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Зеленский остался разочарован потолком цен на российскую нефть
Президент Украины Зеленский назвал несерьезным потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
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Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен в связи с решением установить регулируемый потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, он счел позицию ЕС «слабой».
Президент Украины заявил, что дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть завершилась без серьезных решений, поскольку установили «полностью комфортное» для бюджета России ограничение, передает ТАСС.
Зеленский считает, что все равно придется применять «более сильные инструменты».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации.
Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
Разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен
Разведчик рассказал, какой сигнал подают украинские танкисты, чтобы сдаться в плен
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Украинские танкисты, «законсервированные» в собственных танках, отворачивают пушку, чтобы сдаться, и выстукивают изнутри по броне сигнал SOS, рассказал российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская ЛНР.
Он рассказал РИА «Новости», что российские военные находили танки, БТР и боевые бронемашины, в которых украинские националисты были заварены со всех сторон, чтобы экипаж не мог выйти.
Разведчик отметил, что из них насильно делали смертников, однако украинские военные тоже хотят жить. Многие экипажи танков, рассказал он, отворачивают башню (пушкой) назад, медленно проезжают на российские позиции и останавливаются, глушат двигатель.
«Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких – три длинных – три коротких, сигнал SOS», – сказал он, уточнив, техники затем вытаскивают украинцев оттуда.
Заблокированные в своих машинах украинские танкисты, продолжил разведчик, по большей части не ведут боевые действия, так как понимают, что это верная смерть.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских военных, готовившихся к контратаке.
Медведев высмеял решение ввести потолок цен на российскую нефть говорящим кадром
Замглавы Совета безопасности РФ Медведев высмеял потолок цен на нефть кадром из фильма «Сияние»
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть, опубликовав кадр с замерзшим героем из фильма «Сияние».
Дмитрий Медведев после сообщений о введении странами Запада потолка на российскую нефть опубликовал у себя в Telegram-канале кадр с замерзшим персонажем актера Джека Николсона из фильма «Сияние». Он иронично его подписал: «Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…»
Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.
Накануне США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
Россия объяснила последствия попыток установить лимит цен на нефть
Посольство назвало попытки США установить лимит цен на российскую нефть перекраиванием принципов свободных рынков
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Страны Запада, пытаясь установить лимит цен на российскую нефть, занимаются перекраиванием базовых принципов функционирования свободных рынков, заявило посольство России в США.
Посольство, комментируя в Telegram «чванливые заявления» США, отметило, что кризис на энергоплощадках вызван политикой Вашингтона – санкциями против России, запретом на ее ресурсы. «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», – заявили дипломаты.
По их мнению, в результате попыток установить лимит цен на нефть возрастут неопределенность и издержки для потребителей сырья. Кроме того, теперь любая страна по политическим причинам может оказаться жертвой введения «потолка» в отношении ее экспорта. При этом в посольстве выразили уверенность, что российскую нефть продолжат покупать.
Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.
В Кремле прокомментировали решение о потолке цен на нефть
Песков заявил, что Россия не примет потолок цен на нефть
Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что ситуация сейчас анализируется, в Кремле однозначно такой потолок принимать не будут, каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, сообщат дополнительно, передает ТАСС.
Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
Скандальное заявление фон дер Ляйен возмутило Британию
Daily Mail: Заявление фон дер Ляйен об Украине едва не рассорило ее с Великобританией
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, допустив сравнение Украины с Ирландией, рискнула отношениями с Великобританией, пишут британские СМИ.
Председатель ЕК заявила, что Ирландия далеко от событий на Украине, однако эта страна, по мнению фон дер Ляйен, «лучше других понимает», почему Украина так важна для Евросоюза. «Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны», – приводит ее слова газета Daily Mail.
Британский депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг назвал заявление Урсулы фон дер Ляйен из ряда вон выходящим. По его словам, оно недипломатично, неразумно и неправильно.
Читатели газеты также возмутились словами главы ЕК, отметив, что она расшатывает западную коалицию. Так, пользователь chris58862002 написал, что это говорит «немка, страна которой силой и оккупацией подчинила себе большую часть Европы, включая Украину, 80 лет назад». По его словам, Урсула фон дер Ляйен – «абсолютная лицемерка», передает РИА «Новости».
