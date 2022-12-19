Путин: Россия и Белоруссия должны быть удовлетворены своими отношениями

Востоковед оценил перспективы саммита Турции, России и Сирии

Востоковед Семенов: Налаживание диалога между Анкарой и Дамаском позволит Москве переключить часть сил на другие задачи

Важно, что именно Турция стала инициатором встречи, при этом без России стороны договориться не смогут. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов, комментируя сообщения о возможном трехстороннем саммите с участием Турции, Сирии и России.

«Самое важное в потенциальном трехстороннем саммите – это то, что Турция изменила свою позицию и готова вести диалог с Сирией. Изначально Анкара отказывалась от переговоров с Дамаском до того момента, пока в Турции не пройдут выборы», – рассказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

«Поэтому пока не очень понятно, как эти изменения в позиции Анкары воспримет Дамаск. Интересна и потенциальная повестка – будет обсуждаться исключительно курдский вопрос в разрезе предотвращения наземной турецкой операции, или же будет обсуждаться весь комплекс проблем между двумя государствами. Также важно, примет ли саммит постоянный формат или это будет разовая встреча», – рассуждает собеседник.

«При идеальном раскладе этот диалог сторон должен затрагивать сразу все проблемы, которые накопились у государств за последние годы. Это позволит не втягивать других региональных игроков в урегулирование споров. В конечном счете, до 2011 года между Анкарой и Дамаском были не просто партнерские, а стратегические отношения», – отмечает эксперт.

«В частности, это было основано на дружбе между семьями глав государств. Но держалось все не только на личных отношениях. Так, между странами был заключен договор о стратегическом сотрудничестве. Но потом все резко изменилось», – напоминает востоковед.

«То, что Анкара первой высказала свое желание встретиться, – очень важный сигнал. И если Дамаск сейчас отвернется от такого предложения, сказав, что будет вести переговоры только после выборов в Турции, это серьезно подорвет имидж Сирии», – уверен Семенов. «Более того, если Асад будет ставить какие-то ультиматумы, то Турция их ни при каких обстоятельствах не примет и будет действовать согласно уже имеющемуся плану. А у Дамаска нет возможности, например, силой выдавить Турцию с территории государства», – говорит собеседник.

Эксперт также указал на выгоду Турции от сотрудничества с Сирией. «Это вопрос предстоящих президентских выборов. Эрдоган хочет отобрать ключи от решения этого вопроса у оппозиции, которая неоднократно говорила о необходимости вести диалог с Дамаском. Теперь эта тема закрелена за ним на официальном уровне», – пояснил он.

«Еще одна важная для Турции тема – беженцы. Переговоры Анкары и Дамаска в любом случае будут способствовать решению этого вопроса. Турецкая общественность будет ждать именно таких договоренностей. И этим, вероятно, в преддверии выборов решил воспользоваться Эрдоган», – предполагает Семенов.

«Нормализация отношений с Сирией также входит в политику Турции «ноль проблем с соседями». Мы уже видели восстановление адекватного взаимодействия с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом, даже с Арменией и Израилем начались позитивные подвижки», – отмечает эксперт.

Стороны понимают, что не смогут договориться без участия России, подчеркивает собеседник. «Москва, судя по всему, будет в определенной мере корректировать пожелания сторон. Мы должны быть посредником, который в силах сгладить углы и наладить взаимодействие государств», – говорит востоковед.

«Прямое сотрудничество Турции и Сирии сейчас крайне выгодно и самой России. Поскольку сейчас перед нами стоит достаточно много внешнеполитических задач, нам некогда контролировать каждый шаг Асада и Эрдогана», – указывает эксперт. «Кроме того, если Дамаск с Анкарой смогут сами договариваться, то для России снижаются риски возникновения конфликта с одной из сторон. Москва всегда готова предоставить площадку для переговоров или сгладить острые углы», – заключил Семенов.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган второй раз за последний месяц заявил о готовности встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Однако, встреча должна проводиться в формате трехстороннего саммита с участием Москвы, цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

«Для этого необходимо, чтобы встретились представители спецслужб, затем министры иностранных дел и уже потом министры обороны. По итогам этих обсуждений можно будет говорить о встрече лидеров. Я предложил это господину Путину, и он воспринял инициативу положительно. Это положит начало серии переговоров», – сообщил турецкий президент.

В Москве позитивно оценили идею президента Турции, заявил спецпредставитель российского лидера по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. По его словам, сейчас ведутся переговоры с Дамаском.

Напомним, 23 ноября Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он заявил, что в политике не бывает обид и недовольства, поэтому такая встреча возможна.