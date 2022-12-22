Эвакуированный из Херсона Дом малютки получил теплые вещи от воронежских пенсионеров

Волонтеры гуманитарной миссии партии в Херсонской области передали теплые вещи, связанные воронежскими пенсионерами, в Дом малютки, эвакуированный в Крым, сообщил секретарь реготделения ЕР и депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

«Передали теплые вещи в Дом малютки детишкам, которых мы вывезли из Херсона. Это дети в возрасте от четырех месяцев до четырех лет. Огромная благодарность воронежским депутатам за то, что включились в эту историю и инициировали акцию. Спасибо бабушкам из Дома престарелых, которые навязали ребятам носочки. Очень приятно, что здесь, в зоне ЧС, воронежцы нас не забывают. Спасибо всем большое» – приводятся слова Кастюкевича в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Партию теплых вещей для детей из Херсона связали пенсионеры из дома-интерната для престарелых и инвалидов «Подгоренский» Подгоренского района Воронежской области. Идея помочь ребятам появилась у пожилых людей после встречи с депутатами Воронежской областной думы.

«Сегодня, когда каждый житель нашей необъятной страны помогает в силу своих возможностей Донбассу и Херсону, не остались в стороне и пенсионеры моего подшефного Подгоренского района. В пансионате бабушки своими руками связали носочки и жилеточки детям-сиротам, которые находятся сейчас в Крыму. Новость об эвакуации мы узнали из телеграм-канала Игоря Кастюкевича, за которым активно следим. Пенсионеры отозвались с большой любовью и радостью поделиться теплотой с маленькими жителями нашей страны», – рассказала депутат Воронежской областной думы от «Единой России» Ольга Ортина.

Желание поддержать детей-сирот из Херсона зародилось у всех жителей дома престарелых. Каждый день бабушки вязали для ребят жилетки, носки и пинетки.

«Связали вещи для маленьких деток, которые остались без родителей. Чтобы им было тепло, и они знали, что мы их любим. Очень жалко деток, решили помочь, чем можем. За день вывязывали по паре носочков. Вязали с любовью и от всего сердца. Здоровья им и всего самого лучшего в жизни», – поделилась одна из жительниц дома-интерната «Подгоренский».