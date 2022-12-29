В онлайн-этап конкурса «Лига Лекторов» прошли 800 участников из 77 регионов

Российское общество «Знание» подвело итоги регионального этапа конкурса «Лига Лекторов». Участники впервые очно выступали перед членами Экспертных советов в регионах, где они проживают.

К следующему онлайн-этапу допущено 800 конкурсантов из более чем 9 тыс., подавших заявки на конкурс. Они должны будут подготовить новые лекции, которые будут оценивать в режиме онлайн и профессионалы, и все желающие уже в январе 2023 года.

Итоги регионального этапа показали, что готовиться к следующей ступени конкурса предстоит участникам из 77 регионов. Самыми активными по традиции оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга, откуда в следующий этап прошло 191 и 100 человек соответственно. Также в лидерах по числу конкурсантов – Московская, Самарская, Ростовская, Саратовская, Челябинская, Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край, республики Татарстан и Башкортостан, говорится на сайте общества «Знания».

Самым старшим по возрасту из участников, прошедших в онлайн-этап, стал инженер, а ныне педагог дополнительного образования в московской школе №830 Леонид Крейндлин: ему удалось набрать максимальное количество баллов на самой сложной, многочисленной московской площадке всего регионального этапа. Особенно приятно приветствовать в онлайн-этапе и заслуженного деятеля искусств Украины, профессора, заведующую кафедрой теории и истории музыки ЛГАКИ им. Матусовского Евгению Михалеву, которая в будущем году готовится отметить свой 80-й юбилей. Самым младшим участникам, которые также завоевали место в следующем этапе соревнования лекторов, всего по 19 лет: это Влад Гордеенко, студент НГТУ из Новосибирска, и Александр Банков, студент университета ИТМО из Санкт-Петербурга.

За прошедший региональный этап члены Экспертного совета, объединяющего более 300 представителей партнеров Общества «Знания», посмотрели и оценили в общей сложности более 400 часов просветительских лекций.

К предстоящему этапу участникам предстоит подготовить новые лекции. А сейчас у них есть время проанализировать свои выступления и понять, чем, по их мнению, они заслужили хорошие баллы в предыдущем этапе состязания.

Следующий онлайн-этап конкурса стартует в январе 2023 года. В этом случае участникам достаточно подключиться дистанционно, что можно сделать из дома или той локации, откуда они собираются вести свою трансляцию. Об интерьерах и условиях в помещении им обязательно стоит подумать, ведь транслироваться лекция будет в прямом эфире на всю страну, а их выступлениям профессионалы и зрители дадут оценку.

Весной 2023 года во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, а затем – финал третьего сезона проекта. По результатам конкурса определятся 50 лучших лекторов страны, которые будут принимать участие в мероприятиях Российского общества «Знание». Все победители получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.