Исследование: Родители каждого второго ребенка игнорируют его поведение в интернете

Исследователи определили время, которое подростки ежедневно проводят в интернете

Практически каждый второй родитель не интересуется, чем его ребенок занят в Сети, при этом почти каждый четвертый подросток проводит в интернете все свободное время, такие данные привела глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина на круглом столе в Общественной палате.

Она рассказала о результатах анкетирования школьников в семи регионах России – в опросе приняли участие 5700 респондентов, включая учеников средних и старших классов, их родителей и педагогов. Выяснилось, что каждый четвертый подросток проводит в Сети все свое свободное время, а половина из них предпочитают общаться в социальных сетях, мессенджерах и онлайн-играх, нежели в реальной жизни, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, в ходе круглого стола эксперты обсудили актуальные угрозы, с которыми подрастающее поколение регулярно сталкивается в интернете. Мизулина отметила, что подобный контент распространяется неслучайно – его авторы, равно как и тиражирующие площадки, такие как YouTube, прекрасно понимают детскую психологию и умеют завлекать ребенка. Эксперт напомнила, что за большую часть деструктива в интернете несут ответственность именно зарубежные ИТ-гиганты.

«В 2021 году на Facebook* (материнская компания Meta* признана экстремистской и запрещена на территории РФ) было обнаружено 22 млн неуместных материалов с участием детей. В Instagram* (материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ) 3,3 млн, в WhatsApp – 1,3 млн. Всего же за 2021 год обнаружено 29 млн единиц такого контента на платформе Meta, это на 35% больше, чем в 2020 году», – заявила она.

Существующие проблемы нельзя решить одной лишь блокировкой контента, уверен генеральный директор АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» Максим Лупин. Эксперт отметил, что сейчас государство ведет работу по наполнению интернет-пространства позитивным контентом, однако важно заниматься и воспитанием, причем как детей, так и взрослых.

Руководитель проекта «Мастерская новых медиа» Михаил Канавцев поддержал мысль коллеги о необходимости обучения и добавил, что происходить оно должно нативно, через понятный и знакомый юным пользователям контент, такой как фильмы или сериалы.

«Видеоряд, в котором заложен сценарий, то есть подражание главному герою, сегодня становится намного более значимым, чем подражание папе или маме. Если до 11 лет у нас еще есть система зеркал, я говорю про детский контент, который хоть в каком-то плане авторитет родителей поддерживает, то с 11 до 16–18 лет мы теряем детей. Родители теряют детей, потому что они [дети] не видят нигде в медиапространстве, почему я должен слушать папу или маму, в том плане, что этот сценарий, эта логика просто не прорабатываются», – сказал он.

В свою очередь Мизулина привела пример негативного подражания, напомнив про треш-стримы и транслируемые через них образцы деструктивного поведения: «Это дети в основном 10–14 лет, которые также начинают под воздействием такого контента просто копировать: тоже употреблять наркотики, совершать какие-то агрессивные насильственные действия и хулиганские выходки. (…) Многие родители не знают о том, что дети таким контентом увлекаются, его смотрят и сами такой контент снимают».

Координатор приложения «Заступник» Александр Петрухин заострил внимание на важности работы с родителями, подчеркнув, что многие из них не понимают и не осознают проблему до конца, а также собственным поведением демонстрируют ребенку вредоносные шаблоны.

«Посмотрите, как выглядит у нас времяпрепровождение в выходные. Например, в обед где-нибудь в кафе и в ресторане. Мама с папой сидят в телефоне и также сидит ребенок в телефоне. Вот, собственно говоря, вся модель нашего текущего состояния общества. А что там ребенок смотрит в телефоне, так многие родители даже не понимают, не интересуются», – заключил эксперт.