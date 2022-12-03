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Times: В Германии осталось запасов оружия на два дня боев
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Из-за конфликта на Украине и поставок снаряжения для ВСУ склады истощаются по всей Европе, запасов оружия у бундесвера хватит на два дня интенсивных боев, заявил эксперт по Германии Оливер Муди в эфире Times Radio.
Муди заявил, что конфликт на Украине опустошил оружейные склады по всей Европе, но в Германии эта проблема ощущается особенно остро из-за сокращения финансирования Вооруженных сил, передает РИА «Новости».
По его словам, чтобы восстановить арсенал, Германии необходимо 20 млрд евро. Он полсчитал, что у бундесвера осталось оружия и боеприпасов всего на два дня активных военных действий в случае необходимости.
Ранее в США испугались нехватки оружия для Тайваня из-за поставок Украине.
Разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен
Разведчик рассказал, какой сигнал подают украинские танкисты, чтобы сдаться в плен
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Украинские танкисты, «законсервированные» в собственных танках, отворачивают пушку, чтобы сдаться, и выстукивают изнутри по броне сигнал SOS, рассказал российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская ЛНР.
Он рассказал РИА «Новости», что российские военные находили танки, БТР и боевые бронемашины, в которых украинские националисты были заварены со всех сторон, чтобы экипаж не мог выйти.
Разведчик отметил, что из них насильно делали смертников, однако украинские военные тоже хотят жить. Многие экипажи танков, рассказал он, отворачивают башню (пушкой) назад, медленно проезжают на российские позиции и останавливаются, глушат двигатель.
«Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких – три длинных – три коротких, сигнал SOS», – сказал он, уточнив, техники затем вытаскивают украинцев оттуда.
Заблокированные в своих машинах украинские танкисты, продолжил разведчик, по большей части не ведут боевые действия, так как понимают, что это верная смерть.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских военных, готовившихся к контратаке.
Скандальное заявление фон дер Ляйен возмутило Британию
Daily Mail: Заявление фон дер Ляйен об Украине едва не рассорило ее с Великобританией
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, допустив сравнение Украины с Ирландией, рискнула отношениями с Великобританией, пишут британские СМИ.
Председатель ЕК заявила, что Ирландия далеко от событий на Украине, однако эта страна, по мнению фон дер Ляйен, «лучше других понимает», почему Украина так важна для Евросоюза. «Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны», – приводит ее слова газета Daily Mail.
Британский депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг назвал заявление Урсулы фон дер Ляйен из ряда вон выходящим. По его словам, оно недипломатично, неразумно и неправильно.
Читатели газеты также возмутились словами главы ЕК, отметив, что она расшатывает западную коалицию. Так, пользователь chris58862002 написал, что это говорит «немка, страна которой силой и оккупацией подчинила себе большую часть Европы, включая Украину, 80 лет назад». По его словам, Урсула фон дер Ляйен – «абсолютная лицемерка», передает РИА «Новости».
Пользователь dot поинтересовался, так же Евросоюз поддерживает усилия Каталонии по получению независимости от Испании, и сам ответил: «Не-а».
Комментатор bleep написал, что ЕС «заново пробил дно». «Своими словами она разжигает еще больше ненависти и разделения. Это омерзительно», – подчеркнул он.
JBBooks посоветовал ЕС «держать свои грязные носы подальше от вещей, которые не являются их чертовым делом».
На этой неделе фон дер Ляйен оказалась в центре другого скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.
Украинские военные рассказали об отношении к ним жителей ДНР
Украинские военнопленные Павленко и Калиновский рассказали о нежелании ВСУ попадаться на глаза жителям ДНР
Украинские военные, которые находятся на территории ДНР, стараются не попадаться местным жителям на глаза и ходить в гражданской одежде, сообщили украинские военнопленные Александр Павленко и Александр Калиновский.
Павленко признал – в вооруженных силах Украины понимают, что на территории ДНР «не совсем любят украинских военных». Так, по его словам, военнослужащие переодевались в гражданскую одежду, чтобы сходить в магазин, передает РИА «Новости».
Калиновский сказал, что военным запретили разговаривать с местными жителями, подразделение не должно было покидать один из домов – за десять дней лишь раз ходили в магазин. «Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», – пояснил он.
Напомним, украинский военнопленный Сергей Ульянов заявил, что внушительная часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.
