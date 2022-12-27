Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге

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27 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

Двигатель ПД-8 на испытательном стенде Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета Superjet New – летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано? Подробности...
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Россия обрела новую устойчивость в агрессивной среде

СВО стала главным вызовом и главным поводом для сплочения народа в 2022 году, уверены эксперты Евгений Биятов/РИА Новости
Спецоперация России на Украине – главное событие 2022 года. У Запада не получилось сломать Россию извне, а внутри страна стала лишь сплоченнее. Какие изменения происходят в России на наших глазах и чего ждать в следующем году? Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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Латвия готовит этническую чистку русского населения

Русская община Латвии неоднократно проводила акции протеста против политики местных властей Таисия Воронцова/ТАСС
Выслать из страны сотни тысяч людей по этническому признаку? Еще недавно казалось, что в Европе, в XXI веке подобные события, напоминающие нацистскую практику, попросту невозможны. Однако в Латвии эта идея всерьез обсуждается и применять ее предлагается по отношению к русскому населению этой страны. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Россия не могла позволить противнику выбирать время для наступления

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Владимир Путин взял на себя тяжелую ответственность, начав действовать тогда, когда экономика России приобрела необходимый запас прочности, а вооруженные силы получили преимущество по целому ряду видов вооружений, в первую очередь стратегических. Подробности...

США становятся зависимы от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Запад сам загнал себя в тупик, идеологически обосновав необходимость поддержки всегда неадекватной украинской власти. И что самое жуткое, украинская власть это поняла. Подробности...

Все просто, как история Ясиноватой

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Брожу по пригороду Донецка. Как это объяснить сыну, всем интернет-подсаженным детям? Что мне сказать, какие слова найти для сытого тыла, городов-миллионников? Кто тут орк, кто тут эльф, кто тут люди? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Зачем Зеленскому сексолог

«Мирный план Зеленского». Что это?

Обсуждение: 8 комментариев

США проиграли в Венесуэле

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Путин и Лукашенко начали переговоры в Петербурге

    Лидеры России и Белоруссии начали переговоры в Русском музее в Петербурге

    27 декабря 2022, 11:11

    Текст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали переговоры в Русском музее в Санкт-Петербурге.

    Как заявил белорусский лидер, 26 декабря стороны обсудили многие вопросы, расставили точки над «i». Так, по мнению Лукашенко, на решение некоторых задач главы государств тратят годы, тогда как Москва и Минск разом проговорили все основные вопросы, в основном по экономике, передает РИА «Новости».

    Также Лукашенко выразил благодарность российскому лидеру за конструктивный диалог.

    «Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы решили все, что они просили», – заключил он.

    Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.

    Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Путин сообщал, что между участниками СНГ возникают разногласия, но стороны готовы их решать.

    Лукашенко дал хороший прогноз на 2023 год
    Прогноз от Лукашенко: 2023 год будет самым счастливым и удачным
    		    26 декабря 2022, 16:36
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что 2023 год будет самым счастливым и удачным.

    Отвечая на вопрос, каким будет 2023 год, Лукашенко сказал: «Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Белта слова Лукашенко.

    Ранее Лукашенко вручил главе Роскосмоса Юрию Борисову в ходе визита в центр подготовки космонавтов имени Гагарина свежий хлеб и любимое сало главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Борисов предложил Белоруссии присоединиться к проекту Российской орбитальной станции и сказал, что можно построить отдельный белорусский модуль.

    Коментарии (9)
    Лавров предостерег США от угроз президенту России
    Лавров посоветовал «неназванным лицам» в Пентагоне хорошо подумать о последствиях планов «обезглавить Россию»
    		    27 декабря 2022, 04:58
    Фото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Высказывания «неназванных официальных лиц» из Пентагона о возможности нанести по Кремлю «обезглавливающий удар» фактически являются угрозой физического устранения президента России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

    Как заявил Лавров, если в Вашингтоне кто-то действительно рассматривает подобные планы, то «этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях», передает ТАСС.

    По его словам, на Западе «похоже, совсем отбросили какие-либо приличия». В частности, «небезызвестная Лиз Трасс» на предвыборных дебатах «без тени сомнения» говорила, что «вполне готова отдать приказ о ядерном ударе».

    Также Лавров указал на «зашкаливающие провокации киевского режима». Как отметил министр, украинский президент Владимир Зеленский «договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России». «Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», – сказал глава МИД России.

    Напомним, Зеленский призвал НАТО предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия. В Кремле обвинили Киев во втягивании Запада в ядерную риторику. Позднее Зеленский заявил, что его неправильно поняли и что речь якобы шла только о санкциях.

