам», – полагает эксперт.
«Произвольно проведенные границы привели к тому, что с распадом СССР русские стали самым большим разделенным народом в мире. Миллионы наших соотечественников оказались за границами своей страны, по сути, не покидая собственные дома. Там, где веками была русская земля, по каким-то причинам стала чужбина», – рассуждает Шаповалов.
Депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев также указал на то, что «сегодня мы расхлебываем последствия этих событий». «Как могло выйти так, что русским, оказавшимся на территории УССР, выдали украинские паспорта и написали, что их национальность – украинцы? А теперь русские люди с русскими корнями и фамилиями убивают таких же русских за мнимую украинскую идентичность», – недоумевает собеседник.
«На рубеже XIX-XX веков Российская империя была успешно развивающейся страной, обладавшей высокими темпами роста ВВП и промышленного производства. Но по итогам революции и гражданской войны она потеряла более 10 млн своих граждан и часть территорий. Большевики, собирая ослабленную империю в СССР, заложили те мины, которые и взорвались в 1991 году», – отметил парламентарий.
«Хотя Сталин пытался воссоздать по сути Российскую империю внутри СССР, с более жестким принципом подчинения окраинных республик союзному центру, но после его смерти все эти попытки были забыты», – акцентировал политолог.
«Напомню, многие большевики вообще желали поражения России в Первой мировой войне. И сегодня мы видим аналогичные выступления целого ряда известных людей, которые точно так же выступают за то, чтобы Россия проиграла», – подчеркнул он.
«И тогда, и сейчас это происходит на фоне того, как наши солдаты сражаются и умирают за Родину. Поэтому Россия сегодня должна быть как никогда мужественной и стойкой, вынести уроки из истории и не дать политическим авантюристам, не любящим Россию и русский народ, вновь погубить себя», – заключил Матвейчев.
Напомним, 30 декабря 1922 года Первым Всесоюзным съездом Советов был утвержден Договор об образовании СССР. Съезд также избрал первое всесоюзное правительство – ЦИК СССР. После революции 1917 года к 1921 году в ходе Гражданской войны на территории исторической России возникли полтора десятка самостоятельных государств, крупнейшим из которых была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
30 августа 2022 года ушел из жизни последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991) Михаил Горбачев. Он занимал высший государственный пост шесть лет.
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Приостановлена публикация деклараций чиновников о доходах на время СВО
Декларации чиновников о доходах, расходах и другая информация об их имуществе не будут публиковаться на время спецоперации на Украине, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
В период СВО и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, предоставление таких данных СМИ для опубликования не осуществляется, говорится в документе, передает ТАСС.
Также от декларирования доходов и расходов временно освобождены военнослужащие – участники специальной военной операции и чиновники, командированные в новые регионы РФ.
Напомним, в 2022 году чиновники уже публиковали свои сведения о доходах. Глава государства публиковал их в конце марта.
Мантуров анонсировал серийное производство российского лайнера МС-21
Глава Минпромторга Мантуров заявил, что серийное производство российского лайнера МС-21 стартует в 2025 году
Серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 стартует в 2025 году, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, с 2025 года Москва будем производить самолет серийно и поставлять его потребителям, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Накануне гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что в конце 2024 года планируется поставить первые шесть серийных полностью отечественных лайнеров МС-21.
Ранее в четверг Росавиация одобрила МС-21 с отечественными двигателями и крылом. Минпромторг пояснил, что это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета российскими.
Путин не поздравил Байдена и Меркель с наступающим Новым годом
В списке лидеров и политических деятелей, получивших новогоднее поздравление от президента России Владимира Путина, нет президента США Джо Байдена и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Президента США Джо Байдена нет в списке лидеров, получивших поздравления от главы российского государства Владимира Путина с Новым годом и Рождеством, также телеграмму от главы российского государства не получила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.
В прошлом году Путин поздравлял Байдена, в том послании президент отметил, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.
Также в этом году Путин не направлял новогодние поздравления главам международных организаций, среди них генсек ООН, директор-распорядитель МВФ, президент МОК, руководители спортивных федераций и другие. Как следует из сообщения пресс-службы Кремля, в этом году их в поздравительном послании президента России не оказалось.
Ранее Путин поздравил с наступающим Новым годом мировых лидеров и глав правительств, среди которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Венгрии Виктор Орбан, а также сирийский лидер Башар Асад.
Путин по видеосвязи открыл завод «Титан-Полимер» в Псковской области
Путин заявил о роли завода «Титан-Полимер» в импортозамещении
Старт работы предприятия «Титан-Полимер» поспособствует усилению российского промышленного суверенитета и поможет в импортозамещении, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляют промышленный суверенитет России», – заявил глава государства во время видеосвязи на открытии завода в Псковской области, передает РИА «Новости».