Разведчик объяснил минимальные потери российских войск на Украине
Разведчик спецназа заявил, что потери ВС России в зоне спецоперации на Украине минимальные
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ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника, заявил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам разведчика, продвижение ВС России было медлительное, но с минимальными потерями, грамотное, каждый боец был на счету. Боец рассказал, что артиллерию корректировали, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава, передает РИА «Новости».
Спецназовец также отметил, прежде чем штурмовать улицы и дома, войска «ровняют с землей» убежища противника, а также уничтожают вражескую технику. После того, как изучаются все передвижения противника, по украинским позициям работают минометы и гранатометы и только затем начинается штурм.
«Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это «не приукрашивание чего-то», – подытожил разведчик.
Ранее разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен.
Напомним, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.
Появилось видео, как бойцы «Сомали» жгут технику ВСУ под Песками
В Сети опубликовано видео того, как бойцы штурмового батальона «Сомали» при поддержке батальона «Спарта» отбивают попытку наступления вооруженных сил Украины на поселок Пески в ДНР.
Видео того, как бойцы «Сомали» жгут технику ВСУ, публикует Telegram-канал WarGonzo.
Ранее народная милиция ДНР опубликовала кадры боевой работы отдельного штурмового батальона «Сомали» в поселке Пески.
ВСУ заподозрили в демонстративной переброске сил к Артемовску
Рогов: ВСУ нарастили группировку в Запорожье, демонстративно перебросив силы к Артемовску
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстративно перебрасывают силы с запорожского направления к Артемовску (Бахмуту) в ДНР, но продолжают наращивать группировку в Орехове, перевозя технику с херсонского направления через Днепропетровск ночью, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, боевики Зеленского специально и прилюдно перебрасывают небольшое количество военных с запорожского направления из Орехова в окрестности Бахмута. Между тем, ночью гонят технику туда же [в Орехов] с херсонско-криворожского направления через Днепропетровск, усиливая группировку.
Рогов считает, что ВСУ таким образом не отказываются от удара по Запорожской области, пытаясь прикрыть свои планы, передает радио «Комсомольская правда».
Он также считает, что заморозки приведут к обострению на линии боевого соприкосновения, будет очень непростой и тревожный декабрь.
Ранее Рогов заявил, что наращивание группировки ВСУ в Запорожской области на линии соприкосновения замедлилось из-за нанесенного союзными силами удара по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога.
РПЦ прояснила ситуацию с Киево-Печерской лаврой
Советник патриарха всея Руси Балашов опроверг передачу Киево-Печерской лавры украинским раскольникам
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Киево-Печерскую лавру пока не перерегистрировали на неканоническую Православную церковь Украины, сообщил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Балашов сообщил, что зарегистрирован устав «параллельного» монастыря ПЦУ «Киево-Печерская лавра». Прежняя регистрация пока остается в силе, но в нынешней ситуации от властей Украины можно ждать быстрых действий, передает «Интерфакс».
Советник патриарха заявил, что «в атмосфере ненависти к православию и презрения к собственным гражданам, которая сгустилась на Украине особенно в последние дни, можно ожидать чего угодно», передает РИА «Новости».
При этом Балашов отметил, что у раскольников нет такого числа монахов, чтобы заселить монастырь. На это же указала и госслужба Украины по этнополитике и свободе совести, которая напомнила, что монастыри и храмы ПЦУ и без того «не выглядят переполненными, а лавру надо содержать и обслуживать», сказал Балашов.
Однако, по его словам, хотя украинские власти прежде «не спешили», утвержденные указом президента Украины Владимира Зеленского решения СНБО «отбросили в сторону все соображения здравого смысла».
В канонической Украинской православной церкви подчеркнули, что «Киево-Печерская лавра ПЦУ» не имеет никакого отношения к реальной Киево-Печерской лавре. «Лавра» раскольников зарегистрирована по другому адресу. «ПЦУ» заявила, что зарегистрировала фейковую религиозную структуру без монахов», – говорится в Telegram-канале УПЦ. Подчеркивается, что «параллельное» юридическое лицо в юрисдикции «УПЦ КП» существует не первый год.
Напомним, в ПЦУ сообщили, что решили попросить правительство Украины передать раскольникам один из храмов лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности. Для перехода лавры от УПЦ к ПЦУ требуются решение властей Украины.
Зеленский объявил, что украинские власти решили запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. В ноябре СБУ устроила обыски в Киево-Печерской лавре.