    В октябре посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил обещания генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по войскам России конвенциальный удар, а также призывы экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона к смене режима в России. По словам Антонова, бредовые заявления о возможности «обезглавливающего» удара по российскому руководству не поддаются здравому объяснению.

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    Путин назвал объединение русского народа целью России
    Путин: Целью России является объединение русского народа
    		    25 декабря 2022, 14:17
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Цель России – в объединении русского народа, а геополитические оппоненты всегда брали курс на растаскивание исторической России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Путин в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин, сказал, что в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России.

    «Разделяй и властвуй» – вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом – в объединении русского народа», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет. По его словам, Россия не могла повести себя в отношении Украины так же цинично, как Запад, поскольку у РФ другая философия.

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    В Ватикане предложили Минск в качестве места для переговоров по Украине
    Посол Ватикана предложил Минск в качестве места для переговоров по разрешению конфликта на Украине

    25 декабря 2022, 22:08

    Текст: Кристина Цыцура

    Минск мог бы стать местом для переговоров по разрешению украинского конфликта, заявил посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич.

    По словам Йозича, Ватикан будет прилагать все усилия, чтобы мирные переговоры состоялись.

    «Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на низком или высоком уровне», – сказал Йозич в интервью телеканалу СТВ, передает РИА «Новости».

    По поводу отношения Ватикана и официального Минска, представитель Ватикана заявил, что устанавливаются хорошие контакты. Он подчеркнул, что Ватикан заинтересован всегда развивать диалог и решать все вопросы через диалог, мир, согласие, уважение.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что никакого «Минска–3» больше не будет.

    Коментарии (27)
    Борисов предложил Лукашенко создать белорусский модуль для Российской орбитальной станции
    		    24 декабря 2022, 15:02
    Фото: president.gov.by
    Текст: Алексей Дегтярев

    Белоруссия имеет возможность присоединиться к проекту Российской орбитальной станции, соответствующее предложение высказал глава Роскосмоса Юрий Борисов белорусскому президенту Александру Лукашенко.

    Борисов во время визита в центр подготовки космонавтов белорусского лидера предложил Лукашенко «на российскую станцию с нами вместе», передает РИА «Новости».

    Президент страны шуткой ответил, что ему нужно лететь вместе с Борисовым, чтобы была гарантия, что его вернут.

    В ответ на это руководитель госкорпорации предложил создать отдельный белорусский модуль для станции.

    «Да ладно, зачем так делиться? Будут потом критиковать, что мы разделились. В одном полетим», – ответил Лукашенко.

    Президент Белоруссии прибыл в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Его встретили Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и глава центра Максим Харламов.

    Отмечается, что запланированы переговоры по перспективе сотрудничества в космической сфере между странами.

    Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Лукашенко заявил, что отправка белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) состоится в 2023 году.

    Коментарии (16)
    Путин: Между участниками СНГ возникают разногласия, но мы готовы их решать
    Путин: Между участниками СНГ также возникают разногласия, но мы готовы их решать

    26 декабря 2022, 16:44

    Текст: Ольга Иванова

    Угрозы и вызовы растут, между участниками СНГ также возникают разногласия, но есть готовность их решать, заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите лидеров СНГ.

    «К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами – вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия», – цитирует его РИА «Новости».

     

    Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах.

    Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.

    Коментарии (5)
    Путин: Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине
    Путин полностью убежден в уничтожении комплексов ПВО Patriot на Украине

    25 декабря 2022, 13:22

    Текст: Валентина Григоренко

    Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Соединенными Штатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Конечно, пощелкаем, 100%!» – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин. При этом президент отметил, что у Украины таких комплексов «пока нет», передает ТАСС.

    Накануне американский генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что украинская армия еще не скоро сможет использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет не один месяц.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.

    Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.

    Коментарии (12)
    Лукашенко подарил Борисову любимое сало Шойгу и хлеб

    24 декабря 2022, 16:09

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский лидер Александр Лукашенко вручил главе Роскосмоса Юрию Борисову в ходе визита в центр подготовки космонавтов имени Гагарина свежий хлеб и любимое сало главы российского Минобороны Сергея Шойгу.

    «Это любимое сало Шойгу», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    Президент Белоруссии рассказал, что после возвращения из командировки делегации понравился хлеб, который им вручили, но им запретили его есть из-за вкусовых добавок. Тогда Лукашенко предложил сделать белорусским пекарям что-то похожее. Он пояснил, что хлеб был испечен утром в субботу.

    Между тем сын Лукашенко Николай в ходе посещения центра подготовки космонавтов потренировался на тренажере в стыковке корабля «Союз МС» к Международной космической станции, передает РИА «Новости».

    Николаю показали тренажер, который применяют для подготовки космонавты, за стыковкой наблюдал президент.