По его словам, проектная мощность завода составляет около 72 тыс. тонн полимеров в год, такая продукция нужна в фармацевтике для изготовления медицинских препаратов, при изготовлении пищевой упаковки и в других отраслях.
Путин выразил уверенность, что завод поможет обеспечить спрос, а также внесет свой вклад в импортозамещение.
По оценке властей Псковской области, объем частных инвестиций после запуска завода «Титан-Полимер» составит не менее 17,6 млрд рублей, кроме того, в общей сложности планируется создать более 500 рабочих мест.
Напомним, президент намеревался лично побывать на открытии предприятия, но его визит был отменен из-за непогоды, которая не позволила направить самолет в Псков. Вместо этого глава государства принял участие в открытии в режиме видеоконференции.
Покупателям из недружественных стран разрешили оплачивать долг за газ валютой
Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате ими долга за газ
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С покупателями из недружественных стран разрешены расчеты в иностранной валюте, если речь идет об оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа, говорится в указе президента России Владимира Путина.
Документ дополняет мартовский указ об оплате покупателями из недружественных стран российского газа в рублях. В одном из пунктов указывается, что в случае передачи обязательств по оплате газа другому лицу, оно исполняет его в том же порядке, передает ТАСС.
В новом указе говорится, что в случае взыскания российским поставщиком задолженности или при погашении иностранным покупателем задолженности расчеты можно вести «в иностранной валюте, указанной в контракте». Деньги необходимо переводить на специальный счет поставщика, открытый уполномоченным банком в указанной в контракте иностранной валюте.
Новым указом Путин разрешил погашать долги в иностранной валюте, однако возобновления поставок после погашения долга не будет при дальнейшей оплате не в рублях, передает РБК.
Как передает «Интерфакс», теперь иностранные покупатели российского газа, отказавшиеся от перехода на новую систему оплаты с автоматической конвертацией платежа в рубли, смогут вернуть долги в валюте контракта.
Напомним, Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу российского государства Владимира Путина с Новым годом. Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом России в новом году.
В сообщении Центрального телевидения Китая (CCTV) говорится, что Путин и Си Цзиньпин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, передает РИА «Новости».
Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран.
Также Си Цзиньпин отметил, что в наступающем году российско-китайские отношения могут получить новые возможности для развития.
В Кремле сообщали, что президент России в поздравлении лидера КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень.
30 декабря прошли переговоры Путина с Си Цзиньпином. В Кремле беседу назвали очень конструктивной и объемной.
Путин подписал закон о штрафах за незаконную продажу сим-карт
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконную продажу сим-карт, максимальный размер штрафа составит 500 тыс. рублей.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем указывается, что в случае заключения оператором связи договора об оказании услуг интернет способом, который не предусмотрен законодательством, штраф для граждан составит от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Аналогичный штраф предусмотрен за оказание услуг связи абоненту, сведения о котором не внесены в единую систему идентификации и аутентификации, за заключение договора об оказании услуг лицом, не имеющим полномочий на это, а также за невыполнение требований о включении в такой договор сведений об абоненте.
За непредоставление в Роскомнадзор информации, необходимой для ведения мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах, либо нарушение требований к срокам, порядку или формату представления такой информации придется заплатить такой же штраф.
Ранее Минцифры выяснило, что госорганы хуже других корпоративных клиентов исполняют требования закона о «серых сим-картах».
Путин назначил прокуроров в новых регионах
Президент России Владимир Путин назначил прокуроров в четырех новых российских регионах – в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Сроком на пять лет прокурорами назначены Глеб Михайлов (ЛНР), Кирилл Осипчук (Запорожская область), Андрей Петров (Херсонская область), Андрей Спивак (ДНР), передает ТАСС.
Ранее Путин назначил замглавы Совбеза Дмитрия Медведева первым заместителем главы государства в Военно-промышленной комиссии.
В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году
Депутат Матвейчев: Нацпроекты помогли российской экономике устоять под санкционным давлением
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
«Можно с уверенностью говорить, что все действующие национальные проекты доказали свою востребованность. Кроме того, в прошедшем году стало очевидно, что они способны подстраиваться под возникающие вызовы и быть крайне гибкими», – рассказал политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«По моему мнению, наиболее значимыми в новых реалиях стали проекты, связанные со строительством и инфраструктурой. Эта сфера дает экономический рост даже на фоне санкций. Особый интерес сфера строительства представляет для новых регионов России», – отметил парламентарий.
«Кроме того, в нашей стране важным направлением остается сельское хозяйство. Поэтому та поддержка, которая оказывается перечисленным отраслям, помогает экономике нашей страны эффективно противостоять санкционному давлению, увеличивая производительность труда», – указал собеседник.
По мнению депутата, крайне важно то, что реализация нацпроектов незамедлительно началась и на новых территориях – в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Так, к примеру, в рамках национального проекта «Здравоохранение» президентом России поручено провести массовую диспансеризацию детей.