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Российский спецназовец сравнил ВСУ с клонами
Российский разведчик рассказал, что ВСУ ежедневно восполняют потери новыми солдатами
Личный состав ВСУ несет огромные потери, но Украина их восполняет с большой скоростью, завозит «пачками», как будто солдат клонируют, заявил российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.
По словам спецназовца, если вечером было ранено около десятка украинских боевиков, а троих убили, столько же прибывает на следующий день, и это происходит ежедневно, передает РИА «Новости».
Разведчик пояснил, что такое «клонирование» ВСУ не мешает продвигаться ВС России вперед, российские войска уже контролируют Новоселовское, и нацелены на Берестовое.
Ранее разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР заявил, что ВС России проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями благодаря грамотной тактике, корректировке артиллерии и изучения передвижения противника.
Экс-советник ЦРУ предрек Украине значительное сокращение территорий
Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра
К концу конфликта территория Украины значительно сократится, она превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.
По словам автора статьи, ВСУ несут большие потери, поставки оружия Западом затруднены из-за проблем в логистике, кроме того, украинские солдаты плохо обучены. Также Рикардс утверждает, опираясь на информацию Белого дома, ЕС и НАТО, что «фактическая ситуация на поле боя почти полностью расходится с западным нарративом», передает РИА «Новости».
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша готовится к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.
Представитель Пугачевой отказалась комментировать экскурсии в особняке примадонны
Представитель Пугачевой Чупракова не стала комментировать сообщения об экскурсиях в особняке примадонны
Представитель эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова не стала отвечать на вопросы об экскурсиях, которые, по сообщениям СМИ, проводятся в особняке примадонны с тем, чтобы передать вырученные средства в благотворительный фонд Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского.
Чупракова заявила РИА «Новости», что не дает никаких комментариев на этот счет.
На вопрос о том, может ли она хотя бы опровергнуть эту информацию, представитель Пугачевой повторила, что не комментирует ситуацию.
По данным СМИ, в особняке примадонны в деревне Грязь будут проводиться экскурсии, стоимость которых составит 10 тыс. 200 рублей. Средства от продаж, как утверждается, будут направлены в благотворительный фонд Елены Зеленской.
Ранее на этой неделе стало известно, что Пугачева начала процесс ликвидации медиакомпании «АБП» – своего последнего бизнеса в России.
Российские мастера боевых искусств сформировали отряд добровольцев для участия в СВО
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«Решение ехать в зону СВО далось мне легко, потому что давно хотел это сделать. В моем понимании такая добровольческая миссия заключается в противостоянии фашизму», – сказал газете ВЗГЛЯД мастер спорта международного класса, борец Сергей Плеханов. Ранее он вступил в отряд добровольцев, который был создан Российским союзом боевых искусств.
«Мой прадед по линии матери был на Великой Отечественной и до сих пор считается пропавшим без вести. Вот почему для меня очень важно, чтобы не было фашизма, чтобы мы и наши дети жили спокойно, процветали. Когда от моих коллег из Москвы мне поступило предложение стать участником специальной военной операции (СВО), я, не задумываясь, согласился. Для меня это все в новинку, но с нами будут работать профессионалы, которые неоднократно бывали в горячих точках. Они помогут нам пройти подготовку», – рассказал мастер спорта России международного класса, обладатель четвертого дана киокушинкай, житель Краснодара Сергей Плеханов.
По словам собеседника, он уже неделю находится на сборах в Москве и готовится к отправке на учебу «для прохождения боевого слаживания». При этом Плеханов признался, что у него нет боевого опыта, если не считать охоты в тайге. «Я родом с Дальнего Востока, поэтому разбираюсь в оружии. Я не такой уж зеленый новичок и имею представление о том, что мне предстоит», – заверил собеседник.
О создании отряда добровольцев Плеханов вместе с другими борцами объявил вечером в пятницу в столичном дворце спорта «Лужники», где в этот момент проходил Форум «Битва чемпионов 14: Школа против школы». Состязание прошло под эгидой Российского союза боевых искусств (РСБИ).
В качестве почетных гостей в нем приняли участие: первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и известный мастер смешанных единоборств, чемпион мира и Европы Владимир Минеев. При этом младший брат Минеева Петр ранее погиб в ходе СВО.
О создании добровольческого отряда РСБИ на церемонии открытия форума сообщил Юрий Трутнев, сопредседатель союза. По словам Трутнева, среди добровольцев – мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники, «все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках». «Я хочу им поклониться и поблагодарить их за то, что они приняли это решение», – сказал вице-премьер.
