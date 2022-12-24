Американский генерал объяснил, почему ВСУ не смогут использовать Patriot

Генерал в отставке: ВСУ не скоро смогут использовать Patriot

Украинская армия еще не скоро сможет использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет не один месяц, заявил американский генерал в отставке Марк Хертлинг изданию Newsweek.

Он также отметил, что эти системы ПВО не способны защитить всю территорию Украины, передает RT. Кроме того, Patriot не подходят для перемещения по полю боя – их ставят так, чтобы прикрыть какой-то один наиболее важный объект, например, стлицу.

Хертлинг пояснил, что неверно думать, что эти системы будут распределены вдоль 800-километровой российско-украинской границы.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.

Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.