    В ходе визита Лукашенко Борисов предложил Белоруссии присоединиться к проекту Российской орбитальной станции, и сказал, что можно построить отдельный белорусский модуль.

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    Путин: Россия в отношении Украины не могла вести себя так же цинично, как Запад
    Путин объяснил особой философией различие отношений к Украине России и Запада

    25 декабря 2022, 13:48

    Текст: Валентина Григоренко

    Россия не могла повести себя в отношении Украины так же цинично, как Запад, поскольку у РФ другая философия, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть на тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама – то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли!» – заявил он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин.

    Путин также рассказал, что его не удивило поведение россиян. «Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах… Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора», – сказал он, добавив, что это очень малая часть, передает РИА «Новости».

    «Но что касается основной части – 99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины – здесь для меня как бы необычного ничего нет. Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия – особая страна, и у нас живут особые люди. Это подтверждается на протяжении всей истории существования России. И сегодня еще раз», – подчеркнул Путин.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет.

    Коментарии (4)
    Путин утвердил порядок подачи заявлений для нежелающих быть гражданами Украины

    26 декабря 2022, 19:04

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов.

    В указе определен порядок заявлений на выдачу российского паспорта, а также о признании ребенка, не достигшего 14 лет, гражданином России, сообщает ТАСС.

    Кроме того, утвержден порядок подачи и учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.

    Ранее сообщалось, что в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами.

    Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.

    30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

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    Лукашенко вылетел в Россию

    24 декабря 2022, 12:21

    Текст: Антон Никитин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу прибудет в Россию с рабочим визитом в субботу, 24 декабря. Глава республики планирует посетить Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

    Лукашенко ознакомится с работой центра, а также обсудит дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в космической сфере, сообщает БелТА.

    20 декабря Роскосмос сообщил, что шесть претендентов на полет в космос прибыли из Белоруссии в центр подготовки космонавтов для прохождения медкомиссии, по результатам которой будет определена их годность.

    19 декабря президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Лукашенко сообщил, что отправка белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) состоится в 2023 году.

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    Путин поздравил Алиева с днем рождения

    24 декабря 2022, 12:24

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, поздравив главу республики с днем рождения, сообщили в Кремле.

    Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    24 декабря Алиеву исполняется 60 лет.

    Также главы государств, согласно сообщению пресс-службы Кремля, затронули некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе.

    Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым, в ходе которого достигли договоренность об активизации совместной работы по экономическим проектам.

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    Путин увеличил численность федеральной службы судебных приставов
    Состав федеральной службы судебных приставов увеличен на 4,3 тыс. должностей

    26 декабря 2022, 16:02

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин увеличил предельную штатную численность федеральной службы судебных приставов России с начала следующего года на 4,3 тыс. должностей.

    На официальном сайте правовой информации сообщается, что указом президента с 1 января 2023 года в ФССП будет установлена предельная штатная численность работников территориальных органов в количестве 76 333 человек, в том числе сотрудников органов принудительного исполнения России в количестве 64 794 человек.

    Кроме того, с 1 июля количество вакантных мест будет увеличено до 78 250 единиц, в том числе сотрудников органов принудительного исполнения России в количестве 65 593 человек.

    Таким образом, предельная штатная численность ФССП вырастет с 1 января на 2464 должности, в том числе 2164 должности судебных приставов, а с 1 июля следующего года на 4381 должность, в том числе 3963 должности судебных приставов.

    Ранее Путин назвал ключевые цели государственной политики России в 2023 году.

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    Путин: Россия действует в правильном направлении, защищая интересы своих граждан
    Путин заявил, что Россия защищает интересы своих граждан

    25 декабря 2022, 13:03

    Текст: Валентина Григоренко

    Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я не считаю, что она уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей», – ответил Путин на вопрос о том, кто и что должен сделать для того, чтобы отступить от нынешней опасной черты в фактическом противостоянии потенциалов Москвы и НАТО, в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин.

    «И другого выбора, кроме как защиты наших граждан, у нас просто нет», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они», – обратил внимание президент.

    Глава государства отметил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами, путем переговоров. «Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого!» – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее бывший премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что только президент России Владимир Путин может полностью завершить конфликт на Украине.

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    Алиев и Пашинян прибыли в Петербург на саммит СНГ

    26 декабря 2022, 15:22

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, сообщили в пресс-службах двух лидеров.

    В аэропорту «Пулково» Алиева и Пашиняна встречали главы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко, передает ТАСС. В поездке Пашиняна сопровождают супруга Анна Акопян и младшая дочь Арпи.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите СНГ не планируется трехсторонняя встреча российского лидера с Алиевым и Пашиняном. При этом двусторонние контакты будут.

    Также Путин не планирует встречаться с главами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.

    Неформальный саммит стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря.

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