«Сегодня уже мало выйти на татами или на ринг, чтобы доказать, что ты боец. Настоящие бойцы сегодня – те, кто проливает кровь за нашу Родину,
те, кто ее защищают», – добавил Трутнев. Как пояснили ТАСС в пресс-службе аппарата вице-премьера, отряд состоит из 98 человек, он будет полностью укомплектован и пройдет подготовку в военном центре в Гудермесе. Ее проведут инструкторы спецназа, обладающие боевым опытом.
РСБИ включает в себя 65 всероссийских спортивных федераций и организаций, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств из тех, что активно развиваются в России. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, участниками «Битвы чемпионов» в разные годы были такие выдающиеся мастера боевых искусств, как Федор Емельяненко и нынешний глава Калмыкии Бату Хасиков.
В видеообращении к участникам форума спортсмен Сергей Плеханов заявил: «Настало время отдать за свою Родину больше, чем ты можешь, а это и есть для меня суть понятия «патриотизм». Я очень горд, что мои прадеды и деды защищали Родину. Для меня они и все те, кто защищал нашу Родину во все времена, и есть настоящие герои. Я считаю, что нужно знать и чтить историю России».
Борец напомнил, что у тех, кто нападал на Россию и пытался поработить ее, «никогда этого не получалось и не получится». «Знаю, что семья будет очень скучать и переживать. А также у меня много юных учеников-каратистов. Мне есть кого защищать», – подчеркнул краснодарец.
Плеханов – серебряный призер абсолютного чемпионата мира по киокушину, чемпион мира по тамэсивари, двукратный чемпион на международном турнире Кубок Оямы в Японии (1999, 2000).
Отряд добровольцев объединил бойцов из Москвы и Московской области, Татарстана, Адыгеи, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского края, Приморья. Командиром отряда стал исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов – чемпион России, чемпион ЮАР, призер Кубка Оямы, обладатель четвертого дана по киокусинкай, мастер боевых искусств, мастер спорта РФ, лауреат премии «Оскар» «За выдающийся вклад в развитие боевых искусств во всем мире» 2011 года.
Как отметил Габбасов, все хорошо знают историю Великой Отечественной войны, которая «буквально коснулась каждой советской семьи». «Когда нацизм шел завоевать и поработить СССР, ценой 27 млн жизней была одержана великая Победа. Вот и сегодня нацизм поднимает голову, и в этом ему помогает Запад», – сказал Габбасов. –
«Я для себя решил пойти добровольцем, чтобы встать рядом со своими братьями. Именно братьями, потому что мать у нас одна – Родина. Мы – русские и внуки русского солдата, и эту память мы не отдадим».
Еще один доброволец, кандидат в мастера спорта России по тайскому боксу Александр Котенков из Екатеринбурга процитировал высказывание о том, что у каждого мужчины «три мамы». «Первая его родила, вторая – мать его детей, а третья – это Родина-мать. Поэтому каждый должен сделать свой выбор. Я свой выбор сделал. Не скажу, что решение принималось тяжело – оно давно зрело. Каждый мужчина, проживающий в РФ и являющийся патриотом своей Родины, должен сделать свой выбор, что я и сделал. Хочу пожелать только одного: чтобы наступил мир и мы победили в этом непростом военном конфликте. Победа однозначно будет за нами», – заявил Котенков.
Россия выразила готовность заместить украинское зерно нуждающимся странам
Посол по особым поручениям МИДа Озеров заявил о готовности России заместить украинское зерно нуждающимся странам
Россия готова полностью заместить украинские зерновые, которые составляют лишь 2% мирового производства, по приемлемым ценам всем заинтересованным и нуждающимся странам, заявил посол по особым поручениям МИДа Олег Озеров.
Озеров отметил, что урожай 2022 года оказался рекордным – 152,2 млн тонн. В связи с этим Россия готова поставлять зерно наиболее нуждающимся странам бесплатно (500 тыс. тонн), передает ТАСС со ссылкой на Newsweek.
В МИДе посетовали на противодействие регуляторов в Европе, но подчеркнули, что российская сторона намерена выполнять обязательства по международным контрактам, будь то продукция АПК, удобрения или энергоносители.
Напомним, Турция рассказала, что во ходе переговоров с Россией принято решение поставлять зерно в Африку безвозмездно. Россия в рамках зерновой сделки поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений.
