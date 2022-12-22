Путин заявил о шквале информационных атак на российскую молодежь

Молодое поколение оказалось под информационным шквалом, оно стало уязвимым в такой геополитической ситуации, заявил президент Владимир Путин на Госсовете.

«Содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – цитирует Путина ТАСС.

Он пояснил, что сейчас основную роль играют флагманские проекты в сфере просвещения, которые уже два года проводит общество «Знание». Президент отметил, что информации в интернете много, но достоверной – недостаточно, потому, когда она проверяется признанными профессионалами, то пользуется доверием и имеет огромное значение.

В августе российский лидер хвалил молодежь за стремление реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, а также за активную жизненную и гражданскую позицию.