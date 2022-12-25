Утвержден список украинских военных для обучения управлению ЗРК Patriot

На Украине составлен список военных, которых будут учить обслуживать ЗРК Patriot

Командующий воздушными силами ВСУ утвердил список военных, которые будут учиться управлять системами ПВО Patriot в одной из стран НАТО, заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По словам Игната, обучение может длиться немного дольше, поскольку это более мощная техника и дальнобойная. Он не уточнил, в какой именно из стран будет курс обучения, при этом отметил, что понадобится два, три месяца для обучения военных обслуживать Patriot, передает РИА «Новости».

«На это обучение будут направлены люди, прошедшие обучение в Харьковском университете Воздушных Сил. Это готовые специалисты, люди, имеющие боевой опыт, перспективу прохождения военной службы», – добавил он.

Ранее генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ еще не скоро смогут использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных уйдет много месяцев.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.