Захарова сравнила вранье украинских политиков о насилии против женщин с реальной угрозой
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о кампании лжи в отношении российских военнослужащих, которых безосновательно обвиняли в сексуальном насилии против украинских женщин.
В своем Telegram-канале Захарова обратила внимание на заявления «жены бункерного Елены» (Зеленской, супруги президента Украины – прим. ВЗГЛЯД), бывшего омбудсмена Украины по правам человека Людмилы Денисовой и спецпредставителя генерального секретаря ООН Прамилы Паттен, которые «страстно обвиняли российских военнослужащих в сексуальном насилии против украинских женщин». Она отметила, что по всему миру проходили тематические флешмобы, однако со временем стало понятно, что они «безбожно врут».
Денисова, как напомнила Захарова, признавалась, что просто наврала, «пытаясь этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию».
Прамилу Паттен также активно использовали в этой лжи, «вложив ей в уста не то, что вы подумали, а грязный фейк про виагру», отметила Захарова, указав на более позднее признание спецпредставителя генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, что никакой достоверной информацией не обладает.
Между тем, продолжила Захарова, реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. Она привела заявление министерства равноправия Швеции, в котором указано, что именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство. «Совсем как в фильме «Лиля навсегда», – написала официальный представитель МИД РФ.
Шведские СМИ это заявление активно распространяли, однако Киев или международное сообщество на это никак не отреагировали. Шведские СМИ при этом уже который месяц полнятся многочисленными репортажами об изнасилованиях, совершенных в отношении украинок, добавила Захарова.
«А ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме – не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов – оба хуже. Кулебище, вперед, на Стокгольм!» – заключила Захарова.
В последние месяцы поступает много сообщений о жестоком обращении, с которым сталкиваются бежавшие в Европу украинские беженки. Так, газета Times писала, что украинкам, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают непристойные предложения.
СНБО Украины опроверг передачу Киево-Печерской лавры раскольникам
Секретарь СНБО Данилов опроверг перевод Киево-Печерской лавры в состав раскольнической Православной церкви Украины
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Правительство Украины не принимало документов о переходе Киево-Печерской лавры в состав раскольнической Православной церкви Украины, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов подчеркнул, что Киево-Печерская лавра принадлежит «всему народу», он «не видел, что государство дало возможность пользоваться помещениями». Комментируя регистрацию раскольниками юрлица «Киево-Печерская лавра ПЦУ», Данилов сказал, что любой «может зарегистрировать общественную организацию по любому адресу, но должно быть согласие собственника». Он подчеркнул, что правительство или «кто-либо другой» подобных документов не принимали.
При этом, по словам секретаря СНБО Украины, если украинские власти установят, что каноническая Украинская православная церковь сотрудничала с Россией, УПЦ МП закроют, а ее деятельность запретят на территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Тем временем офис президента Украины обнародовал имена священнослужителей, против которых СНБО ввел санкции. В частности, в список включены экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский (клирик УПЦ) и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр (Лебедь), о которых уже сообщали СМИ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в санкционный список включены митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев, епископ Джанкойский и Раздольский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией Александр Овсянников, архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ Александр Таранов, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосиевской епархии Вячеслав Опанасенко, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ Олег Иванов, епископ Роменский и Буринский УПЦ Алексей Масленников, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон (Владимир Удовенко).
Пятилетние санкции включают блокировку активов, ограничение экономических действий, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через Украину, прекращение культурного, научного и образовательного сотрудничества, развлекательных программ с иностранными государствами и юридическими лицами и прочее.
Напомним, в ПЦУ сообщили, что 1 декабря зарегистрирован «устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Православной церкви Украины». ПЦУ хочет получить один из храмов лавры и помещения для монастырской деятельности. Перед этим украинские объявили о намерении запретить связанные с Россией религиозные организации. В ноябре СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре.
Киев решил расторгнуть договор с Россией о пересечении границы жителями приграничных областей
Украинское правительство одобрило законопроект о прекращении действия соглашения с Россией о пересечении границы жителями приграничных областей, сообщили в МИДе страны.
В министерстве отметили, что данное соглашение не применяется с 1 июля 2022 года, когда украинские власти ввели визовый режим с Россией, передает РИА «Новости».
Законопроект подготовлен МИД Украины для «противодействия угрозам национальной безопасности».
Напомним, граждане Украины смогут въезжать в Россию без оформления виз и в 2023 году.