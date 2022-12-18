«Коммунисты России» предложили вернуть останки Сталина в мавзолей

Председатель партии «Коммунисты России» Малинкович предложил вернуть останки Сталина в мавзолей

Российская политическая партия «Коммунисты России» предложила начать работу над возвращением останков бывшего лидера СССР Иосифа Сталина в мавзолей на Красной площади, так как большинство россиян «высоко оценивает заслуги Сталина», сообщил председатель партии Сергей Малинкович.

Иосиф Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) родился 18 (по старому стилю 6) декабря 1878 года, по другим данным – 21 (по старому стилю 9) декабря 1879 года.

По словам Малинковича, в 1961 году тело Сталина было тайно вынесено из Мавзолея Ленина-Сталина и захоронено в кремлевской стене. По его словам, это была глубоко несправедливая и нелегитимная акция, а сегодня, когда в нашем обществе абсолютное большинство граждан высоко оценивает заслуги Сталина в укреплении советской державы, необходимо и вернуть останки Сталина в мавзолей, передает РИА «Новости».

Политик добавил, что начать работу стоит с обсуждения переноса останков с потомками Сталина, а также с подписания Госдумой и Советом Федерации документа, «осуждающего неправовое решение 1961 года о выносе тела Сталина из мавзолея».

Перенос останков в мавзолей, по мнению Малинковича, должен состоятся «в торжественной обстановке с участием государственного руководства» и с трансляцией церемонии на всю страну».

Ранее ВЦИОМ провел исследование, которое показало, что наиболее выдающимися личностями в российской истории в прошлом являются поэт Александр Пушкин (21%) и царь Петр I (20%). Третье по популярности место среди выдающихся личностей прошлого занял Иосиф Сталин (17%).