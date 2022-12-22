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Путин: Потерь для экономики России от потолка цен на нефть нет
Путин: Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету РФ
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Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету РФ и компаниям, Россия продает ее примерно по таким ценам, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.
«Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», – цитирует ТАСС Путина.
Также президент заявил, что введение потолка цен на природный газ не приведет ни к чему хорошему, эта мера «из той же оперы», что и введение предельной цены на нефть, это такая попытка административного регулирования цен.
«Мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем. Если вся эта предлагаемая система потолка цен на газ будет развиваться в сторону административного регулирования, если это будет нарушать наши контракты, контракты Газпрома со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты – мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», – отметил Путин.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть, введенные 5 декабря, разрушат базовые принципы рынка.
Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
«Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».
Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.
В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.
В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.
Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО»
Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?».
Выступление президента транслирует телеканал RT.
Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
Путин утвердил ответные меры в сфере поставок газа на действия недружественных стран
Путин своим указом запретил оплачивать поставку газа недружественным странам выше установленной цены
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Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран и организаций.
В частности, указом, опубликованном на официальном портале правовой информации, предусмотрено, что Газпром не будет исполнять ряд обязательств по оплате газа лицам из таких стран, если цена превысит установленную кабмином.
Так, например, указом президента запрещена покупка Газпромом природного газа у совместных предприятий с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены.
Уточняется, что Минфин наделяется правом давать разъяснения по вопросам применения данного указа.
Ранее западные СМИ подсчитали, что отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым
Президент России Владимир Путин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщают информационные агентства.
«Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы? Вы работаете в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, для решения задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии», – обратился Путин к Мезенцеву, передает РИА «Новости».
Также российский лидер назвал очень важным совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии, сообщает ТАСС.
На этой неделе в Минске состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что белорусский лидер прекрасно понимает значимость Минска в условиях противостояния России и Запада, поэтому продолжает торг по ключевым вопросам.
Путин: Россия прошла 2022 год уверенно
Путин: Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверено
Россия в целом прошла 2022 год уверенно, хотя идеальных ситуаций и не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.
«Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», – приводит его слова ТАСС.
«У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – добавил Путин.
Президент начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.
Путин рассказал, что верит в Деда Мороза
Путин ответил девочке на вопрос про существование Деда Мороза
Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, ответил президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в новогоднего волшебника.
Разговор происходил в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи и «Елки желаний» в московском Манеже. Его разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
На вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, Путин сказал: «Конечно».
«Здорово», – ответила девочка.
«Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», – добавил президент.
Ранее ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза.
Путин начал пресс-конференцию в Кремле после Госсовета
Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.
Президент впервые за 10 лет в 2022 году не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, хотя принимал участие в пресс-подходах в течение года, передает ТАСС.
На заседании Госсовета президент называл молодежную политику стратегически важной темой. Также глава государства отмечал, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей.
Путин разрешил сделки с попавшими под российские санкции лицами
Путин разрешил правительству выдавать разрешения на сделки с попавшими под российские санкции
Президент России Владимир Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на сделки с лицами, которые попали под российские санкции
Путин внес изменения в указ от 3 мая 2022 года, в соответствии с которым федеральным и региональным властям, а также другим госорганам, организациям и физическим лицам запрещается совершать сделки с лицами, в отношении которых введены российские санкции, передает ТАСС.
Теперь правительство может выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок или операций с подсанкционными лицами.
Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине
Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам.
«Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.
Песков: Медведев лично расскажет Путину о визите в Китай
Представитель Кремля Песков заявил, что зампред Совбеза Медведев доложит российскому лидеру о визите в Китай
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев расскажет российскому лидеру Владимиру Путину о ходе визита в Китай, они всегда на связи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Медведев регулярно поддерживает контакт с президентом, поэтому если Медведев пока не успел доложить Путину о поездке в Китай, то сделает это в любое время, передает РИА «Новости».
Ранее Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин. По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными».
Председатель Китая Си Цзиньпин встретился 21 декабря с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в Пекине.
Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой
Путин: СВО стала вынужденной и необходимой мерой
Спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно, заявил президент России Владимир Путин.
«Хочу подчеркнуть: всё, что происходит, и всё, что связано со специальной военной операцией – мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет – и прежде всего наших людей», – цитирует ТАСС Путина.
Президент также отметил, что Вооруженные силы РФ, задействованные в специальной военной операции, добиваются нужных России целей, действуют достойно.
Ранее президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.
Путин рассказал, когда огласит послание Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года.
«Мы это сделаем в начале года, безусловно», – передает его слова ТАСС. Конкретной даты он не назвал, но отметил, что послание состоится.
Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично.
Глава государства отметил, что «сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».
Путин отметил, что тезисы возможного послания этого года были отражены в других его выступлениях. «В тех или иных форматах я уже говорил о ключевых вещах, потом опять собрать и повторяться не очень хочется», – сказал он.
Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоится.
Путин заявил о шквале информационных атак на российскую молодежь
Молодое поколение оказалось под информационным шквалом, оно стало уязвимым в такой геополитической ситуации, заявил президент Владимир Путин на Госсовете.
«Содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что сейчас основную роль играют флагманские проекты в сфере просвещения, которые уже два года проводит общество «Знание». Президент отметил, что информации в интернете много, но достоверной – недостаточно, потому, когда она проверяется признанными профессионалами, то пользуется доверием и имеет огромное значение.
В августе российский лидер хвалил молодежь за стремление реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, а также за активную жизненную и гражданскую позицию.
Путин предложил ввести академический курс по основам государственности России
Путин выступил с предложением ввести академический курс по основам государственности России
Молодым людям необходимо дать опору в виде достоверных знаний, в связи с этим нужно ввести отдельный академический курс по основам государственности России, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Госсовете.
«Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний, и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», – передает его слова ТАСС.
Путин напомнил, что в этом году в России запустили программу «Регион для молодых».
«В ближайшие три года на конкурсной основе субъекты Федерации получат 15 млрд рублей – эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению самой сути смыслов молодежной политики и максимально расширить круг молодых людей, вовлеченных в созидательную, полезную для общества деятельность», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. «В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – заключил он.
Также Путин заявил на заседании, что молодежная политика является стратегически важной темой.
Путин назвал волонтеров в зоне СВО примером для молодых людей
Путин назвал волонтеров в зоне СВО храбрыми и смелыми людьми
Добровольцы, помогающие людям в зоне специальной военной операции, показывают пример многим молодым россиянам, это храбрые и смелые люди, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на Госсовете.
«Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи. Кто по зову сердца, рискуя порой своим здоровьем и жизнью, помогает мирным людям в зоне СВО. Такие неравнодушные и храбрые, смелые ребята – пример для очень многих молодых людей в нашей стране», – сказал Путин, передает ТАСС.
«[Нужно] создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику <…> в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО», – добавил глава государства, отметив, что следует поддерживать благородный порыв молодых людей.
Он также подчеркнул, что волонтерство уже стало нормой жизни для многих жителей страны.
Ранее в соцопросе ВЦИОМ россияне назвали героями года волонтеров.