Росмолодежь: Большинство молодых людей в России считают себя патриотами

Глава Росмолодежи Разуваева заявила, что большинство молодых людей считают себя патриотами

Большинство молодых людей в России (77%) – патриоты, 91% молодежи гордится российской историей и культурой, растет число верящих в возможность самореализации, заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Глава Росмолодежи на Госсовете привела данные, согласно которым 77% молодых людей говорят о том, что они патриоты нашей страны, а еще 91% молодежи гордятся историей и культурой нашей страны, передает РИА «Новости».

Разуваева отметила, что за последние пять лет до 79% увеличилось количество молодых людей, которые верят в возможность самореализации, в пять раз выросло количество тех, кто занимается волонтерством, что составляет 18-19% граждан нашей страны.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что новое поколение показывает высокий уровень понимания происходящего в мире, и утверждение о поверхностности молодежи не соответствует действительности.