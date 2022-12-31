Эксперты оценили значимость поручений президента по итогам встречи с инвалидами

Общественник Ильясов: Реализация поручений президента поможет встать на ноги тысячам людей

Поручения президента по итогам встречи с инвалидами и общественными организациями дадут возможность быстро и эффективно решать вопросы, которые волнуют людей. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли член НКО Марат Ильясов и член центрального штаба ОНФ Юлия Белехова.

«Важность поручений заключается в том, что теперь есть возможность решения конкретных вопросов практически напрямую с ведомствами. Это то, о чем мы ранее просили. Такой контакт просто необходим, потому что к нам за помощью обращаются люди, и они хотят слышать ответы на свои вопросы», – сказала член центрального штаба ОНФ, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

«Сейчас мы собрали все самые волнующие нас и наших подопечных проблемы. И есть реальная возможность их решить. Впереди есть целый год для того, чтобы показать, насколько эффективно можно решать задачи при прямом контакте с профильными ведомствами», – подчеркнула собеседница.

«Сама встреча и весь список поручений президента – большой итог этого года и результат серьезной работы. Я могу сказать, что еще 15 лет назад реабилитации инвалидов уделялось довольно мало внимания. Сегодня же мы видим ряд реально работающих проектов», – добавил Марат Ильясов, руководитель проекта «Встал на ноги – помоги другому» автономной НКО содействия людям с ограниченными возможностями «Я СМОГУ».

«Разница в подходах колоссальная, буквально небо и земля. И благодаря поручениям президента это развивается все больше. Можно с уверенностью сказать, что поручения дают реальную надежду многим людям на восстановление», – продолжил он.

«Я представил президенту разработанные мною тренажеры и методику реабилитации инвалидов. 16 лет назад в результате аварии я и сам оказался парализован, но смог встать на ноги. Поэтому прекрасно понимаю, насколько это сложный процесс и что многим требуется помощь», – обращает внимание собеседник.

«Сейчас разработано 12 различных моделей для занятий в положениях лежа, сидя и стоя. Они подходят для людей с различными функциональными ограничениями. Мы уже ведем серьезную работу, многое сделано. Кроме того, проводятся клинические исследования для получения регистрационных удостоверений», – рассказывает общественник.

«За пять лет, которые мы работаем, удалось оказать помощь многим людям. И было большое желание масштабировать этот опыт на всю страну. Теперь, благодаря поручению Владимира Путина, у нас появилась такая возможность», – подчеркнул Ильясов.

Ранее президент Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, которая прошла 2 декабря в формате видеоконференции.

В числе прочего глава государства поручил создать центр реабилитации для людей, получивших инвалидность, в том числе в результате боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР).

Напомним, в декабре Путин заявил, что помощь раненым солдатам и офицерам в ходе специальной военной операции должна оставаться в зоне особого внимания властей всех уровней. Он поддержал идею создания центров реабилитации для раненых бойцов СВО в Донбассе.

Также Путин распорядился решить вопрос по индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Установленный срок – 15 апреля. Помимо этого, глава государства поручил расширить возможности использования электронного сертификата для приобретения инвалидами отдельных видов товаров, работ и услуг, в том числе предусмотреть возможность приобретения протезов с использованием такого документа.

Кроме того, до 31 декабря будущего года правительство представит доклад по поводу возможности проведения предрегистрационных испытаний и исследований тренажеров Марата Ильясова. Ожидается, что при успешном прохождении все испытаний технология будет введена в медицинскую практику и будет использоваться при проведении соревнований по различным видам адаптивного спорта.