Пользователь dot поинтересовался, так же Евросоюз поддерживает усилия Каталонии по получению независимости от Испании, и сам ответил: «Не-а».
Комментатор bleep написал, что ЕС «заново пробил дно». «Своими словами она разжигает еще больше ненависти и разделения. Это омерзительно», – подчеркнул он.
JBBooks посоветовал ЕС «держать свои грязные носы подальше от вещей, которые не являются их чертовым делом».
На этой неделе фон дер Ляйен оказалась в центре другого скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.
Украинские военные рассказали об отношении к ним жителей ДНР
Украинские военнопленные Павленко и Калиновский рассказали о нежелании ВСУ попадаться на глаза жителям ДНР
Украинские военные, которые находятся на территории ДНР, стараются не попадаться местным жителям на глаза и ходить в гражданской одежде, сообщили украинские военнопленные Александр Павленко и Александр Калиновский.
Павленко признал – в вооруженных силах Украины понимают, что на территории ДНР «не совсем любят украинских военных». Так, по его словам, военнослужащие переодевались в гражданскую одежду, чтобы сходить в магазин, передает РИА «Новости».
Калиновский сказал, что военным запретили разговаривать с местными жителями, подразделение не должно было покидать один из домов – за десять дней лишь раз ходили в магазин. «Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», – пояснил он.
Напомним, украинский военнопленный Сергей Ульянов заявил, что внушительная часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.
Разведчик объяснил минимальные потери российских войск на Украине
Разведчик спецназа заявил, что потери ВС России в зоне спецоперации на Украине минимальные
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ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника, заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам разведчика, продвижение ВС России было медлительное, но с минимальными потерями, грамотное, каждый боец был на счету. Боец рассказал, что артиллерию корректировали, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава, передает РИА «Новости».
Спецназовец также отметил, прежде чем штурмовать улицы и дома, войска «ровняют с землей» убежища противника, а также уничтожают вражескую технику. После того, как изучаются все передвижения противника, по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм.
«Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это «не приукрашивание чего-то», – подытожил разведчик.
Ранее разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен.
Напомним, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.
Появилось видео, как бойцы «Сомали» жгут технику ВСУ под Песками
В Сети опубликовано видео того, как бойцы штурмового батальона «Сомали» при поддержке батальона «Спарта» отбивают попытку наступления вооруженных сил Украины на поселок Пески в ДНР.
Видео того, как бойцы «Сомали» жгут технику ВСУ, публикует Telegram-канал WarGonzo.
Ранее народная милиция ДНР опубликовала кадры боевой работы отдельного штурмового батальона «Сомали» в поселке Пески.
Для перевозки российской нефти на фоне санкций закуплены более 100 танкеров
FT: Для перевозки нефти из России на фоне санкций закуплены до 109 танкеров
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Россия купила более сотни танкеров для поставок нефти в Индию, Китай и Турцию, сообщают британские СМИ со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.
По информации Financial Times, в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Сообщается, что танкерам от 12 до 15 лет и их планируется списать в ближайшие годы.
Как сообщил FT руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх, это покупатели, с которыми в компании не знакомы, однако он уверен, что большинство судов предназначены для России.
По данным Braemar, для России в этом году закупили более сотни кораблей напрямую или через посредников. Так, было приобретено до 29 супертанкеров (известны как VLCC), каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти, пишет РБК.
По данным брокера также был куплен 31 танкер размером Suezmax (перевозит 1 млн баррелей) и 49 танкеров Aframax (около 700 тыс. баррелей). В общей сложности речь идет о 109 кораблях.
Напомним, после долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. По данным МЭА, с мая поставки российской нефти в страны Запада сократились на 2,2 млн баррелей в сутки, однако большая часть – две трети этого объема – была перенаправлена в Китай, Индию и Турцию.
