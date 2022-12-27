Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге

Лидеры России и Белоруссии начали переговоры в Русском музее в Петербурге

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Как заявил белорусский лидер, 26 декабря стороны обсудили многие вопросы, расставили точки над «i». Так, по мнению Лукашенко, на решение некоторых задач главы государств тратят годы, тогда как Москва и Минск разом проговорили все основные вопросы, в основном по экономике, передает РИА «Новости».

Также Лукашенко выразил благодарность российскому лидеру за конструктивный диалог.

«Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы решили все, что они просили», – заключил он.

Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.

Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Путин сообщал, что между участниками СНГ возникают разногласия, но стороны готовы их решать.