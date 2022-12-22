Путин: Потерь для экономики России от потолка цен на нефть нет

Путин: Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету РФ

Потолок цен на российскую нефть не наносит ущерба бюджету РФ и компаниям, Россия продает ее примерно по таким ценам, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.

«Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России, для российской экономики, для российского ТЭКа не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», – цитирует ТАСС Путина.

Также президент заявил, что введение потолка цен на природный газ не приведет ни к чему хорошему, эта мера «из той же оперы», что и введение предельной цены на нефть, это такая попытка административного регулирования цен.

«Мы, конечно, внимательно следим за этим, наблюдаем. Если вся эта предлагаемая система потолка цен на газ будет развиваться в сторону административного регулирования, если это будет нарушать наши контракты, контракты Газпрома со своими контрагентами, будет какое-то вмешательство в эти контракты – мы оставляем за собой право подумать, обязаны ли мы выполнять тогда эти контракты, если другая сторона их нарушает», – отметил Путин.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ограничения цен на нефть, введенные 5 декабря, разрушат базовые принципы рынка.