ВСУ заподозрили в демонстративной переброске сил к Артемовску
Рогов: ВСУ нарастили группировку в Запорожье, демонстративно перебросив силы к Артемовску
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстративно перебрасывают силы с запорожского направления к Артемовску (Бахмуту) в ДНР, но продолжают наращивать группировку в Орехове, перевозя технику с херсонского направления через Днепропетровск ночью, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, боевики Зеленского специально и прилюдно перебрасывают небольшое количество военных с запорожского направления из Орехова в окрестности Бахмута. Между тем, ночью гонят технику туда же [в Орехов] с херсонско-криворожского направления через Днепропетровск, усиливая группировку.
Рогов считает, что ВСУ таким образом не отказываются от удара по Запорожской области, пытаясь прикрыть свои планы, передает радио «Комсомольская правда».
Он также считает, что заморозки приведут к обострению на линии боевого соприкосновения, будет очень непростой и тревожный декабрь.
Ранее Рогов заявил, что наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога.
РПЦ прояснила ситуацию с Киево-Печерской лаврой
Советник патриарха всея Руси Балашов опроверг передачу Киево-Печерской лавры украинским раскольникам
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Киево-Печерскую лавру пока не перерегистрировали на неканоническую Православную церковь Украины, сообщил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Балашов сообщил, что зарегистрирован устав «параллельного» монастыря ПЦУ «Киево-Печерская лавра». Прежняя регистрация пока остается в силе, но в нынешней ситуации от властей Украины можно ждать быстрых действий, передает «Интерфакс».
Советник патриарха заявил, что «в атмосфере ненависти к православию и презрения к собственным гражданам, которая сгустилась на Украине особенно в последние дни, можно ожидать чего угодно», передает РИА «Новости».
При этом Балашов отметил, что у раскольников нет такого числа монахов, чтобы заселить монастырь. На это же указала и госслужба Украины по этнополитике и свободе совести, которая напомнила, что монастыри и храмы ПЦУ и без того «не выглядят переполненными, а лавру надо содержать и обслуживать», сказал Балашов.
Однако, по его словам, хотя украинские власти прежде «не спешили», утвержденные указом президента Украины Владимира Зеленского решения СНБО «отбросили в сторону все соображения здравого смысла».
В канонической Украинской православной церкви подчеркнули, что «Киево-Печерская лавра ПЦУ» не имеет никакого отношения к реальной Киево-Печерской лавре. «Лавра» раскольников зарегистрирована по другому адресу. «ПЦУ» заявила, что зарегистрировала фейковую религиозную структуру без монахов», – говорится в Telegram-канале УПЦ. Подчеркивается, что «параллельное» юридическое лицо в юрисдикции «УПЦ КП» существует не первый год.
Напомним, в ПЦУ сообщили, что решили попросить правительство Украины передать раскольникам один из храмов лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности. Для перехода лавры от УПЦ к ПЦУ требуются решение властей Украины.
Зеленский объявил, что украинские власти решили запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. В ноябре СБУ устроила обыски в Киево-Печерской лавре.
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Российский спецназовец сравнил ВСУ с клонами
Российский разведчик рассказал, что ВСУ ежедневно восполняют потери новыми солдатами
Личный состав ВСУ несет огромные потери, но Украина их восполняет с большой скоростью, завозит «пачками», как будто солдат клонируют, заявил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам спецназовца, если вечером было ранено около десятка украинских боевиков, а троих убили, столько же прибывает на следующий день, и это происходит ежедневно, передает РИА «Новости».
Разведчик пояснил, что такое «клонирование» ВСУ не мешает продвигаться ВС России вперед, российские войска уже контролируют Новоселовское, и нацелены на Берестовое.
Ранее разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР заявил, что ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника.
Постпред России в Вене предрек Европе жизнь без российской нефти
Постпред РФ в Вене Ульянов: Европа с этого года будет жить без российской нефти
Европа с этого года будет жить без российской нефти, Россия не будет поставлять топливо тем странам, кто ввел антирыночный потолок цен, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам Ульянова, Россия дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые введут потолок цен. Посол отметил, что с этого года Европа будет жить без российской нефти. Также он не исключил, что ЕС обвинит Россию, что она использует нефть в качестве оружия, передает РИА «Новости».
Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
В ЕС разъяснили схему введения потолка цен на российскую нефть
В ЕС заявили, что для изменения уровня потолка цен на нефть нужно согласие всех стран
Любой пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть на уровне ЕС потребует принятия единогласного решения совета Евросоюза, переход будет плавный, не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря, сообщил высокопоставленный европейский источник.
