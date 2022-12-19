Академик РАН сравнил отключенный из-за санкций телескоп с ржавеющим авто

Академик РАН Сюняев описал отключенный из-за санкций телескоп присказкой про ржавеющий авто

Российские и немецкие ученые совместно приглядывают за работоспособностью телескопа eROSITA на обсерватории «Спектр-РГ», отключенного из-за антироссийских санкций, сообщил научный руководитель обсерватории академик РАН Рашид Сюняев.

Сюняев сообщил, что сотрудники НПО имени Лавочкина совместно с сотрудниками немецкого Института Макса Планка «смотрят за здоровьем» eROSITA – телескопом, который не работает с февраля-марта 2022 года. «Есть такая присказка, что любая машина, которая стоит в гараже, ржавеет быстрее, чем машина, которая ездит», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Сюняева, по некоторым из систем телескопа есть вопросы, но в целом eROSITA готов к работе. Он сообщил, что когда будет принято соответствующее решение, то телескоп вернется к работе и программа будет завершена.

Телескоп eROSITA интегрирован в обсерватория «Спектр-РГ», запущенную в космос в июле 2019 года. Цель «Спектра-РГ» – составить на протяжении четырех лет наиболее точную карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Планировалось, что работа будет завершена к 2025 году.

После начала спецоперации на Украине немецкий телескоп eROSITA на российской космической обсерватории «Спектр-РГ» был отключен специалистами из Германии. После этого программа российского была пересмотрена – телескоп приступил к изучению наиболее интересных участков, не дожидаясь завершения обзоров всего неба.