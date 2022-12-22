Глава Генштаба назвал комплекс «Кинжал» неуязвимым для украинской ПВО

Герасимов: Комплекс «Кинжал» показал, что неуязвим к развернутым на Украине системам ПВО

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации продемонстрировал высокую эффективность и неуязвимость к развернутым на Украине системам противовоздушной обороны (ПВО), заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

По его словам, в СВО впервые в боевых условиях было применено гиперзвуковое оружие – авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине, передает ТАСС.

Герасимов отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация ежедневно совершает около 150 боевых вылетов и уничтожила более 11 тыс. единиц вооружения и техники ВСУ. Кроме того, с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вскрыто около 8 тыс. объектов, а уничтожено – более 600.

По его словам, Вооруженные силы России усиливаются современными разведывательно-ударными беспилотниками и новыми подразделениями с беспилотными авиационными комплексами.

«Возросли возможности беспилотной авиации за счет формирования новых подразделений и оснащения вооруженных сил современными комплексами с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами», – сказал он.

Начальник Генштаба России также отметил, что в складывающейся международной обстановке Россия продолжает укрепление обороноспособности страны. «Соединения и воинские части ВКС оснащаются современными авиационными комплексами и модернизированными ударными вертолетами. На вооружение зенитно-ракетных и радиотехнических войск поступают новые системы и радиолокационные станции различного назначения», – сказал Герасимов.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные Силы России три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время спецоперации на Украине.