По словам высокопоставленного европейского источника, пересмотр потолка цен на европейском уровне требует единогласного решения Совета ЕС, изменение должно быть внесено в соответствующие поправок в санкционный режим ЕС.
Источник также отметил, что несколько развивающихся стран G20 продемонстрировали «позитивные сигналы» в отношении намерения соблюдать вводимый потолок цен на российскую нефть. Он заявил, что коалиция по потолку цен будет частично формальной, частично неформальной, передает РИА «Новости».
При этом европейский чиновник отказался назвать такие страны, сославшись на конфиденциальность подобной информации.
Он отметил, что потолок будет соблюдаться, поскольку у ЕС есть рычаг, учитывая размеры финансового, транспортного, брокерского секторов ЕС и партнеров по G7. То есть другим покупателям российской нефти будет сложно в краткосрочной и долгосрочной перспективе найти замену этим европейским услугам. В частности, нефтяному танкеру, по мнению представителя ЕС, будет сложно обойтись без страхового полиса одной из компаний Евросоюза.
«Кроме того, эти страны смогут получить выгоду от более низких цен на российскую нефть. Мы уже наблюдаем, что Россия находится под давлением партнеров в отношении скидок на нефть Urals», – отметил европейский чиновник.
Он заявил, что Евросоюз запланировал первый пересмотр потолка цен на российскую морскую нефть в середине января, который, скорее всего, не обойдется без разногласий.
Между тем, в распространенном релизе Еврокомиссии, говорится, что потолок цен также предусматривает плавный переход – он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации.
Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
G7 и Австралия договорились о лимите цен на российскую нефть
Страны G7 и Австралия согласовали введение лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель
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Достигнуто соглашение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, заявили G7 и Австралия, добавив, что планируют постепенно отказаться от российской нефти и нефтепродуктов на внутренних рынках.
В совместном заявлении, распространенном минфином США, говорится, что G7 и Австралия входят в коалицию по введению потолка цен. Указывается, что в отношении перевозимой по морю нефти российского происхождения они достигли консенсуса о максимальной цене в 60 долларов за баррель, передает ТАСС.
По версии G7 и Австралии, лимит цен должен сохранить стабильные поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов в другие страны, но «ограничить» доходы Москвы. Государствам, которые не входят в коалицию, предложено поддержать лимит цен, который якобы отвечает их экономическим интересам. В G7 обещали следить за эффективностью политики по лимиту цен. Указывается, что предельная стоимость может быть скорректирована, передает РИА «Новости».
При корректировке собираются учитывать эффективность лимита, уровень соблюдения этой политики, движения рынка, потенциальное воздействие лимита на государства. Коалиция может «изучить необходимость дальнейших действий для обеспечения эффективности политики ценового предела».
Ограничение цены начнет действовать «5 декабря или вскоре после» этой даты. В документе сообщается также, что аналогичное решение G7 и Австралии о ценовом потолке на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля. «Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно», – сказано в заявлении.
В свою очередь, минфин США заявил, что Россия «может продавать на уровне или ниже ценового лимита и сохранять поток своей нефти на глобальные рынки по более низким ценам для импортеров с преимуществами первоклассных сервисов G7», или же «положиться на поставщиков услуг вне G7, масштаб которых ограничен, более дорог и менее надежен». По мнению Вашингтона, в интересах России сохранить объем продаж.
Лимит в 60 долларов минфин счел достаточным уровнем для поддержания у России понятного экономического стимула. Москва этот уровень «исторически одобряла», он сопоставим с ценой до начала спецоперации на Украине, заявило министерство.
Глава ведомства Джанет Йеллен утверждает, что лимит цен поддержит поток дисконтированной российской нефти на глобальные рынки. Он создан якобы с целью защиты потребителей и компаний от глобальных сбоев поставок и окажется выгодным для стран с низким и средним доходом, сказала Йеллен.
Накануне США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель. Напомним, JPMorgan Chase & Co ожидает рост стоимости нефти до 380 долларов за баррель, если страны G7 установят лимит цен. Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.