Также в рамках нацпроектах уделено внимание молодежной политике. «Меры поддержки и законодательная база в сфере молодежной политики регулярно совершенствуются, особенно это касается поддержки молодежной занятости, предпринимательства, науки и многого другого», – сказал Матвейчев.
«Молодежь, конечно, всегда будет озвучивать свои проблемы, тем самым создавая поле для совершенствования этой сферы. Но это хорошо. Государство должно уделять больше внимания тому, чтобы молодежь встраивалась в жизнь страны и не стремилась эмигрировать», – полагает политолог.
Резюмируя оценку реализации нацпроектов в целом, депутат подчеркнул их максимальную эффективность. «О такой оценке свидетельствуют и данные социологических исследований, и решения властей продлевать проекты дальше. Если бы они не были востребованы у жителей страны или не справлялись с решением задач государства, то их реализация уже бы прекратилась», – отмечает он.
«Очевидно, что национальные проекты позволяют сконцентрировать усилия государства на конкретных проблемах и оперативно подстраиваются под возникающие вызовы», – заключил парламентарий.
Напомним, в декабре президент России Владимир Путин провел заседание госсовета по стратегическому планированию и национальным проектам. Глава государства назвал опережающее развитие инфраструктуры в России ключевым условием для наращивания деловой, инвестиционной активности, создания рабочих мест.
Российский лидер в своем выступлении также указал на необходимость ускорения подготовки и корректировки планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, оборонно-промышленного комплекса и параметров гособоронзаказа. Кроме того, Путин акцентировал внимание на недопустимости формального подхода в этих вопросах.
Президент призвал профильные ведомства ускорить работу по созданию цифрового профиля здоровья гражданина, а также работу по созданию 25 новых университетских кампусов мирового уровня.
Кроме того, правительству поручено нарастить ресурс инфраструктурных бюджетных кредитов, направить дополнительные 250 миллиардов на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, на программы модернизации ЖКХ.
В 2022 году в рамках реализации национальных проектов было построено, реконструировано и открыто большое количество социально значимых объектов. Так, стартовала разработка мастер-планов 25 городов Дальнего Востока и начата реализация масштабной программы «1000 дворов». Запущена образовательная программа «Приоритет 2030. Дальний Восток.
По программе «Единая субсидия» в Якутии открыт крупный кардиологический центр, а в Бурятии открылся Центр ядерной медицины. В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня. На Ямале завершился масштабный проект по строительству 22 детских садов. А в Забайкальском крае сдан в эксплуатацию первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла.
Открыто движение по трансграничному автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ и по трансграничному железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян. В Югре началось строительство второго моста через реку Обь. На Среднем Урале запущено сквозное движение по Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД), а в Челябинской области открылся реконструированный участок трассы М-5.
В рамках реализации нацпроектов утверждена программа развития Северного морского пути и стартовали первые субсидируемые каботажные рейсы по СМП атомного контейнеровоза «Севморпуть». В Тверской области строят новый речной порт, который станет частью крупного транспортно-пересадочного узла Центральной России.
На Кубани открыли крупнейший в Европе баскетбольный тренировочный центр для молодежи, а в Карачаево-Черкесии открылся самый большой в стране Центр молодежного инновационного творчества.
Путин подписал закон об уголовной ответственности за осквернение георгиевской ленты
Георгиевская лента признана одним из символов воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной, теперь за ее публичное осквернение предусмотрено уголовное наказание, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно действующим законам, публичное осквернение символа воинской славы карается штрафом до 3 млн рублей или лишением свободы на срок до трех лет, передает ТАСС.
Такие же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в Сети, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.
До этого Госдума приняла проект закона, предлагавший закрепить статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России.
Песков: За год до выборов для Путина главным будет победоносно завершить ряд дел
Приближающиеся президентские выборы не будут главным фактором в работе Владимира Путина в 2023 году, самым важным для него остаются реальные дела, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, приближение выборов в принципе не являлось главным фактором, так как у президента есть основная задача – ведение субстантивной работы и получение осязаемых результатов от нее в особенности в такое судьбоносное время в истории, передает ТАСС.
Песков добавил, что в течение последнего перед выборами года также будут показательны реальные дела, с которыми столкнулась страна. Более того, все необходимые дела будут завершены на 100% эффективно.
Ранее Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении, защищая интересы своих граждан.
Трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве
Главы военных ведомств России, Сирии и Турции обсудили в Москве сирийский кризис и меры по борьбе с экстремистами на территории страны, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, министры обсудили необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации в регионе, передает ТАСС.
В Минобороны уточнили, что по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом.
Как сообщают СМИ, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации (МИТ) Хакан Фидан провели переговоры.
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